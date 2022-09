Por qué se cambia la hora en España y no en otros países del mundo.

Sabías Que...

El cambio de hora en España empezó de forma permanente en 1974, pero desde 1918 ya se aplicó de forma intermitente según la necesidad de los diferentes gobiernos. Pero siempre que se activó este cambio horario desde hace más de un siglo, el motivo fue el mismo: el ahorro energético. De forma continua venimos aplicando el cambio horario en España desde 1974, con la Crisis del Petróleo, cuando algunos países decidieron adelantar sus relojes para poder aprovechar mejor la luz del sol y consumir así menos energía en iluminación.

Cambio hora en Europa

Desde 1981 también se aplica como directiva europea y ha sido renovada sucesivamente cada cuatro años. Actualmente, la directiva europea del cambio de hora es la 2000/84/CE, que persigue contribuir al ahorro energético y aprovechar las horas de luz solar, sobre todo en los meses de verano.

Pero en los últimos años, la Unión Europea se ha planteado mantener el mismo horario en todos los países miembros, sin cambios. Una vez que ocurra la aprobación de esta nueva directiva comunitaria para establecer la fecha a partir de la cual ya no se volverá a cambiar la hora, decisión que deben tomar el Parlamento Europeo y Consejo de la Unión, este cambio se aplicará. Será entonces cuando, por tanto, no habrá que volver a acordarse de cómo cambiar la hora al coche.

El cambio horario que corresponde a España: la hora del Meridiano de Greenwich

En España, por situación geográfica y climatología, nos correspondería tener el mismo horario que nuestros vecinos de Inglaterra y Portugal, y las Islas Canarias, el de la zona horaria del Meridiano de Greenwich y no el que empleamos en la actualidad que le corresponde a Europa Central. Disfrutar más y mejor de nuestro tiempo y racionalizar horarios es fundamental para la calidad de vida y la productividad, que en España es uno de los más bajos de Europa.

Dicho cambio se produjo en el siglo XIX en la Conferencia Internacional del Meridiano, donde se establecieron los 24 husos horarios que rigen la Tierra. El 16 de marzo de 1940 toda la Europa “ocupada” decidió adoptar la hora oficial alemana, es decir, en el caso de España, adelantar sus relojes una hora. Al finalizar la II Guerra Mundial, los demás países europeos retomaron su horario original, menos España.

Según Ignacio Buqueras, presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, señala que “ya ha pasado el suficiente tiempo como para darnos cuenta de que estamos inmersos en unos horarios que no nos corresponden. Si adoptamos el huso horario de la Europa Occidental seguiríamos rigiéndonos por el Sol, pero comeríamos a la una y no a las dos, cenaríamos a las ocho y no a las nueve, saldríamos de trabajar a las cinco, optimizando mejor el tiempo de trabajo, y disfrutaríamos más de la familia y amigos”.

Historia de los cambios de hora para aprovechar la luz

En 1784, Benjamin Franklin, embajador de EE. UU. en Francia, envió una carta al diario Le Journal de París en la que proponía medidas favorables para el ahorro energético. En aquel entonces, sus sugerencias incluían poner un impuesto a las personas que impidiesen la entrada de la luz a las habitaciones de sus viviendas, así como regular el consumo de cera y velas y hacer replicar las campanas de las iglesias a la hora cuando amanece para que la gente se levantase a la misma hora.

La realidad fue que no se le hizo mucho caso. No fue hasta años después, en 1905, cuando algunas de las ideas de Benjamin Franklin empezaron a adoptarse por parte de William Willet, un constructor inglés que impulsó el horario de verano en el Reino Unido. El británico sugirió que se adelantaran los relojes 20 minutos todos los domingos de abril para ganar luz durante las tardes de verano; y hacer lo contrario en otoño, pero los científicos se opusieron.

En 1916 fue cuando se tomó una medida en firme con el objetivo de ahorrar energía. Fue el 30 de abril de 1916, cuando durante la Primera Guerra Mundial, el káiser Guillermo II aprobó el cambio de hora para ahorrar carbón. Países como Alemania, Austria y Hungría adoptaron esta medida que duró unos meses.

Dos años más tarde, en 1918, y con el mismo propósito de ahorrar energía —con los países inmersos en la Primera Guerra Mundial—, el presidente estadounidense Woodrow Wilson firmó un decreto para adelantar la hora. No obstante, todas estas iniciativas fueron revertidas una vez que acabó la guerra.

Inicio del cambio horario en España

En 1918 también fue en España cuando se aplicó por primera vez el horario de verano para mantener las fábricas abiertas durante una hora más desde la primavera hasta los meses de septiembre y octubre. El motivo es que había escasez de carbón y “hubo que intensificar la producción, reducir el consumo y armonizar el horario con el de los países vecinos”, tal y como explican desde el Instituto Geográfico Nacional.

Pero este cambio de hora en España no fue permanente, puesto que hubo interrupciones, como desde 1920 a 1925, que no se aplicó aunque sí en 1924. Y tampoco entre los años 1930 a 1936, exceptuando el 1931 que sí se aplicó.

Con la llegada de Franco al poder tras la Guerra Civil, el caudillo decidió igualar el horario español al de Alemania desde el 17 de marzo de 1940. Pero esto solo duró hasta 1949. Desde 1950 hasta 1973, la hora de verano dejó de aplicarse en España.

No fue hasta la crisis del petróleo de los 70, a partir de 1974, cuando volvió a adelantarse una hora de forma urgente. Por lo tanto, a partir de 1974, España retomó el horario de verano, este cambio se convirtió en norma. Ya en 1981 fue cuando se aplicó como directiva europea.

Desde entonces, todos los países de Europa cambian sus relojes para conseguir un ahorro energético. Aunque según aseguran expertos del sector, este cambio apenas modifica la factura en los hogares. Los datos oficiales son que los españoles se ahorran un 5 %. La luz y calefacción que no se usa a primeras horas del día se gasta por las tardes, puesto que anochece antes.

Así, los argumentos sobre el ahorro energético son controvertidos y han provocado que el cambio tenga las horas contadas y tal vez el último cambio horario sea el último, de no ser que se actualicen los criterios de ahorro energético, como por ejemplo los derivados de la guerra de Ucrania.

