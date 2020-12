Sabías Que...

Guía rápida sobre el cava y los espumosos para Navidad

¿Sabes cuáles son los mejores cava calidad precio de 2020? Llega el momento de tener su nevera bien surtida para encarar las celebraciones navideñas. El precio no será un problema si elige cavas y espumosos económicos. Son vinos baratos, pero de calidad: entre ellos algunos presentan una relación calidad/precio inmejorable. A continuación os presentamos los cavas y vinos espumosos más económicos del mercado para ayudarte a elegir los mejores, disfrutando de cava de calidad por menos de 3 euros.

¿Qué es un cava espumoso?

Los vinos espumosos, y en concreto los cavas, se caracterizan por su peculiar proceso de elaboración. En los cavas, se parte de un vino base, blanco o rosado y se emplea el método champanoise, con el que se realiza sobre el vino una segunda fermentación en botella durante al menos 9 meses.

Una vez finalizado ese proceso se retiran las levaduras en un proceso denominado deguelle, y se rellenan las botellas con el licor de expedición, que puede contener azúcar en cantidades variables.

Aparte del método champanoise tradicional en los cavas, en ocasiones se emplean el método “Charmat”, para elaborar algunos vinos espumosos. Este método debe su nombre al inventor del proceso, Eugéne Charmat, y se basa en realizar la segunda fermentación del vino en grandes cubas, en lugar de la propia botella como hace el champanoise. Es un método para elaborar vinos espumosos en grandes cantidades, por lo que el precio es menor. Las características son diferentes frente a los vinos espumosos elaborados por el método tradicional o champanoise, ya que el contacto del vino con las levaduras es inferior.

Tipos de cava y vinos espumosos



Según el contenido en azúcar, los cavas pueden ser:

– Brut Nature, cuando no se incorpora azúcar.

– Extra brut cuando el contenido de azúcar es menos de a 6 g / litro.

– Brut, si tienen menos de 15 g / litro de azúcar.

– Semiseco, con una cantidad entre 33 y 50 g / litro.

– Dulces, con más de 50g/litro de azúcar.

Mejores cavas 2020

El mejor cava de 2020 es el de la marca Vía de la Plata (Brut), según un estudio de la OCU. El cava galardonado este año puedes encontrarlo en los supermercados Carrefour y El Corte Inglés. La segunda posición es para el cava espumoso de la marca Vinart (Brut), que puedes encontrar por ejemplo en los supermercados Aldi.

Después, de mejor a peor puntuación, siguen:

Jaume Serra semiseco.

Segura Viudas Brut Reserva.

Cabré & Sabeté Semiseco, que puedes comprar en Mercadona.

Esta selección de la Organización de Consumidores se ha realizado de una muestra total de 5 vinos Brut Nature, 9 Brut y 12 cavas semisecos.

El precio oscila desde los 2 euros en los cavas de marcas blancas hasta los 8 euros de los que no lo son.

El análisis de la OCU de los mejores cavas espumosos blancos en 2020 se realiza teniendo en cuenta la cantidad de alcohol, el azúcar, la acidez volátil y total, los aditivos, los conservantes, los sulfitos y el ácido sórbico y ascórbico.

El cava espumoso en los menús



Los vinos espumosos no tienen por qué reservarse para el momento del brindis: estos cavas pueden acompañarnos durante toda la comida. Si está pensando en acompañar sus menús de fiesta con un vino espumoso, un cava por ejemplo, le damos las claves para acertar con el maridaje.

Cavas espumosos blancos brut nature, extra brut o brut

Son vinos con un contenido relativamente bajo en azúcar, por lo que se hacen indicados para:

-entrantes con verdura de hojas que lleven salsas ácidas o sabores amargos (escarola, endivias o berros), -espárragos o alcachofas (difíciles de maridar con otros vinos).

-los crustáceos y moluscos cocidos al natural o a la plancha.

-platos de pescado escabechados, e incluso a los pescados elaborados a la sal.

