Vivienda

Préstamos y Créditos

Los riesgos de invertir en apps para móviles: cómo diferenciar los neobancos de otras aplicaciones de inversión

NOTICIA de de Cristian Pinto

Invertir los ahorros en plataformas y aplicaciones especializadas cada vez es más habitual. En especial, la abundante publicidad de los llamados neobancos ha dado lugar a que muchos consumidores den el paso de unirse a estas entidades financieras. El mayor atractivo de estos bancos frente a las entidades convencionales son los servicios de ahorro e inversión online.

Ahora bien, es importante diferenciar entre los neobancos, como Revolut o N26, y otras aplicaciones que actúan como plataformas financieras, como eToro y Trade Republic, enfocadas a la inversión y el trading. Desde la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), advierten que es muy significativo revisar la letra pequeña de los depósitos en estas aplicaciones respecto al saldo y el plazo durante el que se comprometen a proporcionar el interés anunciado, porque en ocasiones es engañoso.

Diferencias entre neobancos y plataformas financieras

Las nuevas tecnologías y aplicaciones para móvil, han dado lugar a la aparición de una gran diversidad de neobancos y plataformas financieras que ofrecen servicios de ahorro e inversión online. Los neobancos son bancos, de algún país extranjero que decide captar clientes en España a través de apps para móvil ofreciendo unos servicios concretos, especialmente de ahorro e inversión.

La gran competitividad entre neobancos, permite una mejora en las condiciones de rentabilidad en los productos de inversión. Mientras que los depósitos de la banca más tradicional rondan el 0,5-0,75 %, los de los neobancos y otras plataformas financieras online alcanzan rentabilidades de entre un 2-4 % TAE.

Mientras que los neobancos ofrecen sus servicios de forma 100 % segura, las plataformas financieras como eToro no ofrecen una oferta de productos completa, ni dejan claro las entidades bancarias en las que quedan depositados los ahorros e inversiones de los clientes.

Estos son algunos de los neobancos y plataformas financieras más populares:

Neobancos y bancos online: Revolut, N26, Raisin, B100 (Abanca), Renault Bank, WiZink, Pibank.

Revolut, N26, Raisin, B100 (Abanca), Renault Bank, WiZink, Pibank. Plataformas de inversión y trading: eToro, Trade Republic.

Tabla de remuneraciones

Plataforma – Neobanco Producto Rentabilidad Etoro Cuenta remunerada 4,3% TAE (sin embargo en letra pequeña hasta 25.000 € solo da un 1% TAE) Revolut Cuenta remunerada 3,04% (sin embargo en letra pequeña dice que el interés es variable y que parte del 1,5%) N26 Cuenta de ahorro 2,05% TAE (pero con enrevesados cálculos de los interéses) Raisin Depósito a plazo fijo/Cuenta de ahorro Depende del banco colaborador Trade Republic Cuenta de ahorro 2,79% TAE B100 Cuenta health/Cuenta save 3,40%/2,70% TAE EBN Cuenta de ahorro 2,50% TAE Renault bank Cuenta de ahorro 2,60% TAE Wizink Depósito/Cuenta de ahorro 2,60%/2,30% TAE Pibank Depósito/Cuenta remunerada 2,27%/2,02 TAE

Como observamos en los datos recopilados sobre la rentabilidad ofrecida por los distintos neobancos y plataformas financieras, las plataformas financieras suelen ofrecer tasas de rentabilidad más altas en sus cuentas remuneradas que los bancos tradicionales. Sin embargo, en muchas ocasiones no deja de ser un reclamo publicitario. Por ejemplo, eToro ofrece un 4,3 % TAE en su cuenta remunerada. Sin embargo, leyendo bien la letra pequeña, se observa que esta rentabilidad es solo para saldos superiores a 250.000 euros, para menos de 25.000 euros solo da un 1 %.

En cambio, los neobancos como Wizink o N26 ofrecen rentabilidades más moderadas. En su mayoría próximas al 2 %. Aunque con mayor estabilidad y sin depender de condiciones de inversión o trading. Esto los hace una opción atractiva para quienes buscan liquidez y seguridad en sus ahorros sin asumir demasiados riesgos.

Aviso de ADICAE

ADICAE alerta de que el Fondo de Garantía de depósitos y el de Inversiones solo opera en entidades con sede en la UE, e incluso en estos casos llegado el momento de que tuviesen que intervenir, tendrían que hacer las gestiones con un Fondo de Garantía extranjero y en su idioma.

Por el contrario, las plataformas financieras, como eToro o Trade Republic, están enfocadas en la inversión y el trading, permitiendo operar en criptomonedas, acciones u otros activos de riesgo. Sus servicios están limitados a estos productos de inversión, no facilitando la gama de productos propia de una entidad bancaria. No ofrecen una cobertura bancaria completa ni una garantía de depósitos directa, ya que sus fondos suelen estar depositados en terceras entidades, si bien no son transparentes en este aspecto al no informar a que entidades pertenecen o con cuáles trabajan, en algunos casos, a compañías extranjeras, fuera del marco legislativo de la UE.

Estas entidades y plataformas financieras ofrecen aplicaciones ágiles, pero como entidad financiera ofrecen muy poca información y la incertidumbre de trabajar con banca extranjera, y en el caso de las plataformas en muchas ocasiones ni siquiera se sabe con qué banco se está trabajando.