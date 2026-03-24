Alquilar será más caro y más difícil: el 58% de los propietarios subirá precios o exigirá más solvencia

NOTICIA de de Javi Navarro

El 58% de los propietarios prevé subir el precio del alquiler o exigir inquilinos con mayor capacidad de pago. Este cambio de tendencia llega en un contexto marcado por el vencimiento masivo de contratos: el 37% de los arrendamientos actuales terminará en un plazo máximo de doce meses, según una encuesta de Fotocasa Research realizada en febrero de 2026.

Este escenario anticipa un mercado más exigente para los inquilinos —tanto por precio como por condiciones— y con menor disponibilidad de vivienda en alquiler de larga duración. Alquilar será más caro y más difícil en los próximos meses.

Menos viviendas disponibles y condiciones más duras

Una parte significativa de los propietarios ya ha decidido cómo actuará cuando finalicen los contratos actuales. Más de un tercio (34%) retirará su vivienda del mercado del alquiler tradicional, lo que reducirá la oferta disponible.

Este porcentaje incluye varias decisiones:

El 24% venderá el inmueble

El 8% lo destinará al alquiler por habitaciones

El 2% lo reconvertirá en alquiler vacacional

Según explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, “nunca habíamos detectado una fuga de oferta similar en el mercado”. Y añade que “esta retirada de oferta hará que el mercado se vuelva inevitablemente más restrictivo, elevando las exigencias económicas y limitando el acceso de la gran mayoría de los inquilinos”.

Subidas de precios y mayor exigencia a los inquilinos

Además de la reducción de la oferta, los propietarios también prevén endurecer las condiciones económicas de los nuevos contratos.

En concreto:

El 32% establecerá un precio más alto

El 26% buscará inquilinos con mayor capacidad de pago

En conjunto, un 58% aplicará cambios al alza en las condiciones del alquiler, lo que refuerza la previsión de un mercado más competitivo y menos accesible.

Cuenta atrás para miles de contratos de alquiler

El calendario de vencimientos explica buena parte de este cambio. Actualmente:

El 24% de los contratos finaliza en 2026

El 13% termina en el plazo de un año

Esto supone que el 37% de los contratos de alquiler vigentes vencerá en un máximo de doce meses.

A medio plazo, el informe añade que:

El 11% finalizará dentro de dos años

El 34% lo hará en tres años o más

El 18% de los propietarios no sabe cuándo termina su contrato actual

El alquiler de vivienda completa sigue siendo mayoritario

A pesar de estos cambios, el modelo predominante sigue siendo el alquiler tradicional. El 97% de los propietarios alquila la vivienda completa, frente a solo un 3% que opta por el alquiler por habitaciones.

Este dato confirma que, aunque algunos propietarios planean cambiar de estrategia, el alquiler de larga duración continúa siendo la fórmula principal —al menos por ahora— en el mercado residencial.