-quesos frescos (siempre que no se acompañen de miel, en cuyo caso es mejor un cava semiseco o dulce), quesos curados y quesos azules.

Cavas espumosos blancos semisecos o dulces

Son vinos con un contenido alto de azúcares. Combinan bien con:

-platos dulces, como las tartas, postres caseros tipo natillas, arroz con leche.

-muy indicados para dulces navideños como los mazapanes, turrones y polvorones.

Cavas espumosos rosados brut

Son vinos con un contenido de azúcar bajo. Acompañan platos de sabores algo mas complejos y elaborados que los adecuados para los cavas blancos:

-arroz negro, un arroz caldoso o una caldereta de pescado.

Cavas espumosos rosados dulce

Adecuados para cualquier postre navideño.

Comparativa de 33 cavas y espumosos por debajo de 3 euros para que no falte de nada en tu mesa estas Navidades

Es el momento de equipar la nevera con vinos y cavas para celebrar la época de festejos que se acerca. Para que la crisis no sea un problema a la hora de brindar esta Navidad, hay que mirar bien los precios. La OCU lo ha hecho seleccionando los cavas y vinos espumosos más económicos del mercado para ayudarte a elegir los mejores. ¿Conclusión? Es posible disfrutar de cava de calidad por poco más de 2 euros.

La OCU ha analizado 33 productos, de ellos, 31 son vinos con Denominación de Origen Cava, y dos más son vinos espumosos. Algunos de los vinos analizados pertenecen a marcas de distribuidor, pero entre ellos hay también marcas muy conocidas, como Jaume Serra, Rondel, Bach, Conde de Caralt, etc. Indicamos el punto de venta de cada vino.

Ninguna de las botellas del análisis llega a los 3 euros, y la mejor apenas supera los 2. Consulta el análisis: comprobarás que entre estos vinos y cavas económicos hay productos de muy buena calidad. Si buscas un cava bueno y barato te dejamos una lista con los mejores.

Cavas y vinos espumosos económicos Marca Punto de venta Tipo Valoración final (de 0 a 100) Precio (€) Portaceli (Alcampo) Alcampo Brut 79 2,10 Grand Astoria (Dia) Dia Brut 78 1,65 Conde de Caralt Hipermercado/supermercado Brut nature 78 2,95 Castell del Llac (Carrefour) Carrefour Brut 77 1,65 Vall de Juy (Alcampo) Alcampo Brut nature 77 2,54 Arestel Cava Lidl Semiseco 76 1,59 Canals & Nubiola Hipermercado/supermercado Semiseco 76 2,54 Rondel Blue Hipermercado/supermercado Brut 76 2,09 Grand Astoria (Dia) Dia Semiseco 74 1,65 Castell Llord (Supersol) Supersol Semiseco 74 2,57 Castell del Llac (Carrefour) Carrefour Brut nature 74 2,95 Portaceli (Alcampo) Alcampo Semiseco 74 1,99 Rondel Oro Hipermercado/supermercado Semiseco 74 2,10 L´Aixertell Gran Charmat Sekt Hipermercado/supermercado Semiseco 74 2,70 Jaume Serra Hipermercado/supermercado Brut nature 73 2,50 Cabré & Sabaté (Mercadona) Cava Mercadona Brut 73 1,65 Canals & Nubiola Hipermercado/supermercado Brut 73 2,67 Arestel Vintage 2009 (Lidl) Lidl Extra brut 72 2,29 Castell Llord (Supersol) Supersol Brut 72 2,57 Castell del Llac (Carrefour) Carrefour Semiseco 72 1,65 Castellblanch Gran Cremant Hipermercado/supermercado Brut 72 2,29 Rondel Hipermercado/supermercado Brut 72 2,09 Lar de Plata Selección Especial Hipermercado/supermercado Brut 71 2,99 Vall D´Lluna (Eroski) Eroski Semiseco 71 2,25 Cristalino Jaume Serra Ahorramas (G. IFA)/gigante/gadisa (Euromadi) Semiseco 71 1,65 Vall de Juy (Alcampo) Alcampo Brut 71 1,85 Cabré & Sabaté (Mercadona) Mercadona Semiseco 70 1,65 Señorio de Requena Hipermercado/supermercado Semiseco 69 1,99 Jaume Serra Hipermercado/supermercado Semiseco 69 2,00 Señorio de Requena Hipermercado/supermercado Brut 68 1,99 Vall D´Lluna (Eroski) Eroski Brut 68 1,75 Cristalino Jaume Serra Ahorramas (G. IFA)/gigante/gadisa (Euromadi) Brut 68 1,65 Dubois Sekt Hipermercado/supermercado Semiseco 67 1,45

