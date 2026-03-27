Estas son las capitales de provincia más baratas para alquilar pese a la subida del mercado

NOTICIA de de Javi Navarro

El precio del alquiler sigue instalado en máximos en España, pero aún hay ciudades donde arrendar una vivienda cuesta bastante menos que la media nacional. Frente a los 15 euros por metro cuadrado al mes que marca el mercado a nivel estatal en febrero, hay 12 capitales de provincia con precios por debajo de los 9 euros/m2, según el último informe de idealista. Entre todas ellas destacan Zamora, Lugo y Cuenca, que encabezan la lista de las capitales más económicas para alquilar.

El dato refleja una doble realidad en el mercado del arrendamiento. Por un lado, el alquiler subió un 7,8 % interanual en febrero y se mantiene en los 15 euros/m2 desde el arranque de 2026, en lo que supone de nuevo el máximo de la serie histórica de idealista, iniciada en enero de 2006. Por otro, todavía persisten algunas capitales donde los precios siguen muy por debajo de esa referencia nacional, aunque muchas también están registrando subidas relevantes.

Las capitales más baratas para alquilar vivienda en España en 2026

La capital de provincia más económica para alquilar casa en España es Zamora, con un precio medio de 7,8 euros/m2 al mes, pese a haber subido un 9,3 % interanual. Le siguen Lugo, con 8 euros/m2 y un incremento anual más moderado del 2,7 %, y Cuenca, con 8,1 euros/m2 tras elevarse un 4,5 %.

A continuación aparecen Cáceres, Ourense y Badajoz, las tres con un precio medio de 8,2 euros/m2 al mes. En Cáceres, el aumento interanual fue del 8,2 %, en Badajoz del 9,1 % y en Ourense del 6,9 %.

Por debajo de los 8,5 euros/m2 también se sitúan Palencia, con 8,3 euros/m2; Ciudad Real y Jaén, ambas con 8,4 euros/m2; y Ávila, con 8,5 euros/m2. Cierran la lista de capitales más asequibles Teruel, con 8,7 euros/m2, y Albacete, con 8,8 euros/m2.

Zamora: 7,8 euros/m2 al mes

7,8 euros/m2 al mes Lugo: 8 euros/m2 al mes

8 euros/m2 al mes Cuenca: 8,1 euros/m2 al mes

8,1 euros/m2 al mes Cáceres: 8,2 euros/m2 al mes

8,2 euros/m2 al mes Ourense: 8,2 euros/m2 al mes

8,2 euros/m2 al mes Badajoz: 8,2 euros/m2 al mes

8,2 euros/m2 al mes Palencia: 8,3 euros/m2 al mes

8,3 euros/m2 al mes Ciudad Real: 8,4 euros/m2 al mes

8,4 euros/m2 al mes Jaén: 8,4 euros/m2 al mes

8,4 euros/m2 al mes Ávila: 8,5 euros/m2 al mes

8,5 euros/m2 al mes Teruel: 8,7 euros/m2 al mes

8,7 euros/m2 al mes Albacete: 8,8 euros/m2 al mes

El alquiler sube en toda España, pero no todas las ciudades se comportan igual

El mercado del alquiler mantiene una tendencia claramente alcista. No es algo nuevo. Desde comienzos de 2019, el precio medio de los nuevos arrendamientos anunciados en idealista ya superaba los niveles más altos del boom inmobiliario del arranque de siglo, cuando llegó a situarse en 10,2 euros/m2 al mes.

Ahora, con una media nacional de 15 euros/m2, el mercado vuelve a marcar techo. La explicación que acompaña al informe apunta a una combinación ya conocida: escasez de oferta y una demanda creciente, dos factores que siguen presionando al alza los precios de las viviendas anunciadas.

Eso sí, el ritmo de subida parece algo más contenido que en los dos últimos años. Según recoge el informe, desde noviembre de 2025 los incrementos interanuales han dejado atrás el doble dígito. Aun así, en varias de las capitales más baratas siguen produciéndose repuntes significativos.

Ejemplos de ahorro real frente a la media nacional del alquiler

La diferencia entre alquilar en una capital con la media nacional y hacerlo en una de las ciudades más baratas puede ser notable. Tomando como referencia una vivienda de 80 metros cuadrados, estos serían algunos ejemplos aproximados con los precios medios publicados por idealista:

Media nacional: 15 euros/m2 x 80 m2 = 1.200 euros al mes

15 euros/m2 x 80 m2 = Zamora: 7,8 euros/m2 x 80 m2 = 624 euros al mes

7,8 euros/m2 x 80 m2 = Lugo: 8 euros/m2 x 80 m2 = 640 euros al mes

8 euros/m2 x 80 m2 = Cuenca: 8,1 euros/m2 x 80 m2 = 648 euros al mes

8,1 euros/m2 x 80 m2 = Cáceres, Ourense o Badajoz: 8,2 euros/m2 x 80 m2 = 656 euros al mes

En términos mensuales, alquilar un piso de 80 metros cuadrados en Zamora supondría pagar 576 euros menos al mes que la media nacional. En Lugo, la diferencia sería de 560 euros, y en Cuenca de 552 euros mensuales.

