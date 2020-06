Guía para trabajar en Leroy Merlín: Enviar CV, requisitos y sueldo

Trabajos

¿Te gustaría formar parte de la plantilla de Leroy Merlin? Si es así, no dejes pasar la oportunidad porque la multinacional francesa especializada en decoración del hogar, bricolaje, construcción y jardinería está en continuo crecimiento. Si estás buscando empleo y te gusta la atención al cliente y el trabajo en equipo, Leroy Merlin tiene ofertas para ti.

En este artículo vas a poder encontrar toda la información necesaria para poder optar a una oferta de empleo en esta compañía. A continuación presentamos una guía práctica para conseguir empleo en Leroy Merlin: Enviar currículum, los requisitos necesarios, el sueldo…

Ofertas campaña verano 2020

¿Buscas empleo de cara a este verano? Si es así, aprovecha el momento e inscríbete a una de las 2.000 ofertas que ha publicado para comenzar la vuelta a la normalidad tras la crisis sanitaria por el coronavirus. Leroy Merlin busca a 2.000 trabajadores para la campaña de verano 2020 por toda España.

Leroy Merlin refuerza su plantilla de cara a la época de verano tras el confinamiento producido por la pandemia por Covid-19. La finalidad es poder ofrecer a sus clientes una experiencia de calidad en la compra a través de la atención y de un trato personalizado. Las principales ofertas de empleo que ha lanzado la compañía son para puestos de caja, de reponedor, en el área de logística y en el área de asesoramiento y venta de productos específicos de jardinería en un total de 132 puntos de venta repartidos por toda España. La duración de estos contratos está prevista para los meses de verano, aunque depende de la situación podrá sufrir variaciones.

En definitiva, la multinacional francesa especializada en bricolaje, construcción, decoración y jardinería está buscando ampliar en 2.000 personas su plantilla por toda España como medida de refuerzo para la campaña de verano 2020.

Los nuevos empleados de la compañía recibirán una formación para poder ofrecer una experiencia al cliente lo más completa posible y de calidad además de hacerlo con las medidas de seguridad establecidas ante la situación de la pandemia.

Para inscribirte a una de las 2.000 ofertas de empleo de Leroy Merlín para la campaña de verano, tienes que ajustarte a los pasos que explicamos a continuación.

Guía para inscribirte en una oferta

Para poder inscribirnos en una oferta de empleo de Leroy Merlin tenemos que ir al portal principal de empleo. Se puede acceder a este portal a través de la siguiente dirección: https://empleo.leroymerlin.es/

Leroy Merlin es una empresa que mantiene su portal de empleo activo durante todo el año. La empresa está en constante crecimiento puesto que de forma previa a la declaración del estado de alarma la compañía anunció la creación de 800 puestos de empleo para diferentes áreas y con diferentes jornadas. Ahora, en estos primeros pasos hacia la nueva normalidad, vuelve a lanzar ofertas de empleo. Así que no debes perder de vista el portal de empleo durante todos los meses del año, nunca sabes cuando pueden surgir nuevas ofertas.

Una vez entremos en el portal de empleo, tenemos varias opciones. Por ejemplo si pinchamos en el botón ‘Quieres participar’, nos va a llevar a una página que nos desglosa todos los puestos de empleo que tiene Leroy Merlin y nos detallan las principales funciones de cada uno de ellos para hacernos una idea de las posibilidades de empleo que tienen. Sin embargo, si quieres ir directamente a las ofertas de empleo tenemos que pinchar en el botón verde que dice ‘Conoce todas nuestras ofertas’. Aquí nos muestra un listado directamente de todas las ofertas de empleo disponible que tiene la empresa.

Cómo enviar mi currículum a Leroy Merlin

Una vez que estamos en el listado de ofertas, podemos filtrarlas según provincia o posición, es decir, por puesto de trabajo.

Si por ejemplo estamos buscando una oferta de empleo para el puesto de vendedor en Madrid, podemos filtrarlo y buscarlo. Nos aparecen las ofertas que coinciden con nuestros criterios de búsqueda.

Aunque como vemos en la imagen, también podemos dejar nuestro currículum en la base de datos sin necesidad de inscribirnos a una oferta. Lo tenemos que hacer con el botón verde que dice ‘Deja tu CV’. Hay que rellenar los mismos datos que vamos a detallar a continuación para una oferta concreta.

Una vez entramos en una oferta concreta, nos aparece la siguiente imagen

Nos da tres opciones para inscribirnos: A través de LinkedIn, de forma manual o de forma automática con b4Work. A través de LinkedIn y de b4work se rellenan los datos de forma automática si tienes cuenta. Si no es tu caso, a continuación explicamos cómo hacerlo de forma manual.

