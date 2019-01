Ocio - Tecnología

Loterías y Apuestas Todo sobre el sorteo de lotería de Navidad 2018: premios y terminaciones premiadas

Los premios del ‘Gordo’ de la Lotería de Navidad se volverán a repartir en 2018 con un primer premio que asciende a 4.000.000 de euros por serie. Esto significa que por un décimo, cuyo precio en la administración es de 20 euros, se puede llegar a obtener, de ser cantado como el Gordo, un premio de 400.000 euros. ¿Y cuáles son los números y terminaciones que más veces han salido? En total, la Lotería de Navidad dejará 2.520.000.000 euros en premios.

Premios por serie de la Lotería de Navidad 2018

El 22 de diciembre el Sorteo Extraordinario de Navidad de Lotería Nacional dará comienzo a las Navidades. Las ilusiones de muchos españoles saldrán de la Fábrica de Sueños para hacerse realidad. Este año, el Gordo de Navidad repartirá 4.000.000 euros.

El Gordo

Asciende a 4.000.000€ por serie, 400.000€ al décimo. En total, sólo el primer premio, el popularmente conocido como ‘el Gordo’, repartirá 720.000.000€.

>> 3.347 (400.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

Segundo premio

De 1.250.000 por serie; a cada décimo agraciado con el segundo premio le corresponderán 125.000€



>> 21.015 (125.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

Tercer premio

De 500.000€ por serie, 50.000€ al décimo afortunado con el tercer premio

>> 04.211 (50.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

Cuartos premios

De 200.000€ por serie, 20.000€ al décimo

>> 42.206 (20.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

>> 67.774 (20.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

Quintos premios

De 60.000€ por serie, 6.000€ al décimo agraciado con el quinto premio

>> 47.862 (6.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

>> 07.568 (6.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

>> 68.402 (6.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

>> 29.031 (6.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

>> 63.025 (6.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

>> 20.202 (6.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

>> 18.596 (6.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

>> 2.308 (6.000 euros de premio por cada décimo de 20 euros)

La popular ‘pedrea’

Dejará 1.794 premios de 1.000€ por serie, 100€ al décimo

Dos aproximaciones de 20.000€ cada una, por serie, (2.000€ al décimo)

Para los números anterior y posterior al del que obtenga el premio primero

Dos aproximaciones de 12.500€ cada una, por serie, (1.250€ al décimo)

Para los números anterior y posterior al del que obtenga el premio segundo

Dos aproximaciones de 9.600€ cada una, por serie, (960€ al décimo)

Para los números anterior y posterior al del que obtenga el premio tercero

99 premios de 1.000€ cada uno, por serie, (100€ al décimo)

– Para los 99 números restantes de la centena del premio primero

– Para los 99 números restantes de la centena del premio segundo

– Para los 99 números restantes de la centena del premio tercero

198 premios de 1.000€ cada uno, por serie, (100€ al décimo)

Para los 99 números restantes de la centena de los dos premios cuartos

999 premios de 1.000€ cada uno, por serie, (100€ al décimo)

– Para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio primero

– Para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio segundo

– Para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio tercero

9.999 reintegros de 200 euros cada uno, por serie, (20€ al décimo) Para los billetes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el premio primero. Premios que se pueden obtener por cada euro jugado si el número coincide con:

Primer Premio ………………………20.000 Euros.

Aproximación Primer Premio..-…………100 Euros.

Segundo Premio ……………………..6.250 Euros.

Aproximación Segundo Premio ………….62,5 Euros.

Tercer Premio ………………………2.500 Euros.

Aproximación Tercer Premio …………..48 Euros.

Cuarto Premio ………………………1.000 Euros.

Quinto Premio ………………………300 Euros.

2 últimas cifras del Primer Premio ……6 Euros.

2 últimas cifras del 2º ó 3ºPremio ……5 Euros.

Pedrea……………………………..5 Euros.

Centenas de 1º, 2º, 3º y 4º premios (tres primeras cifras) …5 Euros.

Última cifra del Primer Premio (Reintegro) ……………….1 Euro.

Datos más significativos del sorteo de Lotería de Navidad

• El Sorteo se realiza por el Sistema Tradicional, un bombo para números y otro para premios.

• Tiene una duración aproximada de tres horas y media.

• Consta de 180 series.

• Cada serie de 100.000 billetes.

• El precio del número completo es de 36.000 euros.

• El precio de cada billete es de 200 euros, dividido en décimos de 20 euros.

• El total de la emisión asciende a tres mil seiscientos millones de euros (3.600.000.000 de euros.).

• El total que se destina a premios (70% de la emisión), alcanza los dos mil quinientos veinte millones de euros (2.520.000.000 de euros).

• Cada serie distribuye en premios catorce millones de euros (14.000.000 de euros.).

• En total se reparten veintisiete millones quinientos cuarenta y siete mil doscientos premios (27.547.200).

• En el bombo entran los 100.000 números de los billetes del sorteo.

• Como quedó reflejado anteriormente la cantidad a distribuir en premios es del 70% del importe total de la emisión, quedando el 30% restante para gastos de gestión, administración y Tesoro Público.

