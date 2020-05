Trabajos disponibles en IKEA: cómo enviar el curriculum

Trabajos

¿Quieres trabajar en IKEA? Si estás interesado en formar parte de la plantilla de la marca de decoración de hogar más conocida a nivel mundial, ésta es tu oportunidad. La empresa de origen sueco ha publicado varias ofertas de empleo por toda España para cubrir en las diferentes áreas de la empresa.

Esta cadena comercial cuenta con un total de 9.272 personas empleadas por toda España. Si quieres formar parte de esta gran familia y conocer con más detalle los pasillos de esta casa para mirar desde otro punto de vista las largas tardes curioseando por las diferentes estancias de IKEA, a continuación te explicamos los requisitos para encontrar trabajo en IKEA.

Ofertas de empleo IKEA en 2020

La marca referente en decoración del hogar ha hecho públicas en 2020 ofertas de puestos de empleo que necesita cubrir en diferentes ciudades de España.

Las ofertas de trabajo en IKEA España que ha publicado son de varios tipos: Tanto para trabajar a jornada completa como aquellas ofertas con contratos de 25 o 16 horas a la semana. También se han lanzado algunas ofertas de carácter formativas para realizar periodos de prácticas.

Requisitos

Depende del área y del puesto concreto de trabajo al que vayamos a inscribirnos, IKEA establece requisitos diferentes en función de las necesidades a cubrir en ese puesto concreto. En el interior de cada oferta de empleo concreta encontramos los requisitos específicos para cada una de ellas.

Algunos de los requisitos que aparecen en ofertas vigentes en la actualidad son:

1. Por ejemplo tener capacidad de comunicación o conocimientos informáticos de Excel para puestos relacionados con la gestión comercial.

2. Formación específica de interiorismo con conocimientos avanzados de AutoCAD y experiencia en el sector junto con nivel B2 de inglés para acceder a una oferta de empleo para trabajar de interiorista. O similares para encontrar trabajo de decorador en IKEA.

3. Tener facilidades de trabajar en equipo y aceptar nuevos retos de forma constante para trabajar en el área de logística.

En algunas de las ofertas de empleo es imprescindible contar con experiencia demostrable en el sector, pero no en todos. Así que dependiendo del puesto al que queramos acceder, hay que tener en cuenta si tenemos una experiencia previa en este ámbito.

De forma independiente al tipo de empleo es importante tener un dominio de los idiomas, en concreto del inglés. Al entrar al portal de empleo vemos que excepto los detalles de algunas ofertas de trabajo concretas, todo lo demás está escrito en inglés, lo que nos da una pista de la importancia de conocer el idioma antes de entrar a trabajar con esta empresa.

Guía para inscribirte en una oferta de empleo en IKEA

¿Quieres saber cómo entrar a trabajar en IKEA? A continuación te explicamos todos los detalles y los pasos necesarios para enviar el currículum a IKEA y de esta forma inscribirte en una de las ofertas de empleo vigentes en cualquiera de las áreas de trabajo de la empresa.

En primer lugar debemos acceder al portal de empleo de IKEA. Podemos llegar al portal mediante la página principal de IKEA puesto que en la parte inferior de la página, en la sección IKEA, aparece una pestaña que dice ‘Trabaja con nosotros‘.

Cuando accedemos se abre una nueva página en la que aparece un botón que dice: ‘Echa un vistazo a nuestras ofertas de trabajo disponibles‘. Si pinchamos en este botón nos va a redirigir directamente al portal de empleo de IKEA.

Aunque también podemos acceder de forma más rápida y sencilla entrando a esta página web a través de la siguiente dirección:

https://www.ikea.com/es/es/this-is-ikea/work-with-us/

Como hemos mencionado, la página web del portal está en inglés. Aunque algunas de las ofertas de empleo y sus descripciones vienen detalladas en castellano. No todas, algunas ofertas vienen explicadas también en inglés.

En el portal de empleo aparece un buscador que permite encontrar las ofertas de trabajo que más se ajustan a nuestras necesidades, puesto que nos permite aplicar tres filtros:

1. Buscar por palabras clave

2. Filtrar por ciudad

3. Buscar empleo por localidades.

En la página principal del portal de empleo aparecen las ofertas que están vigentes en la actualidad. Aunque también podemos hacer una búsqueda y filtrarlo.

