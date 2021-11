Ocio - Tecnología

Las 34 mejores películas para ver en familia

Si os encanta sentaros en el sofá en familia y disfrutar de las mejores películas en compañía, pero ya habéis visto las más típicas y os quedáis sin repertorio, en este artículo te dejamos una selección de los 34 mejores títulos de películas para ver y comentar en familia.

Las películas que detallamos a continuación son ideales y entretenidas para todos los miembros de la familia, desde los más pequeños hasta los más mayores, con los que además podréis reflexionar sobre las ideas y mensajes y crear un momento de debate tras ver la película para convertir una tarde normal en toda una experiencia divertida de ocio en familia.

Sólo en casa

Esta película no sólo es ideal y perfecta para ver en familia, sino que es típica para verla todos los años en Navidad. Sólo en casa es una de las películas de humor de más éxito que sigue triunfando cada año en época navideña.

La película cuenta las aventuras de un pequeño Macauly Culkin que se queda solo en casa. Dos ladrones intentan robarle, pero el protagonista de la película es un niño muy travieso e inteligente que consigue defender su casa de los ladrones a base de trampas.

Regreso al futuro

Regreso al futuro es de esas películas que puede que los padres ya hayan visto más de una vez, pero que seguro que no les importa verla de nuevo con sus pequeños. Regreso al futuro cuenta las historias del científico Doc y del joven Marty McFly y emprenden su viaje al pasado.

Wonder

Wonder es una historia que despertará la atención de niños y mayores. Cuenta la historia de August, un niño que nace con una enfermedad que le provoca una deformidad en la cara y las consecuencias que eso tiene en el día a día. La película narra su llegada al colegio y la forma en la que debe enfrentarse a las burlas de sus compañeros.

Coco

Coco es otra de las películas de dibujo que más éxito ha tenido en la actualidad. La temática se centra ne el Día de los Muertos mexicano y nos cuenta la historia de Miguel, un chico joven que quiere ser músico, pero que su familia odia esta profesión.

Del Revés

Del Revés es otra de las películas de dibujos más recientes que nos muestra las distintas emociones de una niña llamada Riley. Esta película enseña a los más pequeños a distinguir entre las diferentes emociones que podemos experimentar, desde la alegría, tristeza, asco, rabia y miedo.

La historia interminable

La historia interminable cuenta la vida del joven Bastian que sufre acoso escolar y se refugia en una librería que se llama como el nombre de la película. Entre las historias de los libros en un mundo de criaturas mágicas.

Matilda

Matilda es una niña superdotada lo que provoca que se sienta desubicada e incomprendida en su hogar. Su vida cambia cuando empieza el colegio cuando descubre su gran potencial de la mano de una de las profesoras quien la ayudará a conseguir un mayor potencial.

Flubber y el profesor chiflado

Esta película narra la historia de un científico que tras trabajar en diferentes proyectos consigue descubrir una nueva sustancia verde que desafía todas las leyes de la gravedad. A esta nueva sustancia la llamará Flubber.

Charlie y la fábrica de chocolate

Esta película nos cuenta las aventuras del pequeño Charlie que sueña por conseguir el billete dorado que da paso a la fábrica de chocolate y con el que gana suministro de chocolatinas Wonka de por vida.

Star Wars

Si tenéis todo un fin de semana por delante y no sabéis qué hacer, cogeros palomitas, una manta y a disfrutar de todas las películas de Star Wars.

El Doctor Dolittle

El Doctor Dolittle vive rodeado de animales exóticos con los que se comunica de forma diaria. Su vida tranquila se ve interrumpida cuando la Reina Victoria enferma y el médico y sus amigos se embarcan en una gran aventura para encontrar una cura.

Toy Story

Todas las películas de dibujos animados de Toy Story son un acierto seguro. Las historias de Woody y Buzz Lightyear así como todos los juguetes de Andy es una historia muy divertida para ver en familia y que los más pequeños valoren a todos los juguetes por igual. Además, en esta película se transmite un mensaje muy valioso de la importancia de la amistad y la lealtad.

Cariño, he encogido a los niños

Esta película no es de dibujos pero tiene un toque humorístico apto para toda la familia. En la película un padre de familia, el científico Rick Morains, encoge sin querer a sus dos hijos y a los dos del vecino a causa de un rayo y los deja tan pequeños como insectos mientras trabaja en su casa en un proyecto.

E.T. El extraterrestre

‘Teléfono’, ‘Mi casa’, todos hemos oído e imitado alguna vez estas frases de E.T. Por eso es una película ideal para ver en familia porque a pesar de ser antigua, de 1982, es una historia que cuenta la historia de un extraterrestre que es abandonado en la Tierra. Se encuentra sólo, pero conseguirá ganarse la amistad de un niño que lo esconde en su casa.