MARCA Punto de venta Azúcar Clasificación global Precio (euros) Vinos espumosos blancos Portaceli (Alcampo) Alcampo Semiseco 80 2,05 Castell del Llac Artesano (Carrefour) Carrefour Brut nature 80 3,55 Bach Extresimo Hipermercado / supermercado Semiseco 80 3,50 Conde de Caralt Hipermercado / supermercado Brut nature 80 3,30 Vall de Juy. Selección (Alcampo) Alcampo Brut 79 2,52 Rondel Hipermercado / supermercado Brut 78 2,50 Castellbland Grand Cremant Hipermercado / supermercado Brut 78 3,48 Va de Juy Alcampo Brut nature 77 2,68 Siglo XXI Gigante/ Gadis (Euromadi) Brut nature 77 2,30 Cristalino (Jaume Serra) Ahorramas / Gigante (Grupo IFA) Semiseco 77 2,17 L’Aixertell. Gran Charmat Sekt Hipermercado / supermercado Semiseco 77 2,90 Canals & Nubiola Hipermercado / supermercado Brut 77 3,06 Don Luciano. Charmat Alcampo Brut 75 1,99 Rondel Blue Hipermercado / supermercado Brut 75 2,50 Castellblanc Grancuveé Hipermercado / supermercado Brut 75 3,58 Dubois Sekt Hipermercado / supermercado Semiseco 74 1,68 Canals & Nubiola Hipermercado / supermercado Semiseco 74 2,82 Jaume Serra Hipermercado / supermercado Semiseco 74 2,45 Grand Astoria (Dia) Dia Semiseco 73 1,69 Cristalino (Jaume Serra) Ahorramas / Gigante (Grupo IFA) Brut nature 72 1,69 Rondel Oro Hipermercado / supermercado Semiseco 72 2,43 Jaume Serra Hipermercado / supermercado Brut nature 72 2,12 Lar de Plata Selección Especial, reserva Hipermercado / supermercado Extra seco 70 2,75 Cabre & Sabate Vintage 2008 (Mercadona) Mercadona Brut nature 69 3,79 Vall de Lluna (Eroski) Eroski Brut nature 68 4,26 Sierra de Guadalupe Supersol / carrefour Semiseco 55 2,77 Vinos espumosos rosados Vall de Lluna (Eroski) Eroski Brut 74 2,75 Vall de Juy (Alcampo) Alcampo Brut 72 2,50 Don Luciano. Charmat Alcampo Brut 71 2,05

Análisis de los 29 cavas más económicos del mercado

Para que el precio no sea un problema, aquí seleccionamos los cavas más económicos del mercado, analizando los 29 cavas más económicos para que la Navidad sea una época propicia para brindar con los que nos rodean. Es el momento de equiparse para afrontar las fiestas.

La OCU Compara 25 cavas blancos y 4 cavas rosados de bajo coste. Se trata de vinos con un precio medio de 2,42 euros por botella (los cavas analizados se mueven en una banda que va de 1,60 euros hasta los 4,80 euros por botella).

