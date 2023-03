Vivienda

¿Me pueden quitar el Ingreso Mínimo Vital si me paso del límite de ingresos?

NOTICIA de Jessica Pascual

La concesión de la ayuda del Ingreso Mínimo Vital está sujeta a que los solicitantes se ajusten a unos requisitos económicos relacionados con los límites de ingresos que van desde los 17.698,80 euros al año hasta los 46.016,88 euros anuales, dependiendo del perfil del solicitante.

¿Qué sucede si una persona experimenta un aumento de rentas y supera estos límites? ¿Le pueden quitar la ayuda? La respuesta es que sí. Pero solamente si supera los límites fijados por la normativa. En el caso de que experimente un aumento de rentas, pero no supere los límites de ingresos máximos fijados en los requisitos de la ayuda, puede seguir recibiendo el IMV. Aunque seguramente la cuantía de la ayuda se verá modificada.

¿Me pueden quitar el IMV si he aumentado mis ingresos?

No tiene por qué. La normativa de la ayuda señala que cualquier cambio que se produzca en las circunstancias personales de la persona beneficiaria, así como de alguno de los miembros de su unidad de convivencia, puede suponer la modificación de la cuantía a percibir. O hasta la posibilidad de suspensión de la ayuda por no cumplir los requisitos para pedir el Ingreso Mínimo Vital. Pero esto no quiere decir que en todos los casos se cumpla.

Ante esta situación, si las personas beneficiarias experimentan un aumento de ingresos anuales, deben comunicarlo cuanto antes a los organismos correspondientes que gestionan la ayuda. Y, son los propios gestores que se encargan de revisar todos los detalles de la prestación económica, los encargados de valorar estos cambios para determinar si ante este cambio de ingresos la persona beneficiaria puede seguir recibiendo la misma cantidad de la ayuda o no.

Lo vemos con un ejemplo. El límite de ingresos que puede tener una familia formada por dos adultos y un menor para pedir el IMV es de 31.857,84 euros al año. En el caso de que un solicitante con este perfil ganara cuando le concedieron la ayuda un total de 28.000 euros al año y, tras un cambio en el trabajo, pase a ganar 30.000 euros, en la práctica, no influye en la cuantía de la IMV.

Por otra parte, en el caso de que esa persona experimente un aumento notable de rentas y se sitúe en los 33.000 euros anuales, esto supondría la suspensión del IMV porque no cumpliría los requisitos para beneficiarse de la prestación.

Cuándo se modifica la cuantía de la ayuda

Este tipo de modificaciones tiene efectos a partir del primer día del mes siguiente a la fecha en la que se produzca este cambio que causa la modificación.

En cualquiera de los casos, la nueva cuantía de la prestación se actualiza con efectos del día 1 de enero de cada año. Y se toman como referencia los ingresos anuales computables del ejercicio anterior. Puedes consultar, en función del perfil de cada solicitante, cuáles son las cuantías del IMV que corresponden en cada caso.

