14 maneras de quitar el vicio de estar con el móvil a todas horas

Reconócelo, tú también eres de los que pasas más horas enganchado al smartphone que durmiendo. Y de los que prefiere hablar por WhatsApp a quedar en persona. Por si fuera poco, ¿tu jefe también te ha pillado en el trabajo cotilleando en Instagram? Tranquilo, es más común de lo que parece. Si te estás preguntando cómo dejar la adicción al móvil, incluso cuando vas conduciendo respondiendo WhatsApps, tenemos la solución. Aquí van algunos consejos para quitar el vicio de estar con el móvil las 24 horas.

Comienza paso a paso

Lo primero que hay que tener claro es que la abstinencia total no existe, y menos en pleno siglo XXI, donde todo gira alrededor de la tecnología. Por eso debes tener paciencia e ir poco a poco. El objetivo es que el móvil se convierta en una herramienta más en tu vida y no un objeto sin el que no puedas vivir.

Pon en silencio tu smartphone

Para evitar que te acuerdes de él todo el tiempo, silencia las notificaciones, así no tendrás que estar pendiente de todo lo que llega a tu WhatsApp.

No lo lleves siempre encima

Cuando estés en casa puedes dejarlo en otra habitación. La idea es que no puedas mirarlo cada minuto y aunque solo sea por la pereza de ir a cogerlo, se te quiten las ganas.

No te lo lleves al baño

El colmo de la adicción al móvil es utilizarlo como entretenimiento durante el proceso de aguas menores…o mayores. Relájate y olvídate del teléfono aunque solo sea durante este momento.

No te lo lleves a sitios donde no es necesario

Si vas a la piscina o la playa, no te hace falta. Es mejor de que lo dejes en casa y así ayudarás a quitar el video de estar con el móvil.

Controla el uso de redes sociales

Establece momentos exactos donde mirar tus notificaciones, por ejemplo, a mediodía, por la tarde y por la noche. Oblígate a mirarlo solo en esos periodos de tiempo y olvídate de las redes sociales durante el resto del día. Si algo importante ocurre te llamarán por teléfono, así que deja Facebook y los grupos de WhatsApp para momentos puntuales.

No contrates una tarifa ilimitada

Los planes ilimitados de Internet solo harán que tu adicción crezca. Aléjate de ellos.

Limita el móvil de empresa

Existen aplicaciones que permiten desconectar el wifi o los datos según la ubicación en la que te encuentres para que el teléfono sólo funcione en horario laboral. También puedes espaciar la entrada de mensajes de email, para no estar tan pendiente de las notificaciones.

Apaga el móvil una o dos horas antes de acostarte

Aprovecha este tiempo para hablar con tus familiares o amigos cara a cara. También puedes ponerte a leer. Lo que sea con tal de que no mires la pantalla de tu smartphone antes de irte a la cama. Está probado que esto aumenta tu insomnio.

Intentar cambiar la rutina de encender el móvil nada más levantarte

Lo mejor en este caso es encenderlo cada día un poco más tarde. De esta forma sabrás cómo usar menos el móvil, porque tu nivel de dependencia irá descendiendo poco a poco.

Utiliza otros dispositivos

Cualquiera puede ayudarte a descentralizar tu atención en el móvil, por ejemplo, un reproductor de música.

‘Olvida’ el cargador

Sin él, no hay móvil, así que aunque te parezca imposible de conseguir, debes dejar el cargador en casa cuando vayas a salir. Cuando el teléfono muera, serás libre para experimentar otro tipo de contacto… ¡el humano!

Pide ayuda

Si crees que tu problema se está agravando y no sabes cómo dejar el móvil y qué hacer para superar esta adicción, pide ayuda a familiares o amigos. Diles que no te escriban tan a menudo si no es necesario. También puedes acudir a terapias de grupo y conocer a gente con el mismo problema. Es realmente muy efectivo.

Habla, siente, disfruta

En definitiva, conoce a la gente cara a cara y pon atención a los pequeños detalles: una conversación, un abrazo… Te darás cuenta de que el mejor smartphone que existe es el propio ser humano.

