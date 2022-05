Ocio - Tecnología

4 pistas para saber si Pegasus ha espiado tu móvil

¿Tu móvil va lento o se sobrecalienta? ¿La batería se descarga muy rápido o has notado un aumento del consumo de datos? Todas estas son pistas que te avisan de que tu teléfono está infectado por algún virus o malware. Ante estos síntomas y, con el escándalo del espionaje con Pegasus en pleno auge, hay quien se pregunta si este programa espía ha podido meterse en su teléfono. Para ayudarte a averiguarlo, aquí te dejamos algunas pistas que pueden ayudarte a saber si Pegasus ha espiado tu móvil.

Qué es Pegasus

Pegasus es un programa espía o spyware que ha desarrollado a la empresa israelí NSO Group y que ha causado un terremoto político al conocerse que se ha utilizado para espiar a ciertas personalidades políticas, activistas y periodistas. Este programa espía puede meterse en cualquier teléfono, independientemente de si tienes un Android o un iPhone.

Este malware espía es capaz de controlar de manera remota un dispositivo móvil, sin el conocimiento ni consentimiento del titular. Una vez dentro, puede acceder a toda la información del dispositivo, desde las fotografías y vídeos, correos electrónicos, redes sociales, localización, conversaciones de WhatsApp, llamadas, historial de búsqueda de navegación, etcétera.

Más allá de los datos personales, este tipo de programas también tiene acceso a los financieros, como las contraseñas del banco.

Cómo se mete en el teléfono

Depende. Este malware puede acceder a un dispositivo mediante un mensaje de texto, a través del envío de un mensaje fraudulento al que el usuario accede, como es habitual en otras estafas, o directamente, sin dar ninguna pista. Una vez este spyware se instala, borra el rastro en el teléfono.

No hay que confundir a estos programas de control remoto que pueden colarse en el teléfono frente a aquellas aplicaciones que se instalan en un teléfono para espiar al titular del dispositivo. Aquí puedes consultar cómo saber si alguien te ha instalado una aplicación espía en tu teléfono.

Cuatro pistas para saber si Pegasus ha espiado tu teléfono

A pesar de ser un programa bastante sigiloso, hay algunas pistas e indicadores que pueden alertarte de que el teléfono puede ser víctima del espionaje por Pegasus u otro virus informático.

Aunque lo más seguro es que no hayas sido víctima de este spyware. Este programa se ha utilizado para acceder al control de los teléfonos de personalidades de interés público o gran relevancia nacional, como son los políticos, periodistas y algunos activistas. Por tanto, a no ser que pertenezcas a alguno de estos grupos, lo más seguro es que tu teléfono no haya sido espiado por Pegasus. Sin embargo, si quieres comprobarlo por si acaso, aquí te dejamos algunas pistas.

1. Móvil lento

Si detectas que el teléfono funciona más lento de lo normal o que se queda pillado o colgado cuando vas a hacer cualquier gestión, como abrir una aplicación, puede que tengas el teléfono infectado. Además, aquí puedes consultar otros trucos para solucionarlo y evitar que tu móvil o WhatsApp funcionen lentos.

2. Alto consumo de batería y de datos

También son indicativos de ello que notes un consumo de datos excesivamente elevado sin haber cambiado tus hábitos con el teléfono o un cambio muy significativo en la duración de la batería. Todas estas señales apuntan a que este spyware está trabajando en segundo plano y, por este motivo, consume todos esos recursos de tu teléfono.

3. Sobrecalentamiento

Si nada más coger el teléfono y abrir una aplicación notas como el móvil sube la temperatura, como si lo tuvieras puesto al sol, es otro de los síntomas que no debes pasar por alto.

Este aumento de la temperatura puede estar provocado por otras aplicaciones o programas maliciosos que están trabajando en un segundo plano y debido al trabajo, el teléfono esté a pleno rendimiento y se sobrecaliente.

4. Aplicaciones desconocidas

Revisa todas las aplicaciones que tienes instaladas en el teléfono. Si al hacerlo, encuentras alguna que no sabes de qué es ni te suena, desinstálala cuanto antes y revisa a fondo las actualizaciones y programas de tu móvil.

Otros métodos para detectar Pegasus

Hay programas que puedes descargarte para saber si tu teléfono ha sido espiado por programas espía, como Mobile Verification Toolkit o MVT. Este es un programa que no puedes descargarte en el teléfono, sino que tienes que hacerlo en un ordenador Linux o macOS.

Durante el proceso de descarga puedes consultar las instrucciones específicas para comprobar si tu móvil ha sido espiado. Esta es una herramienta desarrollada por Amnistía Internacional cuyo uso es complicado, sobre todo, para personas que no tienen manejo con este tipo de herramientas.

Cómo prevenir que espíen mi teléfono

Hay una serie de pautas y recomendaciones que puedes poner en práctica para evitar que te instalen aplicaciones o programas espía en el móvil.

La primera de ellas es tener mucho cuidado de los enlaces que te envían por correo electrónico, mensajes de texto o WhatsApp. Muchas veces los hackers usan este tipo de ganchos para infectar el teléfono de sus víctimas. Para evitarlo, aquí te explicamos cómo puedes detectar un SMS fraudulento.

por correo electrónico, mensajes de texto o WhatsApp. Muchas veces los hackers usan este tipo de ganchos para infectar el teléfono de sus víctimas. Para evitarlo, aquí te explicamos cómo puedes detectar un SMS fraudulento. Por otra parte, tener el teléfono actualizado con la última versión también es garantía para tener el teléfono libre de virus.

