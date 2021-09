Sabías Que...

Vitaminas para fortalecer el pelo y que crezca más

¿Tienes el pelo débil? ¿Se te cae cada vez que te peinas? Si sueles hacerte coletas o moños porque pierdes una gran una cantidad de pelo y vas dejando rastro por donde pisas: En el sofá, en la encimera, por el suelo y, en definitiva, por todos los rincones de tu casa, en esta guía te contamos cuáles son las mejores vitaminas para fortalecer el pelo y que crezca más.

Por qué se cae el pelo

La fragilidad del cabello se produce por diferentes factores externos, aunque uno de ellos, tal y como detalla el estudio ‘Dieta y caída del cabello: efectos de la deficiencia de nutrientes y el uso de suplementos‘, tiene que ver con la alimentación y deficiencias nutricionales. Estos niveles bajos de nutrientes pueden aparecer, a su vez, por diferentes causas, como por ejemplo trastornos genéticos, afecciones o enfermedades o la práctica de algunas dietas.

Por otra parte, este análisis concluye que existe muy poca investigación sobre el papel de los suplementos en ausencia de deficiencia de nutrientes y que, en estos casos, son los médicos los que deben asesorar a los pacientes. Por tanto, aunque en esta guía puedes consultar un listado de vitaminas que sirven para que te crezca el pelo, no quiere decir que deba ser en forma de suplementos. Todas las vitaminas que se detallan en este artículo las puedes encontrar en diferentes alimentos. En caso de que quieras optar por los suplementos, no debes tomarlos a la ligera y sin consultar previamente con un médico.

Y además de las vitaminas, en concordancia con lo que detalla el estudio, para mantener un pelo sano y bonito es fundamental que lleves un estilo de vida saludable y una alimentación acorde.

Vitamina D

En el crecimiento y desarrollo del folículo del cabello intervienen, en diferentes grados, una gran variedad de vitaminas diferentes: A, B, C, D, E, hierro, selenio y zinc. Así lo concluye el estudio ‘El papel de las vitaminas y los minerales en la caída del cabello: una revisión‘, publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

El análisis realiza un repaso por el papel que juegan las diferentes vitaminas en el desarrollo del pelo en relación a personas que sufren alopecia androgénica y efluvio telógeno, dos causas de pérdida del cabello. En concreto, los resultados del estudio detallan que complementar una dieta baja en vitamina D con suplementos puede ayudar a mejorar los síntomas de estas enfermedades. Y lo mismo para casos de alopecia areata.

El papel que juega la vitamina D en el desarrollo del cabello es fundamental porque es la encargada de desarrollar le crecimiento de pelo nuevo. Esta vitamina es la que recibimos de la exposición solar y la podemos encontrar en alimentos ricos en vitamina D.

Vitamina C

La vitamina C interviene en el desarrollo y crecimiento del cabello puesto que es un gran antioxidante. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que es capaz de reforzar al organismo para que se defienda de los radicales libres, que son moléculas que dañan las membranas de las células del organismo.

El estudio sobre el ‘Estrés oxidativo en el envejecimiento del cabello‘ evidencia cómo afecta esta falta de antioxidantes al pelo. El organismo de por sí tiene enzimas antioxidantes para protegerlas, pero con la edad, son menos efectivos y hay un mayor riesgo de sufrir estrés oxidativo. Y, como consecuencia, en el caso del cabello, se disminuye su producción pudiendo derivar en casos de alopecia. La falta de esta capacidad antioxidante del organismo afecta a la fortaleza y crecimiento del cabello.

Además, la vitamina C es la encargada de llevar y conducir a la circulación de la sangre hacia la raíz del cabello para asegurar la llegada de vitaminas y nutrientes. La vitamina C está presente, sobre todo, en algunos cítricos como la naranja y el limón así como en otras frutas como las fresas y en el pimiento o tomate. Y aunque es menos conocida, ésta vitamina es uno de los componentes principales de la ciruela kakadu, fruta que contiene entre 3.000 y 4.000 miligramos de este componente por cada 100 de producto, lo que la convierte en una gran fuente de vitamina C, puesto que por ejemplo, la naranja posee en torno a 50 miligramos de vitamina C por cada 100.

Vitamina E

En relación a lo explicado en el apartado anterior, la vitamina E también juega un papel esencial. En concreto, un estudio sobre los ‘Efectos de la suplementación con tocotrienol sobre el crecimiento del cabello en voluntarios humanos‘, probó la relación entre los tocotrienoles, pertenecientes a esta vitamina que tienen un gran poder antioxidante como elemento de suplementación para investigar sus efectos en el crecimiento del cabello de personas que sufrían pérdida de pelo. Y los resultados establecieron esta correlación positiva entre los dos factores debido a la actividad antioxidante.

Vitamina B

En términos generales, la vitamina B es la encargada de transportar el oxígeno hacia el folículo del cabello para que lleguen los suficientes nutrientes y el pelo crezca sano y fuerte. Es decir, que la vitamina B es un nutriente que va a aportar muchos beneficios al cabello y va a ayudar a potenciar su crecimiento. Hay diferentes tipos de vitamina B, siendo las más importantes para el crecimiento del cabello:

La biotina es un tipo de vitamina B que interviene en el proceso del crecimiento del pelo porque estimula el desarrollo de los tejidos. Es decir, que te ayuda a que el pelo crezca más rápido. Estudios sobre la ‘Deficiencia de biotina y biotinidasa‘ han demostrado que la carencia o deficiencia de la biotina provoca pérdida del cabello.

Por otra parte, la vitamina B3 aumenta el flujo de la sangre y, como ocurre en el caso anterior, favorece y contribuye a que los nutrientes lleguen al cabello. El ‘estudio piloto que evalúa la eficacia de los derivados de niacina aplicados tópicamente para el tratamiento de la alopecia de patrón femenino‘ publicado en Wiley Online Library, examinó los principales efectos de la aplicación del tratamiento de vitamina B3 en el pelo de personas que sufren alopecia. Los resultados de este experimento de seis meses evidenciaron un aumento estadísticamente significativo en la plenitud del cabello.

Vitamina A

La vitamina A y los retionides son necesarios para el crecimiento y desarrollo del cabello, pero en su justa medida. Está demostrado que un exceso en los niveles de esta vitamina pueden provocar caída del cabello y afectar negativamente en la salud. Así lo detallan los resultados obtenidos del estudio ‘Retinoides endógenos en el folículo piloso y la glándula sebácea‘.