Dentro de cada oferta te detallan el puesto a través de un vídeo explicativo y además te indican los requisitos. Especifican si se trata de una oferta a tiempo parcial o completo y el tipo de contrato.

En el vídeo te detallan cuáles son tus principales funciones en boca de una persona que ejerce ese puesto concreto.

Si procedemos a inscribirnos de forma manual, nos aparece la siguiente pantalla:

En primer lugar nos piden los datos de contacto, tanto el correo electrónico como el número de teléfono y a continuación tenemos que rellenar los datos personales y después los del lugar de residencia.





Nos piden rellenar los datos relacionados con nuestra formación académica y en idiomas.

Y después nos pide que seleccionemos las áreas de preferencia.

Por último nos piden que subamos el currículum.

Una vez que tengamos estos pasos realizados, le damos al botón verde que nos dice Inscríbete y listo.

¿Puedo enviar mi currículum a Leroy Merlin en mano?

Sí. En su página web no indican que no pueda entregarse en mano el curriculum en el punto de venta donde queramos trabajar. Así que puedes hacerlo, aunque si optas por hacerlo a través de su portal de empleo el curriculum quedará registrado en su base de datos.

Perfil de los empleados

En la propia web de Leroy Merlín, en un dossier de 2018, establecen cuáles son las principales características de los colaboradores de la compañía. Se trata de un perfil que profundiza en cuatro grandes aspectos:

1. Compromiso con la empresa y con aspiraciones a desarrollarse de forma profesional dentro de la compañía.

2. Empleados con sentimiento de orgullo de la pertenencia a la compañía.

3. Personas entusiastas con iniciativas que van más allá de las funciones exigidas.

4. Personas creativas a través de la propuesta de nuevas ideas y proyectos.

5. Colaboración en los proyectos con la finalidad de lograr éxitos colectivos en la empresa.

Por el contrario, no hay una edad ideal requerida para trabajar en la compañía, aunque sí buscan personas con experiencia y formadas, por tanto, de forma previa a este empleo deberás haber tenido cierta experiencia en el sector para ser el candidato ideal.

O también puedes formarte en la empresa y entrar siendo más joven a través de un contrato de prácticas.

Requisitos

No podemos fijar unos requisitos generales para trabajar en Leroy Merlin puesto que cada oferta de empleo tiene asociados unos requisitos específicos en función de las tareas que tiene que desarrollar en esa actividad en concreta, por tanto los requisitos varían en función del puesto de empleo al que queramos inscribirnos.

Aunque de forma genérica para poder formar parte de la plantilla de Leroy Merlin tienes que demostrar el gusto por la atención al cliente, puesto que muchos de sus empleos están directamente relacionados con el trato y asesoramiento al cliente. La capacidad de realizar un trabajo en equipo y la participación así como mostrar siempre gran iniciativa en los diferentes procesos y actividades de la empresa.

Además del interés por asesorar al cliente y ofrecerle las mejores soluciones, se valora la capacidad de orden y organización de la propia tienda, de la colocación de los productos de forma adecuada y de ser perfeccionista en este áspecto.

Sueldos

Los últimos datos disponibles de la compañía, que hacen referencia a los de 2017, establecen que el sueldo medio de los empleados que forman parte de Leroy Merlin se sitúa en los 20.486,3 euros anuales.

Esta cantidad hace referencia al sueldo base. Pero además la compañia ofrece una serie de beneficios a sus empleados como un seguro de vida y de salud, los descuentos en los artículos de la empresa y una prima de progreso.

Beneficios o ventajas de pertenecer a la empresa

Uno de los motivos que puede impulsarte a querer formar parte de esta empresa es que la compañía ha sido reconocida por Top Employer España 2020 por séptimo año consecutivo y se encuentra además entre las mejores empresas para trabajar según la lista Forbes.

La compañía establece sus valores y filosofía en torno a cuatro ejes principales pero tomando como punto base de referencia a las personas como su principal valor.

1. Compartir el querer. Insisten en el compromiso de un mismo proyecto ejecutado con profesionalidad para satisfacer las necesidades del cliente.

2. Compartir el saber. Este puno hace referencia a las formaciones de empleados.

3. Compartir el poder. Involucrarse en todos los procesos y presentar ideas de mejora o posibles soluciones ante situaciones complejas.

4. Compartir el haber. El esfuerzo de todos es recompensado.

Leroy Merlin es una empresa sólida y unida, que cuenta con un negocio responsable y diversificación estratégica.

