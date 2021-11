Solicitud Profex para trabajar como profesor en Estados Unidos y Canadá

Trabajos

¿Te gustaría trabajar en un colegio en Estados Unidos? ¿Tienes un buen dominio del inglés? En ese caso, puedes apuntarte a las convocatorias anuales que ofrece el Ministerio de Educación y Formación Profesional para cubrir plazas como profesores visitantes españoles en EEUU y Canadá.

A continuación te explicamos cómo hacer la solicitud en Profex para trabajar como profesor en EEUU así como los requisitos y el proceso de selección de la convocatoria. Y te explicamos con detalle el salario que cobra un profesor estadounidense de media.

Requisitos para ser profesor en EEUU

Para participar en las convocatorias de profesor visitante y dar clases en Estados Unidos durante una temporada, los solicitantes deben ajustarse a los siguientes requisitos:

Tener nacionalidad española

No padecer ninguna enfermedad que te imposibilite el ejercicio de la docencia

No tener nacionalidad estadounidense o cualquier otro estatus de residencia o empleo en ninguno de los estados

Acreditar un nivel B1 de inglés

Tener y acreditar la posesión de alguna de las siguientes titulaciones:

Maestros o Graduados en Educación Infantil o Primaria, preferentemente con especialidad o mención en lengua extranjera (inglés) Graduados o Licenciados en Filología Inglesa o Hispánica Graduados o Licenciados en Ciencias Sociales Graduados o Licenciados en Traducción e Interpretación Maestros o Graduados en Educación Primaria con especialidad en Educación Especial Maestros o Graduados en Educación Primaria con especialidad en Audición y lenguaje Graduados o licenciados en Biología, Física o Matemáticas Graduados o Licenciados en materias científico-tecnológicas, ingenieros o arquitectos

Cada estado que participa en esta convocatoria marca las preferencias de las titulaciones que pide a los profesores candidatos. En este documento PDF puedes consultar la lista completa de títulos piden los diferentes estados para el curso 2021-2022. Los participantes además pueden intentar asegurarse una plaza acumulando los méritos preferentes que exigen cada uno de los países. En el caso de EEUU, varían según el estado. Puedes consultar el listado de méritos en el PDF que te hemos dejado enlazado en el párrafo anterior.

Tener, al menos, dos años de experiencia docente a jornada completa en enseñanza reglada no universitaria a contar desde el curso 2013-2014. Debe acreditarse la experiencia en alguno de los siguientes niveles: Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación profesional o en enseñanzas de régimen especial y educación en adultos.

a contar desde el curso 2013-2014. Debe acreditarse la experiencia en alguno de los siguientes niveles: Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación profesional o en enseñanzas de régimen especial y educación en adultos. Como requisito adicional, parte de esta experiencia debe concentrarse en el curso inmediatamente anterior a la realización de la solicitud , con al menos, 8 meses de docencia en España.

, con al menos, 8 meses de docencia en España. El solicitante no puede haber sido profesor visitante en los dos cursos anteriores a través de esta convocatoria.

Estar en posesión del carnet de conducir

Profesor en Canadá

Para ser profesor en Canadá, los solicitantes deben ajustarse a los siguientes requisitos:

Nacionalidad española

No padecer enfermedades que le impidan ejercer la docencia

Además, los solicitantes no pueden tener la nacionalidad canadiense ni disfrutar de residencia permanente en Canadá

Acreditar un nivel B2 de inglés

Tener alguna de las titulaciones que hemos detallado en el apartado anterior para el caso de Estados Unidos

Tener dos años de experiencia docente como mínimo a jornada completa. Debe acreditarse la experiencia en enseñanza reglada no universitaria en los siguientes niveles: Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación profesional o enseñanzas de régimen especial y Educación para adultos.

Los solicitantes no pueden haber sido profesores visitantes en los dos cursos anteriores a través de esta misma convocatoria.

Condiciones de la convocatoria

Los profesores que quieran participar en esta convocatoria sólo pueden elegir un país de destino. Y en el caso de Estados Unidos, sólo pueden elegir un estado. Las principales enseñanzas que pueden impartir los profesores visitantes son temarios bilingües o de inmersión lingüística en español así como el dominio del español como lengua extranjera. Aunque también cabe la posibilidad de que enseñen otras materias.

El contrato de profesor visitante tiene una duración de un año con posibilidad de renovarlo. En el caso de Estados Unidos y Canadá puedes permanecer hasta un máximo de 5 años ejerciendo la docencia.

Las condiciones laborales y salariales de los profesores que participen en esta convocatoria se equiparan a las de los docentes de la misma cualificación y antigüedad del lugar del destino, en este caso a las de EEUU y Canadá.

Convocatoria plaza profesor EEUU y Canadá

El proceso de presentación de solicitudes se realiza entre octubre y diciembre, mientras que la realización de las entrevistas tiene lugar entre los meses de abril y mayo de todos los años. Durante el mes de abril los candidatos serán convocados y llamados para las entrevistas a través del perfil de Profex. Y recibirán por correo toda la documentación necesaria.

Solicitar una plaza en Profex

Si estás interesado en apuntarte a la convocatoria, tienes que hacerlo desde la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Lo único que hay que hacer es darse de alta con una cuenta de usuario y obtener una contraseña. Después, tienes que acceder al área ‘Profex‘ y completar de la forma más completa el formulario con todos los campos. Debes completar tu información personal con el currículum.

Una vez hayas inscrito la solicitud en ‘Profex’, si tienes certificado digital o firma electrónica, puedes proceder al registro de la solicitud. Si no dispones de este método de identificación, tienes que imprimir la solicitud y llevarla a una oficina de registro oficial o a una oficina de correos en los plazos marcados.

