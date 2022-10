Ocio - Tecnología

¿A partir de cuántos seguidores te paga Instagram?

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Cuántos seguidores hacen falta para cómo ganar dinero en Instagram? Si buscas una cifra exacta, no la hay. En esta red social no es necesario alcanzar un número de seguidores determinado para obtener ingresos. Aunque sí hay que tener cierta presencia y repercusión pública en la red social, que la gente te conozca y que el perfil resulte atractivo.

Sin este mínimo alcance, no será posible rentabilizar el trabajo. Para que te hagas una idea, hay micro influencers que consiguen ingresos a pesar a no tener muchos seguidores. Suelen ser perfiles que tienen entre 1.000 y 10.000 seguidores y que obtienen ingresos de Instagram. Sin embargo, en un término medio, las cuentas que suelen conseguir ingresos y una mayor repercusión en Instagram no bajan de los 5.000 seguidores.

¿El número de seguidores influye en la cantidad de dinero que puedes ganar en Instagram?

No necesariamente. Aunque no es obligatorio alcanzar un número fijo de personas que te sigan, tener tus fans y seguidores es condición imprescindible para generar algún ingreso en esta red social. Motivo por el que en esta guía hablamos de cifras aproximadas de seguidores. Sin embargo, la clave que hace que un perfil gane dinero en Instagram no es un seguidor más o menos, sino la repercusión pública y presencia de esa cuenta en la red social. Esto es lo que va a permitir que algún anunciante o empresa se fije en ti. O que otras cuentas que ya ganan dinero en Instagram quieran colaborar contigo y darte visibilidad.

¿A más seguidores, más dinero?

No. Es importante tener en cuenta que más seguidores no significa más dinero. Imagínate una persona que ha vivido en varios lugares y tiene un montón de seguidores, incluso más de 5.000 personas. Porque ha conocido a gente en muchos lugares y, además, su trabajo le invita a relacionarse con muchos compañeros. A pesar de que esta persona tenga muchos seguidores, si no se dedica a trabajar el perfil y a querer conseguir un buen reconocimiento, no va a conseguir ningún ingreso en Instagram. Aunque tenga muchos seguidores.

Cómo ganar repercusión en Instagram

Ganar presencia y repercusión en Instagram permite aumentar los ingresos que puedes conseguir. Para ello, algunos de los consejos a tener en cuenta y factores que influyen en el proceso son:

Actividad de cuenta y respuesta de los seguidores . De nada sirve tener 7.000 seguidores si tus fotos tienen 3 comentarios y 50 me gustas. Las interacciones en las publicaciones y el volumen de actividad de la cuenta son factores clave para generar dinero.

. De nada sirve tener 7.000 seguidores si tus fotos tienen 3 comentarios y 50 me gustas. Las interacciones en las publicaciones y el volumen de actividad de la cuenta son factores clave para generar dinero. Especialización en un tema y ofrece contenido de calidad para ganar presencia en Instagram . Si te gusta la moda, la cocina, el deporte… cualquier afición es buena para sacarle partido en Instagram. Ten en cuenta que los usuarios que ven tus contenidos comparten tu afición y es fundamental ofrecerles cosas nuevas. Consejos, novedades, experiencias personales y otros tips para que quieran seguir viendo tu canal.

. Si te gusta la moda, la cocina, el deporte… cualquier afición es buena para sacarle partido en Instagram. Ten en cuenta que los usuarios que ven tus contenidos comparten tu afición y es fundamental ofrecerles cosas nuevas. Consejos, novedades, experiencias personales y otros tips para que quieran seguir viendo tu canal. Usar hashtags para llegar a más gente que busque contenido en el que estás especializado.

que busque contenido en el que estás especializado. Mantén cuidado tu perfil. Considera Instagram como un trabajo y dedicale tiempo. Haz las cosas bien o si no, mejor no las hagas.

