Oposiciones a bombero, pruebas físicas y requisitos

Las oposiciones a bombero son unas de las más atractivas y demandadas en España, sobre todo, debido a su carácter aventurero y cooperativo. Sin embargo, existen una serie de requisitos que debes cumplir para llegar a ser bombero profesional. Además, cada una de las pruebas exigidas variará dependiendo de la ciudad en la que realices los exámenes. A continuación te explicamos todo lo que se necesita para ser bombero.

Pruebas físicas

Respecto a las pruebas físicas para ser bombero, varias de ellas son comunes en toda oposición de estas características, independientemente de la ciudad o el lugar concreto en el que se desarrollen. Las más conocidas son la carrera de 1.000 metros, la prueba de velocidad de 100 metros, natación de 100 metros, subir la cuerda y salto horizontal. Sin embargo, se pueden completar con otras variedades, como por ejemplo, carrera de 2 kilómetros, test de Cooper, lanzamiento de balón medicinal, press banca o prueba de equilibrio, entre otras muchas alternativas.

Requisitos no físicos

Aunque las pruebas físicas son muy importantes a la hora de ser bombero, también existen otros requisitos necesarios para ser bombero y alcanzar la deseada plaza. Son los siguientes:

Edad máxima

La edad mínima para presentarse a una oposición de bombero en España se encuentra fijada en los 16 años, mientras que no hay máxima, por lo que una persona puede presentarse a las pruebas incluso si está próximo a la jubilación. Antes, la edad máxima no podía superar los 35 años, aunque es un limitación que se ha eliminado.

Nacionalidad

Es necesario ser español o nacido en un estado perteneciente a la Unión Europea. Si has nacido fuera de España, debes contar con la nacionalidad y presentarla a la hora de formalizar la inscripción para ser bombero.

Expediente disciplinario

No haber recibido nunca un expediente disciplinario que te aparte de las Administraciones Públicas o de los diferentes órganos constitucionales y estatutarios de las Comunidades Autónomas. Además, tampoco es compatible con la inhabilitación absoluta o especial para desempeñar cargos públicos tras una resolución judicial.

Carnet de conducir

En algunas provincias españolas, es obligatorio disponer de un carnet de conducir tipo B, e incluso, de la autorización para conducir vehículos de transporte prioritario (BTP). También resulta habitual la posesión del carnet de conducir C, sobre todo, para las plazas de bombero conductor.

Certificado médico

Se trata de un documento oficial que se puede adquirir en los estancos por alrededor de 3 euros. Debe ser rellenado por un médico de cabecera en plan genérico, certificando que el opositor no padece ningún impedimento para la realización de las pruebas físicas.

Titulación académica

Los estudios necesarios para ser bombero pasan, en general, por tener el Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado o un título equivalente. Además, en comunidades como Madrid, se exige el título de Bachiller o Técnico.

Capacidad para el puesto

En la actualidad, existe un listado de exclusiones médicas disponible para todos los centros de exámenes en los que se realizan las oposiciones de bombero. Debes consultar cada una de ellas para conocer si existe algún parámetro que te impida ejercer correctamente esta profesión.

Exclusiones médicas

Como se menciona anteriormente, existen determinadas exclusiones en el reconocimiento del tribunal médico que se establece en una oposición para ser bombero. Las más habituales son las siguientes:

Índice de corpulencia entre 3 y 5.

Pies planos.

Falta de algún dedo.

Escoliosis.

Varices.

Sordera.

Miopía superior a 2 dioptrías.

Acortamiento de alguna extremidad.

Vértigo.

Obesidad.

Falta o pérdida total de uno o ambos labios.

Infantilismo.

Pruebas teóricas

Los exámenes de bombero se suelen dividir en los siguientes bloques temáticos:

Temario legislativo: enfocado al conocimiento de leyes y normativas legales.

Temario general: centrado en conocimientos de carreteras, historia del municipio en cuestión, geografía, planes de defensa y cualquier otro tema de origen local.

Temario específico: todo lo que tiene que ver con el trabajo diario de un bombero, es decir, conocimientos sobre el fuego, las herramientas de extinción, las instalaciones de agua, la excarcelación en accidentes, primeros auxilios, mecánica y motores, entre otros.