Entre las diferentes ofertas de empleo que hay vigentes encontramos:

1. Contratos a tiempo parcial por las tardes como colaborador de cajas.

2. En el área de logística contratos 20 horas en los turnos de tarde / noche como colaborador de aprovisionamiento.

3. También ofertas dirigidas a puestos de empleo de vendedor con jornadas laborales de tipo parcial.

4. Puestos relacionados con la ingeniería o la asesoría.

5. Como apoyo de punto informativo con contratos parciales por horas.

6. También prácticas de carpintería o visual merchandiser a 40 horas.

6. Reponedor de tiendas a 16 horas semanales con contratos temporales.

7. Coordinadores de ventas.

Si pinchamos en cualquiera de estas ofertas, aparecen detallados los principales requisitos, funciones a cubrir en el puesto y todos los detalles necesarios a conocer para inscribirnos en esa oferta de empleo.

A la derecha de cada una de las oferta encontramos dos botones. Uno que dice ‘Apply’, es decir, inscribirnos y otro que dice ‘Share’, que es para compartir la oferta en redes sociales.

Al entrar en la oferta nos informan de la localización de la oferta de trabajo, del tipo de jornada, si es parcial o completa y contrato, si es temporal o indefinido. También se indica el departamento en el que se incluye cada oferta y el plazo máximo para presentar la candidatura.

Además encontramos varios puntos fijos que se incluyen en todas las ofertas:

1. Por qué nos vas a encantar. Describen a qué tipo de persona buscan.

2. Qué harás día a día. Apartado en el que describen cada una de las funciones principales que tendrás que cubrir en este puesto.

3. Nuestro equipo en IKEA. Resumen a rasgos generales qué es la empresa y actúa a modo de carta de presentación de la marca.

4. Por qué te vamos a gustar. Explican el origen de la marca y sus principales rasgos.

5. Qué tenemos en común. Aquí desarrollan cinco puntos clave dela empresa que quieren destacar.

El punto 1 y 2 varían según el tipo de oferta mientras que el 3, 4 y 5 son idénticos para todas las ofertas.

Dentro de la oferta tenemos la opción de inscribirnos. Lo tenemos que hacer a través del botón ‘Apply now’.

Este botón nos lleva a otra página en la que nos pide que nos registremos. Si ya tenemos una cuenta introducimos el correo electrónico y la contraseña. Si somos nuevos nos creamos un perfil.

Hay una tercera vía que es la de registrarnos mediante nuestra cuenta de Google o de Facebook.

Cuando nos registramos por primera vez, nos aparece la siguiente pantalla.

Esta página nos ofrece diferentes alternativas para subir nuestro currículum. O bien desde el ordenador, desde Dropbox, copiando y pegándolo o haciéndolo de forma manual.

En todo caso los datos que debemos ofrecer a la plataforma son tanto los personales, los datos sobre la experiencia profesional y otros complementarios como los idiomas.

Por último, antes de poder inscribiros debemos contestar a un cuestionario previo. Una vez finalicemos, nuestra inscripción a esa oferta se habrá realizado correctamente.

Uno de los valores distintivos de la empresa es que realizan los procesos de selección de forma diferentes. No pretenden quedarse en la lectura del currículum vitae y consideran que hay que dedicarle el mismo tiempo a todas las candidaturas que reciben para ver qué valores pueden añadir a la empresa.

Tipos de contrato

De la misma forma que en otras empresas del sector, en IKEA se ofrecen contratos tanto temporales como indefinidos. Ambos tipos tienen diferentes modalidades como los contratos por horas semanales y diferentes turnos.

También ofrecen posibilidad de contratos en prácticas o formativos. Según datos de 2018 empresa ha invertido un total de 139.811 horas de formación, lo que se traduce en una media de 14 horas por persona.

Áreas de trabajo en IKEA

IKEA se compone de varios departamentos que hacen que la marca reconocida a nivel mundial en productos de decoración de hogar funcione y acumule un total de 40.5 millones de visitas en tiendas en 2018 y un total de casi 117 millones de visitas a la página web en 2018. La empresa cuenta con 18 tiendas y un centro de distribución en España.

Logística y cadena de suministro

Esta área de trabajo se centra en el transporte de productos de un lugar a otro. Es en esta parte del proceso donde se debe garantizar la disponibilidad de los productos a todo el mundo con una calidad alta y con el coste más reducido posible. Porque el objetivo es que un cliente compre un producto BILLY por la mañana y pueda recibirlo en su casa ese mismo día.

Ventas y comercial

Es el área que contacta a los trabajadores directamente con los clientes. Encontramos diferentes puestos de trabajo dentro de éste área como línea de cajas o en puestos de venta o información. El papel es crear soluciones de ventas que conectan con las demandas de los clientes. Les ofreces de forma personalizada aquello que necesitan.

Alimentación y restaurante

Ir a IKEA es ir a pasar la tarde, la mañana, o el día entero. Por eso una de las áreas de trabajo de la empresa tiene relación con la comida. Encontramos puestos de empleo por tanto desde cocinero, encargados de abastecer y reponer alimentos, creación y diseño de los menús o sirviendo directamente al cliente.