Se trata además de una empresa en pleno crecimiento puesto que ha creado mil empleos en 2019 y cuenta con ocho puntos nuevos de venta. Leroy Merlin apuesta por el desarrollo de sus trabajadores porque el 57% de los puestos de responsabilidad viene de promoción interna y el 100% de los Directores de tienda también. Es una empresa que apuesta por la diversidad puesto que un 2,26% de su plantilla son colaboradores con discapacidad.

Puestos de trabajo

En Leroy Merlin encontramos gran variedad de puestos de trabajo. Son los nueve siguientes:

1. Vendedores: Esta figura es la que mantiene el contacto directo con todos los clientes. Son los que atienden sus necesidades y les asesoran. Son un pilar fundamental en la empresa porque son los que hacen posible los proyectos e ideas de los clientes. Su participación e involucración es clave, además del interés y su participación en el mantenimiento de la imagen de la tienda.

2. Asesor de proyectos: Se trata de una figura que atienden de forma personal las necesidades de cada cliente para dar forma a sus proyectos. Son personas especializadas en la materia que aconsejan y ayudan a los clientes a dar la mejor solución a sus ideas. Son además responsables de coordinar las fases del proyecto desde la realización del pedido hasta el servicio post venta si el cliente lo reclama.

3. Jefe de sección: Son las personas que supervisan que su departamento o sección funcione de forma adecuada. Son los encargados de la disponibilidad del stock de productos y de la supervisión del buen estado de los lineales. Es el encargado de establecer los objetivos anuales y de realizar los seguimientos de los resultados.

4. Jefe de sector: Está por encima del jefe de sección puesto que es el responsable de las secciones que tiene a cargo. Entre sus principales funciones está la de poner a punto un equipo de ventas sólido y equilibrado. Aunque también se centra en el ámbito comercial.

5. Controlador de gestión: Es el encargado de la logística, los servicios y los aspectos relacionados con la gestión de la tienda. Deben contar con un equipo sólido y con motivación y además debe estar presente en la toma de decisiones de los jefes de sector además de mostrar su visión económica y de rentabilidad en cuanto a los objetivos establecidos y asegurarse del control de las auditorías y del stock.

6. Cajero: Son las últimas personas que están en contacto con el cliente. Sus funciones no sólo pasan por cobrar si no que también son los encargados del servicio post venta o financiación.

7. Gestión de tienda y equipo de servicios: Las personas encargadas de la gestión de la tienda se dedican exclusivamente a la supervisión y control del equipo de cajas, de servicios y de la logística de tienda. Mientras que el equipo de servicios son los jefes de cajas, los cajeros principales y los responsables de servicios que desarrollan ofertas de servicios en la tienda.

8. Logística: Son los encargados de la disponibilidad de los productos. Realizan la reposición, revisión y mantenimiento de los artículos.

9. Director de la tienda: Es el encargado de definir junto al comité de dirección la principal estrategia sobre la que se desarrolla toda la tienda.

Áreas de trabajo

Al igual que hemos diferenciado nueve puestos de empleo que podemos desempeñar si trabajamos en Leroy Merlin, tenemos que destacar las diferentes áreas de trabajo en las que se enmarcan.

1. Central de compras. Se encarga de todo el ámbito comercial de la compañía.

2. Recursos humanos. Son los encargados de los procesos de selección, de captación de talento y gestión de personas.

3. Marketing. Se centra en la estrategia comercial de los productos, los precios y los servicios.

4. Financiero. Se encarga del ámbito económico y la gestión de la compañía.

5. Expansión. Como su propio nombre indica, este área de trabajo se centra en que la empresa se expanda.

6. Organización y sistemas. Se encargan de las comunicaciones y redes de información de la empresa.

7. Supply Chain. Es un departamento centrado en el área de la cadena de suministro onmicanal.

También destacan dentro de las áreas de trabajo aquellas personas con conocimientos especializados en diferentes ámbitos para poder dar un asesoramiento de mayor calidad. Los ámbitos de especialización demandados son los de obra y construcción, carpintería, domótica, jardinería, pintura, fontanería, mantenimiento de piscinas, electricidad y ferretería.

Tipos de contrato

En Leroy Merlin puedes encontrar diferentes tipos de contratos. La oferta vigente para la campaña de verano de 2020 se basa en contratos temporales que se centran en este periodo concreto del año. Pero dentro de cada oferta la compañía detalla qué contrato específico ofrece para ese puesto concreto.

Pueden ser contratos indefinidos o temporales dependiendo de si es para unos meses o si es fijo. Aunque también encontramos variedad de contratos en el tipo de jornada puesto que hay contratos con jornada completa a 40 horas semanales, o contratos a jornada parcial con menor número de horas e incluso contratos de fines de semana. La empresa suele ofrecer a sus empleados horarios rotativas en turno de mañana y de tarde tanto ente semana y en fines de semana.

