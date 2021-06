Trabajos

Los 8 mejores puestos de empleo para bilingües

NOTICIA de Jessica Pascual

Hablar dos idiomas a la perfección siempre es un valor añadido para conseguir cualquier empleo. Y en algunas empresas esta habilidad puede ser la decisión definitiva que te haga destacar del resto de candidatos no bilingües para conseguir el puesto. En este artículo te destacamos ocho profesiones en las que dominar un segundo idioma es una garantía de éxito para que las empresas se fijen en ti y te den trabajo.

Profesiones para bilingües

Estos son los mejores puestos de empleo para bilingües según su empleabilidad y demanda por parte de las empresas.

Intérprete o traductor

La profesión de intérprete o traductor es necesaria en muchas instituciones, como en universidades, juzgados, hospitales y en empresas que buscan la internacionalización. Así que si dominas un segundo idioma a la perfección, no hay una apuesta más segura que buscar un trabajo de traductor o intérprete.

Aunque esta habilidad no sólo te abre puertas profesionales en empresas privadas, sino que la profesión de intérprete o traductor también es necesaria en cargos públicos, por lo que puedes convertirte en funcionario europeo.

Trabajar en el sector del turismo

Para trabajar en el sector turístico es obligatorio dominar al menos un segundo idioma. Esta profesión está en contacto directo con personas extranjeras que no dominan el idioma del país en el que trabajas y, por tanto, tienes que ser capaz de facilitar la comunicación.

Si dominas un segundo idioma puedes trabajar sin dificultad en hoteles, complejos vacacionales, atracciones turísticas, etcétera. En este sector, cuantos más idiomas sepas, más probabilidades tienes de conseguir un trabajo.

Recursos Humanos

La internacionalización de las empresas también necesita profesionales con dominio de otras lenguas para comunicarse con candidatos de otros países. Un profesional de recursos humanos que domine otro idioma destacará por encima de otros candidatos que no tengan esta habilidad.

Auxiliar de vuelo

En avión viaja gente de todos los países. Y si eres auxiliar de vuelo, como mínimo, tienes que dominar un segundo idioma para comunicarte con otros pasajeros. En esta profesión más que ser un valor añadido, conocer y dominar otras lenguas es un requisito indispensable.

Dominar un segundo idioma abre las puertas a muchas más oportunidades profesionales, pero no sólo eso. La escuela de idiomas Berlitz, además de destacar estas ocho profesiones de éxito para personas bilingües, destaca otras cualidades personales y profesionales que incentivan el dominio de otras lenguas, como por ejemplo el aumento de la creatividad, la capacidad de abrir la mente y la predisposición para conocer otras culturas.

Atención al cliente

Que una empresa sea capaz de ofrecer una atención al cliente personalizada y en otro idioma es un valor añadido muy importante. La atención al cliente, ya sea presencial o por teléfono, no es fácil. Y menos si la persona con la que comunicarse no habla tu idioma. Por ello, dominar una segunda lengua es imprescindible para destacar frente a otros candidatos que no sean bilingües.

Especialista en marketing

Trabajar en marketing implica el dominio de un segundo idioma, generalmente el inglés. Es un requisito imprescindible para poder estar al día en cuanto a las tendencias de venta y entornos digitales, sobre todo si tu empresa tiene que competir con otras a nivel internacional.

Profesor

Muchos colegios han cambiado su modelo educativo y han empezado a impartir clases y asignaturas en inglés para que los niños se acostumbren al idioma desde pequeños. Y este cambio de modelo ha propiciado que se busquen a profesores que dominen este segundo idioma a la perfección para poder enseñárselo a sus alumnos.

No sólo en el colegio, en los institutos y universidades cada vez hay más alumnos de intercambio, por lo que saber un segundo idioma siempre es un plus para entenderse.

Consultor en tecnologías de la información

Las personas que se han formado en sectores como la inteligencia artificial y la computación tienen que saber inglés para poder desarrollar su carrera. Dominar un segundo idioma vuelve a ser clave para lograr el entendimiento con personas de otros países y poder trabajar de forma conjunta con profesionales y proyectos de otros países.