Los cavas analizados pertenecen mayoritariamente a marcas de distribuidor (en los vinos y cavas es habitual no usar el anagrama propio de la cadena, sino crear una marca exclusiva del propio establecimiento), pero en el análisis también se incluyen productos de marcas muy conocidas, como Jaume Serra, Marqués de Monistrol, Rondel o Delapierre.

Estos cavas económicos se encuentran en hipermercados y supermercados. Los 29 vinos del análisis son cavas de muy bajo coste, pero entre ellos hay productos de muy buena calidad, como demuestra su valoración final: Jaume Serra, entre los blancos y Vall de Luna, entre los rosados, son los mejores del análisis. Nuestras Compras Maestras, con una estupenda relación calidad/precio son el blanco Grand Astoria (de Dia) y el rosado Vall de Luna (Eroski). Ahorrará dinero brindando con ellos.

Análisis de los cavas más económicos

MARCA Punto de venta Tipo de cava Calificación Global (1) Precio de compra (euros) Cavas blancos Jaume Serra Hipermercados y supermercados Brut nature 86 2,09 Castell de Llac Carrefour Brut nature 85 2,60 Vall de Juy Alcampo Brut 84 1,95 Cristalino Ahorramas Brut 83 1,72 Grand Astoria DIA Brut 82 1,60 Cabré&Sabaté Mercadona Brut 82 1,65 Cava Arestel. Extra Vintage 2007 Lidl Extra Brut 79 2,69 Marqués de Monistrol Hipermercados y supermercados Brut 78 2,44 Cabré&Sabaté Mercadona Brut nature 77 3,95 Vall de Juy Alcampo Semiseco 76 1,75 Vall d’ Lluna Eroski Centrer Semiseco 76 1,75 Castell de Llac Carrefour Semiseco 75 2,60 Casteel Llord Supersol Brut 75 2,29 Delapierre Hipermercados y supermercados Brut 75 2,98 CastellTort Supercor Brut 74 4,80 Siglo XXI Gigante Semiseco 74 Rondel Oro Hipermercados y supermercados Semiseco 74 2,09 Arestel Lidl Semiseco 74 1,65 Siglo XXI Gigante Brut 73 1,99 CastellTort Supercor Semiseco 73 4,80 Cabré&Sabaté Mercadona Semiseco 73 1,65 Arestel Lidl Brut 72 1,65 Delapierre Hipermercados y supermercados Semiseco 72 2,98 Casteel Llord Supersol Semiseco 70 2,29 Cristalino Ahorramas Semiseco 68 1,72 Cavas rosados Vall d’ Lluna Eroski center Brut 77 2,66 Castell de Llac Carrefour Dulce 73 2,60 Cabré&Sabaté Mercadona Brut 72 2,55 Castellbach Hipermercados y supermercados Dulce 72 2,60

El brindis navideño con cava, un negocio de 8 millones

Diciembre es el mes del año en el que más cava se consume de todo el año. El periodo navideño motiva el consumo de cava, que en este mes llega al 19% de los hogares españoles. En diciembre de 2006 se gastaron más de ocho millones de euros en cava, lo que supone el 40% del negocio total anual, según Worldpanel TNS.

El consumo de cava varía según las regiones. Si nos centramos en la comunidad autónoma de Cataluña, el cava se compra en el 48% de los hogares, siendo la región más compradora con un gasto de 40 euros versus los 26 euros que se gastan de media en el conjunto de España. — En cuanto al perfil sociodemográfico, el hogar catalán consumidor de cava se perfila con amas de casa entre 35 y 64 años y de clase social alta y media, mientras que el consumidor del resto de España es un comprador más senior y de clase social alta y media alta. El canal dinámico (hiper + super + discount) fue el más elegido por los hogares españoles (representó el 75,4% del volumen de la categoría) frente a un canal tradicional cada vez menos atractivo. Según Worldpanel Usage, el panel sobre hábitos de consumo de TNS Worldpanel, el consumidor de 35 a 49 años es el que más comparte el cava con invitados.