Up

Up es una de las películas más recientes que comienza con una historia triste pero que muestra a lo largo de la película la transformación de Carl y las aventuras que vive con el explorador Russell.

Liberad a Wally

Liberad a Wally muestra la amistad entre un joven y Willy, una orca que vive en un acuario. Esta película transmite un mensaje de la importancia del respeto de la amistad con los animales y de su libertad.

Jumanji

Jumanji es uno de esos clásicos que no debemos dejar pasar. En los últimos años se ha hecho una nueva versión de la película, pero os recomendamos que veáis también la original, la de 1995.

En Jumanji la temática gira en torno a Alan Parrush, su protagonista, que se sumerge en el juego y se ve atrapado en la selva. 25 años después, dos niños que empiezan a jugar se sumergen también en el juego que se vuelve realidad. Cada movimiento de la partida será clave porque las consecuencias son reales.

Harry Potter

Las historias de Harry Potter son ideales para toda la familia, aunque no se recomiendan para niños muy pequeños puesto que algunos de los animales fantásticos pueden asustarles.

Sin embargo, las historias y aventuras de Harry, Hermione y Ron nos harán disfrutar de grandes momentos en familia. A continuación te dejamos el tráiler de la primera de las películas de Harry Potter.

Stuart Little

Esta película narra las diferentes historias y aventuras del ratón Stuart cuya misión es recuperar el anillo de boda de su madre.

Los increíbles

Las historias de esta familia de superhéroes son perfectas para ver en familia. Además, podéis identificaros con el poder que más os guste y recrear después las partes de la película que más os hayan gustado.

El Rey León

Todas las películas de El Rey León son un entretenimiento asegurado para toda la familia. Las historias de Nala, Simba, Scar y Timón y Pumba encantarán a niños y mayores.

Ratatouille

Ratatouille cuenta la historia de una rata que tiene un sentido del olfato extraordinario. Gracias a sus habilidades, descubre que su sueño es convertirse en un gran chef.

Babe, el cerdito valiente

Si os gustan los animales y las películas sobre animales, no os podéis perder Babe, el cerdito valiente. Esta película cuenta la historia de un granjero que gana un cerdito en un concurso y se va a vivir con perros pastores. Es en este momento cuando el cerdito se da cuenta de que su gran sueño es convertirse en perro pastor.

Cómo entrenar a tu dragón

Esta película de dibujos animados cuenta la historia de un joven vikingo que empieza sus clases para entrenar a dragones. De estos entrenamientos surge una amistad entre él y un dragón herido y le hará convertirse en guerrero.

Mulan

Mulan cuenta la historia de superación de la guerrera Mulan que es mujer, pero se disfraza de hombre para poder suplantar a su padre en el ejército.

Dumbo

Tanto la versión original como la nueva versión con personajes reales, Dumbo es una historia que toda familia debería ver. La película transmite un mensaje muy valioso sobre Dumbo, un elefante diferente que tiene las orejas muy grandes que al principio es rechazado pero tras descubrir todo lo que era capaz de hacer, se aprovechan de él.

La bella y la bestia

De este clásico de Disney también han hecho una versión con personajes reales. La historia de La Bella y la Bestia hace hincapié en mirar en el fondo de las personas más que en el físico.

101 dálmatas

Las historias tanto de dibujos como la película con personajes reales de 101 dálmatas son imprescindibles para ver en familia. Las historias de los cachorritos que intentan salvarse de Cruella de Vil convertirán una tarde corriente en súper divertida.

Los Minions

Si algo caracteriza a esta película es su humor. Los Minions son esos pequeños seres amarillos que no pararán de hacerte reír.

Superlópez

Si estáis buscando una película de humor que guste tanto a niños como mayores, tenéis que ver Superlópez. Esta película narra la historia del superhéroe que llega a la Tierra e intenta pasar desapercibido.

Spider-Man

Las aventuras de Peter Parker son un clásico para ver en familia. Un chico joven de instituto que no tiene mucha popularidad se convierte en el gran hombre araña conocido en toda la sociedad. La película cuenta su historia, el amor que siente por Mary Jane y sus enfrentamientos con su enemigo el Duende Verde.

Shrek

Las historias de dibujos animados de Shrek cuenta la historia de un ogro que vive en un pantano y que se enamora de una princesa.

Peter Pan

La historia de Peter Pan podemos verla a través de diferentes películas, está la versión de dibujos animados, la película clásica de Hook y versiones más recientes. Todas ellas cuentan la historia del niño perdido y su historia con Wendy.

Peter Rabbit

Peter Rabbit nos cuenta la historia del travieso conejo Peter Rabbit y su familia que quieren hacerse con el control total del huerto de un granjero.