El estado de la solicitud varía a lo largo del proceso. Por ello, lo más recomendable es entrar de forma periódica a ‘Profex’ para consultar el estado. La resolución definitiva aparecerá cuando veas que tu petición ha sido ‘Admitida‘ o ‘Excluida revisión‘.

Pero ojo, porque que una solicitud haya sido admitida no quiere decir que vayan a llamarte para hacer las entrevistas ni que vayas a obtener una plaza. Sólo van a convocarse a las pruebas a los candidatos con un perfil académico y profesional que se ajuste a las necesidades de los países contratantes

ni que vayas a obtener una plaza. Sólo van a convocarse a las pruebas a los candidatos con un perfil académico y profesional que se ajuste a las necesidades de los países contratantes Si tu solicitud ha sido excluida, debes corregir los errores que te marquen para que vuelvan a revisar la solicitud. En el área de ‘Profex’ te marcan instrucciones para saber cómo hacerlo.

Las resoluciones admitidas pasan un segundo filtro en el que se valoran los méritos preferentes marcados por el lugar elegido de destino. Después, se publica la lista de seleccionados para realizar las pruebas y las entrevistas pertinentes por las autoridades de los países de destino.

Las personas convocadas tendrán que estar disponibles en la hora y día acordados en un lugar concreto que aparecerá especificado en el perfil de Profex. En el caso de EEUU y Canadá un asesor de referencia del estado al que optas contactará por correo electrónico y para indicarte la documentación que debe aportar el día de la entrevista.

Es recomendable que todos los participantes adjunten la documentación acreditativa que les soliciten en el idioma original y a continuación adjuntarla con la traducción al inglés. El día de la prueba debes llevar:

Pasaporte o DNI

Titulación acreditativa del pago de derechos para su expedición

Certificación Académica Personal completa de cada titulación que se aporte

Certificados acreditativos de servicios de docencia prestados

Dos copias del currículum en inglés con una fotografía

Máster habilitante para el ejercicio de la función docente de la ESO, Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas. También el certificado de Aptitud Pedagógica o Equivalente.

Las pruebas pueden ser en Madrid o realizarse por vía telemática. En cualquier caso, se desarrollará en inglés. Aquí te dejamos unos consejos para superar una entrevista por videollamada y asegurarte el puesto de empleo.

El modelo de currículum que debe presentarse en las entrevistas tiene que ser como el que te dejamos enlazado, que es el modelo oficial. Debes incluir una fotografía en el documento.

Las pruebas concretas de los procesos de selección dependen de cada estado miembro de los Estados Unidos y de Canadá. En algunos casos los candidatos tendrán que superar pruebas de redacción en inglés, mientras que en otros tendrá que someterse a pruebas de pronunciación y vocabulario. En este documento puedes ver el proceso de selección por cada uno de los destinos.

Si finalmente has sido aceptado, recuerda que necesitarás obtener el visado en EEUU para permanecer allí de forma legal, entre otros trámites.

¿Cuánto cobra un profesor en Estados Unidos?

El salario medio que cobra un profesor de Primaria con 15 años de experiencia en Estados Unidos es de 61.245 dólares (52.095 euros) anuales, según los últimos datos publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que supone una media de 4.341,25 euros al mes.

Respecto a otras categorías, el salario medio de un profesor de infantil sin experiencia se encuentra en 40.790 dólares (34.753,08 euros), lo que supone un salario mensual de 2.896 euros de media.

Los profesores de educación primaria sin experiencia tienen un salario medio anual de 41.119 dólares (35.033,39 euros), es decir, una media de 2.919,44 euros al mes.

En los primeros años de secundaria sin experiencia un profesor en EEUU gana de media 41.833 dólares anuales (35.641,72 euros). O lo que es lo mismo, 2.970,14 euros al mes.

Los profesores de secundaria de nivel superior, con 15 años de experiencia, ganan una media de 64.244 dólares al año (54.735,89 euros). Es decir, un salario medio mensual de 4.561,32 euros.

Las cantidades detalladas en todos estos supuestos son una media, puesto que la cantidad de sueldo a recibir dependerá directamente del estado al que quieras irte a dar clases y del centro en el que trabajes. Es importante tener en cuenta el nivel y calidad de vida de un estado antes de tomar una decisión porque influye directamente en el bolsillo. Hay estados en los que la vida es mucho más cara y puede que con el salario de profesor no te resulte tan fácil llegar a final de mes, mientras que en otros podrás vivir de una forma mucho más holgada.

En cualquiera de los casos es fundamental que tengas un buen colchón económico antes de irte, de unos 6 u 8 mil euros porque al principio tendrás que hacer muchas inversiones, como por ejemplo alquilar una vivienda, comprar o alquilar un coche y hacer frente a los suministros básicos del día a día.

Otros métodos para trabajar como profesor en EEUU

Además de las convocatorias del Ministerio de Educación, otras fórmulas para trabajar en Estados Unidos como profesor son:

Profesor de español. Más conocido como ELE (Español como lengua extranjera), es una asignatura que se imparte en muchas escuelas.

Profesor de inglés. Aunque para optar por esta vía debes tener unos conocimientos muy avanzados en el dominio de esta lengua. Para ello es necesario que obtengas el certificado TESOL que te habilita para impartir clases en inglés.

Otra vía consiste en intentar trabajar o bien en escuelas privadas o en universidades públicas.

Por último, puedes probar a trabajar como docente impartiendo clases particulares.