Es el puesto de trabajo en el que estás en contacto directo con los clientes. Les ayudas y te anticipas a sus necesidades. Puede ser o de forma física en la tienda o de forma telefónica.

Decoración y visual merchandising

Eres el encargado de diseñar los productos que se venden en la empresa. De este puesto dependen algunas de las tareas relacionadas con el diseño como combinar colores y elegir lo que más se venden, elección de las texturas más apropiadas para cada producto o plantear ideas para realizar nuevos modelos, entre otros.

Venta por Internet

Es el área que se encarga de que los productos de IKEA no se vendan solamente en espacios físicos, si no que la venta por internet sea una vía de venta al igual que las tiendas físicas a través de publicitarlo en diferentes lugares y con todas las facilidades que puedan prestarse para que la venta online sea cómoda y efectiva.

Marketing y comunicación

En la página web de la marca consideran que las personas que trabajan en esta área son la voz de la empresa. La función principal es consolidar la marca, informar y también implicar a colaboradores para mantenerlos conectados con todos los cambios que se produzcan a nivel empresarial. Se requiere una involucración total para una constante mejora y actualización de la marca.

Liderazgo y gestión

Es un área en la que vas a trabajar en equipo. Las personas que ocupen estos puestos tienen que tener las habilidades para hacer que sus compañeros crezcan y evolucionen. Animarles y conseguir que aprendan y mejoren de forma constante.

Business, Consumer Insights y Analytics

Esta área tiene como principal función ayudar a los demás a tomar las decisiones adecuadas. Informa a todo el personal de las diferentes situaciones que atraviesa el mercado y la empresa gracias a estudios y análisis de datos. El papel de las personas que integran este departamento es adelantarse a los acontecimientos. Deben conocer las tendencias antes de que se conviertan en tendencia. Comprender el comportamiento de clientes y aprovechar esta información para darles lo que más necesitan.

Personas y cultura

Es el departamento encargado de seleccionar personal y hacer crecer los equipos.

Finanzas, contabilidad y fiscalidad

Son las personas encargadas de traducir las cifras. De encontrar la realidad y las razones que hay detrás de los números para intentar mejorar.

Administración y servicios de soporte

Se encargan de la planificación de eventos, de gestión de listas de invitados y en general de toda la administración, procesos y papeleos de las empresas.

Beneficios o ventajas de trabajar en IKEA

En la propia página de la marca encontramos tres grandes beneficios o ventajas de formar parte de la empresa:

1. Importancia de los colaboradores. Quieren que aporten ideas y se sientan cómodos en la empresa. Por este motivo han desarrollado Tack!, un programa de fidelización para los colaboradores. La empresa tiene un total de 149.000 colaboradores. Por tanto son un valor fundamental de la empresa. El nombre de este programa, TACK! significa gracias en sueco. Y a través de él los colaboradores reciben una contribución extra en sus fondos de pensiones independientemente del departamento donde trabajen o el puesto que ocupen. Todos reciben la misma cantidad.

2. Programa One IKEA Bonus Se trata de un sistema de bonificaciones dirigido también a los colaboradores de IKEA que se basa en su rendimiento personal.

3. Por último, a nivel de empleado, todas las personas que formen parte de la comunidad de IKEA pueden beneficiarse de un descuento del 15% en todas las compras.

Además trabajar en IKEA supone trabajar en un buen ambiente de trabajo puesto que la empresa ha sido reconocida en el ranking de Great Place to Work en 2019 en segundo puesto entre empresas de más de 5.000 empleados.

Según encuestas internas, trabajar en IKEA tiene opiniones de todo tipo. La encuesta de satisfacción muestra que la respuesta a la pregunta que formulan sobre si la empresa tiene un buen trato con sus empleados, el 35% de colaboradores dice que sí, el 23% mantiene una opinión neutral. El 4% dice que no y el 39% ha preferido no responder.

Valores del grupo IKEA

A continuación detallamos una serie de valores que en la propia página de IKEA consideran que son la base fundamental de su éxito y funcionamiento.

Igualdad de género

La apuesta por la igualdad tiene gran peso en la empresa. Los datos indican que el 51,6% de los cargos directivos los ocupan mujeres. En concreto, 13 mujeres contabilizando directoras y subdirectoras son las que dirigen un total de 17 tiendas. Además el Comité Directivo de la empresa está compuesto por 6 mujeres y 2 hombres. Consideran imprescindible crear una cultura inclusiva. El 51% de los managers son mujeres y el principal objetivo es conseguir la paridad de género en todos los cargos.