Consejos para usar el móvil de forma útil y responsable

El próximo 12 de febrero se celebra el «Día Europeo por una Internet más Segura» y red.es, entidad del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ofrece una serie de recomendaciones para usar el teléfono móvil de forma útil y responsable por parte de los menores. Red.es, a través de su programa para la infancia y las TIC chavales, ha desarrollado un juego para que los menores asimilen de forma divertida una serie de consejos sobre el uso responsable del móvil. El juego, basado en el Arcade Invaders de los años 80, estará disponible a partir del 7 de febrero en la web www.internetseguraenred.es

Las recomendaciones de Red.es se dividen en los siguientes bloques: movilidad, ocio, gasto, acceso y seguridad.

MOVILIDAD: comunicación y conexión entre tú y tu gente, estés donde estés.

· Acabas de llamar a un amigo para ir al cine.

· Has llamado a tus padres para que sepan dónde vas a estar.

· ¡Justo a tiempo! Recordaste que era el cumpleaños de una amiga y enseguida le felicitaste.

OCIO: con tu móvil puedes hacer fotos, descargar música, compartirla…

· Al entrar al colegio, has apagado tu móvil.

· Tomaste fotos de tu grupo de amigos cuando estabas de vacaciones.

· Has grabado un vídeo con tu familia.

· Rechazaste un Chat por SMS con un extraño: ¡muy inteligente por tu parte!

· Has recibido SPAM, pero no contestaste ni lo reenviaste.

· Acabas de compartir tu canción favorita con un amigo.

CONTROLAR EL GASTO: ten cuidado ante los servicios de pago que están a tu alcance a través del móvil.

· Eres breve al conversar por el móvil. ¡Bien hecho!

· Has pedido permiso a tus padres para bajarte el último videojuego.

ACCESO A SERVICIOS y ENTRETENIMIENTO: el móvil te da acceso a un montón de contenidos e información.

· Te has informado de la hora a la que empieza la película que quieres ver.

· Puedes ir escuchando música de camino a clase.

· Acabas de enviar una tarjeta postal que un amigo recibirá en el buzón de su casa.

· Te has dado de alta en un servicio de alertas para conocer las novedades sobre lo que más te interesa.

· Has llamado a los servicios de emergencia ante una situación de incendio, accidente, robo, etc. ¡Muy responsable!

SEGURIDAD: presta atención.

· Vas en bici o en monopatín, y sabes que no es el momento de llamar ni mandar SMS.

· Dejaste de jugar con tu móvil porque en la calle has de estar atento a los coches.

· No llevas el móvil a la vista. ¡Genial! Así puedes prevenir que te lo roben.

· Tus padres te acaban de regalar un nuevo móvil, y has llevado el antiguo a un punto de reciclaje.

USOS INADECUADOS DEL MÓVIL: OCIO: con tu móvil puedes hacer fotos, descargar música, compartirla…

· Estás en un lugar «silencioso»: Shhhh… Baja el volumen de tu móvil si estás en un cine, una biblioteca, un teatro…, para no molestar.

· Has dado tu número a un desconocido: ¡nunca lo hagas! Tu número sólo lo deben conocer tus amigos y familiares.

· Acabas de contestar a un número oculto: cuando no sabes qué te puedes encontrar, mejor no contestar.

· Has pasado el vídeo de una agresión: trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti.

· Leíste un correo SPAM: no es más que «correo basura» y puede traerte problemas.

· Tomaste una foto a unos policías: no es por timidez pero nadie debe conocer su identidad. Son como superhéroes sin antifaz.

CONTROLAR EL GASTO: ten cuidado ante los servicios de pago que están a tu alcance a través del móvil.

· Llevas una hora hablando: tienes que controlar el gasto para que tus padres confíen en ti.

ACCESO A SERVICIOS y ENTRETENIMIENTO: el móvil te da acceso a un montón de contenidos e información.

· Has recibido un contenido ilegal: todo lo que atente contra la dignidad de la persona ha de denunciarse. Díselo a tus padres.

· Llamada de emergencia falsa: no es una simple broma. Pones vidas en peligro.

SEGURIDAD: presta atención.

· Estás usando el móvil mientras vas en bici/monopatín: cuando vas «conduciendo» que nada te distraiga. ¡Es peligroso!

· Vas a cruzar la calle mientras juegas con el móvil: si no estás atento a los coches te pueden dar un susto.

· Llevas el móvil asomándose en tu bolsillo: cuidado o te lo robarán.

· Has tirado tu viejo móvil a la basura: es importante que lo lleves a un punto de reciclaje.

