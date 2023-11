Sabías Que...

Por qué algunos futbolistas hacen agujeros a las medias

NOTICIA de de Cristian Pinto

Es probable que hayas visto a Jude Bellingham, la estrella del Real Madrid, jugar con unos grandes agujeros en la parte trasera de las medias. Él y otros futbolistas se han sumado a esta moda de romper las medias a propósito. Pero, ¿cuál es la finalidad? ¿Es solo algo estético o tiene que ver con las lesiones? Pese a que las grandes marcas de ropa deportiva que visten a las estrellas del fútbol usan la última tecnología en sus equipaciones, algunos jugadores se ven obligados a romper las medias para jugar más cómodos.

El motivo de hacer agujeros en las medias

Aunque Jude Bellingham lo haga en el Real Madrid, él no fue el primero en realizar esta práctica. En el pasado, Neymar o Gareth Bale ya realizaban agujeros en la parte trasera de sus medias por un problema de tallaje. Eso sí, solo durante algunos encuentros en concreto y no de un tamaño tan grande.

En el fútbol, los profesionales hacen mucho uso de su tren inferior. Uno de los músculos que más sufren son los gemelos. En algunos casos particulares, hay futbolistas que tienen este músculo muy desarrollado y el tallaje de las medias no siempre es el adecuado.

Para intentar quitar tensión al gemelo, los jugadores recurren a perforar sus medias con unas tijeras antes de los partidos. De esta manera no garantizan que el jugador no se vaya a lesionar, pero sí que logran que sus gemelos no se sobrecarguen con facilidad y aguanten más cómodos los 90 minutos del partido.

Moda o problema

Cada vez son más las estrellas del fútbol que realizan esta práctica. Tal es la moda que los niños que juegan en niveles formativos quieren imitar a las estrellas de este deporte. Pero, ⁣ ¿es bueno romper las medias a nivel amateur? La respuesta es no. La función de las medias es facilitar la circulación de la sangre por su diseño compresor, que además es beneficioso para evitar calambres, tirones y edemas.

Por qué juegan con las medias bajadas algunos futbolistas

El caso más extremo relacionado con las manías de las medias se puede observar en aquellos jugadores que deciden, directamente, jugar con las medias bajadas a la altura de los tobillos. Es el caso del jugador de la Selección Española Marcos Llorente o el inglés del Manchester City Jack Grealish. Lo que empezó siendo la solución a un problema de comodidad, ha acabado por convertirse en una moda estilística a la que cada vez más profesionales se suman.