IKEA se ha consolidado como la primera compañía el sector que ha firmado el II Plan de Igualdad que tiene 127 medidas que pretenden avanzar en igualdad de oportunidades en la empresa y en la sociedad. Entre sus principales medidas destacan por ejemplo ampliar a 7 semanas la paternidad e introducir también el currículum anónimo en los procesos de selección para acabar con los estereotipos.

Remarcan desde IKEA que desde 2010 han entrado a formar parte de la plantilla 38 mujeres estando embarazadas. Se han promocionado además a 51 durante el proceso de embarazo o tras su vuelta por baja de maternidad. Con estos datos quieren demostrar que no es incompatible el embarazo con el desarrollo de la vida profesional de las mujeres. Tener un hijo es cosa de dos. Por esto desde 2010 también 28 padre han disfrutado de una reducción de jornada laboral y otros 52 han disfrutado de una excedencia.

Diversidad e inclusión

Consideran la diversidad como la clave del éxito. Pretenden contar con un entorno laboral inclusivo y diverso. Para que todas las personas se sientan aceptados, respetados, apoyados y apreciados de forma independiente a su procedencia. Remarcan dos conceptos de importancia: Cuidar de las personas y diversidad e inclusión. El principal objetivo es aprovechar al máximo y sacar partido a las diferencias que existen porque consideran que es la propia singularidad de las personas lo que contribuye a que la empresa vaya a mejor.

En datos, la empresa tiene trabajadores de 60 nacionalidades distintas, con una media de edad de 34,5 años. Apuestan por la inclusión puesto que han invertido un total de casi 93.000 euros en proyectos sociales.

Inclusión LGTB+

Consideran de gran importancia crear un entorno de trabajo inclusivo para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Muestra de ello es que la empresa se ha unido a Workplace Price Foundation y Stonewall que son dos organizaciones que se enfocan en la inclusión de este colectivo. Han creado también de forma conjunta con la ONU normas de conducta para combatir la discriminación hacia el colectivo LGTB+ tanto en el mundo empresarial como en la sociedad.

Solidaridad y medio ambiente

Uno de los principales cambios que quieren implantar en favor de la sostenibilidad y del cuidado del medio ambiente es establecer lámparas solares para el hogar. Con luces inteligentes y muebles de cocina fabricados con botellas de plástico reciclado.

Desde IKEA quieren ayudar al cuidado del medio ambiente y por esto el 92,27% de los residuos se recicla o se aprovechan de forma energética y todos, absolutamente todos los proveedores cumple el código IWAY. En cuanto a los datos de venta, han facturado 70 millones de euros en productos enfocados a la sostenibilidad del hogar.

Compromiso social

En relación al compromiso social en IKEA ponen en valor a las personas. Por eso realizan campañas y actuaciones a favor de la diversidad, de la igualdad de género o corresponsabilidad. También por los refugiados. Puedes informarte con más detalle en la propia página web de la empresa, en la que explican cada uno de sus proyectos relativos al compromiso social

Diseño e innovación

El enfoque que implantan desde esta cadena es el de diseño democrático puesto que considera que los productos de decoración para el hogar deben estar al alcance de todos. Teniendo en cuenta la sostenibilidad, la calidad de sus materiales y con precios económicos.

Otros valores

1. La unidad. Consideran que el compañerismo es fundamental de la cultura de IKEA. Es imprescindible que haya confianza en los equipos.

2. Cuidado de las personas y del medio ambiente haciendo apuestas por modelos sostenibles.

3. Conciencia de costes. Consideran que todo el mundo tiene que poder permitirse comprar productos de decoración para el hogar. Por tanto se esfuerzan en conseguir precios más económicos manteniendo la calidad de sus productos.

4. Renovación y mejora. Continua búsqueda de mejoras para progresar.

5. Diferentes con un sentido. No quieren ser como el resto de empresas. Buscan nuevos retos, experimentos y evitar el pensamiento de forma convencional.

6. Asumir y delegar responsabilidades. Confiar en las personas y en delegar la responsabilidad para que sean capaces de evolucionar.

7. Liderar con el ejemplo. Personas que se comprometan con la empresa, que den ejemplo. El puesto de liderazgo considera que es una acción, no una posición. Que el desarrollo personal de los trabajadores haga crecer a la empresa.

8. Desarrollo profesional. IKEA ofrece la posibilidad de que las personas se desarrollen en las diferentes áreas de la empresa, o incluso, en caso de desearlo, poder trabajar en el extranjero.



AUTOR Javi Navarro es periodista y el creador de CasaCocheCurro.com, un diario con información interesante que publica noticias prácticas para que les saques provecho en tu día a día.







