Los resultados de los sorteos de lotería, enviados a tu móvil en directo por Internet

Desde la web oficial de loteriasyapuestas.es puedes ver por streaming los sorteos en directo por Internet si accedes a su web y así comprobar los números premiados de Loterías y Apuestas del Estado según están saliendo del bombo. Además, desde CasaCocheCurro.com ofrecemos un servicio añadido, el de mandarte una notificación a tu teléfono móvil con el resultado de las loterías. Basta con elegir el sorteo en el que hayas hecho tus combinaciones y listo, después de cada sorteo recibirás los números premiados en tu teléfono para que los consultes cuando quieras.

Se incluyen todos los resultados de los sorteos:

De este modo puedes ser prácticamente el primero en conocer todos los resultados de los sorteos porque apenas unos minutos después de cada sorteo podrás consultar en tu móvil los resultados oficiales.

Los horarios de retransmisión en directo en la web de Loterias son los siguientes:

Lunes – a las 21:30h sorteo de Bonoloto en directo

Martes – a las 21:30h combinación ganadora de Bonoloto y Euromillones en directo

Miércoles – a las 21:30h sorteo de Bonoloto en directo

Jueves – a las 21:30h resumen del sorteo de Lotería Nacional en directo, además del sorteo de la Bonoloto y el de La Primitiva en directo

Viernes – a las 21:50h aproximadamente se emite el programa ‘La suerte en tus manos’ que incluye los sorteos de Euromillones y Bonoloto en directo

Sábado – a las 13:20h más o menos el sorteo de Lotería Nacional, excepto los sorteos viajeros que serán a las 13:40 aprox. Y a las 21:30h sorteo de La Primitiva y Bonoloto en directo

Domingo – a las 13:30h sorteo de El Gordo de La Primitiva y de Lototurf en directo

