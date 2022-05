Vivienda

Qué hacer si Hacienda te envía una declaración paralela

Todos los contribuyentes tienen de plazo hasta el 30 de junio de 2022 para presentar la declaración de la Renta. Periodo en el que hay que rendir cuentas con el fisco y actualizar o añadir todos los ingresos, deducciones y posibles ganancias en este documento. ¿Pero, qué ocurre si hay algún error? Si envías la declaración a Hacienda y esta considera que los datos que has incluido están mal, envía una propuesta de modificación con los datos que este organismo cree que son los correctos.

Esta propuesta es lo que se conoce como la paralela de Hacienda, un documento a dos columnas en el que el fisco señala los errores en los datos que un contribuyente ha cometido y que envía por correo certificado. Una vez el destinatario lo recibe en su vivienda, puede aceptarlo y saldar las cuentas con la Agencia Tributaria o puede presentar alegaciones y demostrar que los datos que Hacienda tiene son incorrectos.

Qué hacer si recibo una paralela

La paralela de Hacienda es una propuesta de liquidación provisional que este organismo envía a aquellos contribuyentes en cuyas declaraciones ha detectado errores o datos que no se corresponden con los que tiene la Administración. Los contribuyentes que reciban alguna de estas declaraciones tienen dos opciones:

Presentar alegaciones en el caso de no estar conforme. En este caso, hay que explicar los motivos y documentos legales en los que te basas para presentar esas alegaciones. Aceptar esta propuesta

Cómo aceptar una paralela de Hacienda

Una vez el destinatario reciba la paralela, tiene un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones si no está de acuerdo con las modificaciones que el fisco ha detallado en este documento. Por el contrario, si consideras que los datos que tiene el fisco son correctos, para aceptarla puedes hacer dos cosas:

Firmar la propuesta y aceptar la propuesta de liquidación. En este caso, debes proceder a saldar las cuentas que Hacienda ha detallado en el informe adjunto en el plazo establecido. Por otra parte, si no contestas, pero tampoco presentas alegaciones, también se entiende que has aceptado la propuesta.

Al aceptarla, el fisco entiende que das tu conformidad a la propuesta de liquidación provisional sin alegaciones.

Cómo presentar alegaciones a la paralela

Si no estás de acuerdo con el documento que te han enviado, puedes presentar alegaciones a través del formulario que se incluye junto a la propuesta de liquidación. Para ello, tienes que adjuntar toda la documentación que justifique que los datos que tiene Hacienda no son correctos.

Tras enviar las alegaciones a Hacienda, esta dispone de dos meses para estudiarlos y enviará una nueva liquidación, la paralela definitiva, que ya no es una propuesta. En este caso, debes firmarla si estás de acuerdo. Y si no, tienes de nuevo 15 días para volver a presentar toda la documentación y justificar que Hacienda se equivoca. Puedes hacerlo presentando un recurso de reposición en la oficina de delegación de Hacienda o ante el tribunal económico administrativo regional. El último movimiento lo vuelve a dar Hacienda, quien decide aceptar o no este último recurso. Si agotas todas estas vías, pero sigues sin estar conforme, puede recurrir a la judicial.

Cómo entender la paralela de Hacienda

Es una Declaración de la Renta alternativa que Hacienda envía a los contribuyentes tras detectar que los datos incluidos en la declaración no se corresponden con los que este organismo tiene en sus bases de datos. Es decir, tras comprobar que los datos incluidos en la campaña de la renta de un año no son correctos. Este documento actúa como propuesta de liquidación provisional y se envía con el objetivo de corregir errores u omisiones.

¿Por qué se llama declaración paralela? Porque en el documento hay dos columnas distinguidas que se encuentran en paralelo.

En la primera columna aparecen todos los datos que ha aportado el ciudadano en la última declaración .

. En la otra columna aparecen los datos que Hacienda considera que son los correctos. Y que son distintos de los que aparecen en la primera columna.

Las cifras que Hacienda corrige y añade en este documento aparecen acompañadas de un asterisco. Si al abrir el documento ves que hay muchos asteriscos, no te preocupes. Esto no quiere decir que hayas cometido muchos errores al presentar la declaración, sino que al cometer un error de cálculo en un apartado, este fallo modifica los apartados relacionados. De manera adicional, al final del documento aparecen detallados cuáles son los aspectos que, según Hacienda, ha incumplido el contribuyente según la legislación vigente y las vías que tiene el destinatario para recurrir.

Junto con el papel a dos columnas, el fisco envía un nuevo informe en el que recalcula si la Renta te sale a pagar o a devolver y lo detalle de la siguiente manera:

La devolución de dinero que corresponde al contribuyente es mayor a la que has solicitado.

Comunica al contribuyente que ha solicitado una devolución inferior a la que le corresponde.

Puede reclamar el pago de una determinada cantidad al contribuyente.

Hacienda informa de que un contribuyente ha pagado de más en la declaración.

Cómo envía Hacienda la declaración paralela

Este es un documento que Hacienda envía por correo certificado al domicilio que aparece detallado en la declaración de la renta presentada por el contribuyente. En el caso de que no haya nadie en casa cuando te la envíen, el cartero va a intentar entregarte la notificación en otras dos ocasiones más. Si tampoco ha habido suerte, la notificación se publica en el Boletín Oficial del Estado o en el documento pertinente de la comunidad autónoma, además de en los tablones de anuncios de la Administración. También es posible que la recoja otra persona que esté en casa aunque no sea el destinatario. Siempre y cuando muestre su identidad.

Sanción de Hacienda por una paralela

Hacienda puede sancionar y multar a aquellos contribuyentes a los que envía una paralela y no recurren, ni contestan, pero además tampoco saldan cuentas con este organismo. En cuanto al importe de la sanción, varía dependiendo de la gravedad de la infracción.

Motivos por los que Hacienda puede hacerte una paralela

Hay varios motivos por los que la Agencia Tributaria puede enviarte esta propuesta de modificación, aunque principalmente, pueden resumirse en los siguientes:

Errores de cálculo en la declaración.

No presentar la declaración aunque estés obligado a hacerlo.

Diferencias de criterios al aplicar deducciones o ganancias.

No declarar determinados ingresos o subvenciones a pesar de estar obligado a ello.

No confundir esta declaración paralela con el requerimiento de Hacienda, que es una petición de información que suele hacer este organismo de manera aleatoria, sobre todo a los autónomos. El objetivo es comprobar que los datos que se declararon están correctos. En muchas ocasiones, estas peticiones se subsanan y dan lugar al cierre del expediente con la presentación de los justificantes bancarios de las operaciones declaradas. En el caso de que no tengas los justificantes que te solicitan, tienes que contestar igualmente a Hacienda para informarles de que no dispones de esos documentos. Es decir, que ante un requerimiento de esta entidad, siempre hay que contestar.