Si la comparación se hace sobre una vivienda de 60 metros cuadrados, la brecha también sigue siendo importante:

Media nacional: 15 euros/m2 x 60 m2 = 900 euros al mes

15 euros/m2 x 60 m2 = Zamora: 7,8 euros/m2 x 60 m2 = 468 euros al mes

7,8 euros/m2 x 60 m2 = Lugo: 8 euros/m2 x 60 m2 = 480 euros al mes

8 euros/m2 x 60 m2 = Cuenca: 8,1 euros/m2 x 60 m2 = 486 euros al mes

Lugo, Ourense o Badajoz muestran que dentro de una misma ciudad también hay diferencias

El informe no solo identifica capitales baratas, sino que también refleja que no todos los barrios se comportan igual dentro de una misma ciudad.

En Lugo, por ejemplo, aparecen zonas especialmente asequibles como La Milagrosa-Piringalla, con 7,4 euros/m2, o Catasol-Sanxillao, con 7,7 euros/m2. Además, en ambos casos las rentas han caído, con descensos del 3,4 % y del 1,9 % anual, respectivamente.

En Ourense, también se observan diferencias claras entre áreas. Couto se sitúa en 7,3 euros/m2, mientras que en el Centro las rentas alcanzan los 9 euros/m2 y en el Casco Viejo suben hasta los 9,4 euros/m2.

Algo parecido ocurre en Badajoz. En María Auxiliadora – Barriada Llera, el precio medio está en 8 euros/m2, pero en Avenida Elvas alcanza los 9,4 euros/m2, tras una subida anual del 11,8 %.

También en Cáceres hay zonas más económicas, como Oeste – Nuevo oeste, con 7,5 euros/m2, mientras que el Centro y el Casco Antiguo alcanzan los 8,4 euros/m2 al mes.

Las ciudades más asequibles tampoco se libran de la subida del alquiler

Que estas capitales sigan siendo las más baratas no significa que estén al margen de la escalada del mercado. De hecho, varias de ellas están anotando subidas intensas e incluso máximos históricos.

Es el caso de Ciudad Real, donde el precio del alquiler subió un 16,6 % interanual, la mayor subida de este grupo. También destaca Jaén, con un incremento del 10 %, o Albacete, con un 9,7 %. En Teruel el aumento fue del 8,7 %, en Zamora del 9,3 % y en Badajoz del 9,1 %.

Además, varias de estas capitales más asequibles se encuentran ya en su precio más alto de toda la serie histórica de idealista. Entre ellas figuran Cáceres, Ciudad Real, Palencia, Teruel y Albacete. Es decir, incluso en las ciudades más baratas, el mercado del alquiler sigue tensionado.

Capitales de provincia más baratas para alquilar en febrero de 2026

Albacete: 8,8 euros/m2 al mes | variación mensual del 2,3 % | variación anual del 9,7 %

8,8 euros/m2 al mes | variación mensual del 2,3 % | variación anual del 9,7 % Teruel: 8,7 euros/m2 al mes | variación mensual del 0,7 % | variación anual del 8,7 %

8,7 euros/m2 al mes | variación mensual del 0,7 % | variación anual del 8,7 % Ávila: 8,5 euros/m2 al mes | variación mensual del 1,2 % | variación anual del 3,9 %

8,5 euros/m2 al mes | variación mensual del 1,2 % | variación anual del 3,9 % Ciudad Real: 8,4 euros/m2 al mes | variación mensual del 3,2 % | variación anual del 16,6 %

8,4 euros/m2 al mes | variación mensual del 3,2 % | variación anual del 16,6 % Jaén: 8,4 euros/m2 al mes | variación mensual del -0,2 % | variación anual del 10 %

8,4 euros/m2 al mes | variación mensual del -0,2 % | variación anual del 10 % Palencia: 8,3 euros/m2 al mes | variación mensual del 2,4 % | variación anual del 2,6 %

8,3 euros/m2 al mes | variación mensual del 2,4 % | variación anual del 2,6 % Cáceres: 8,2 euros/m2 al mes | variación mensual del 1,3 % | variación anual del 8,2 %

8,2 euros/m2 al mes | variación mensual del 1,3 % | variación anual del 8,2 % Ourense: 8,2 euros/m2 al mes | variación mensual del -1,5 % | variación anual del 6,9 %

8,2 euros/m2 al mes | variación mensual del -1,5 % | variación anual del 6,9 % Badajoz: 8,2 euros/m2 al mes | variación mensual del 1,1 % | variación anual del 9,1 %

8,2 euros/m2 al mes | variación mensual del 1,1 % | variación anual del 9,1 % Cuenca: 8,1 euros/m2 al mes | variación mensual del -0,5 % | variación anual del 4,5 %

8,1 euros/m2 al mes | variación mensual del -0,5 % | variación anual del 4,5 % Lugo: 8 euros/m2 al mes | variación mensual del 2,1 % | variación anual del 2,7 %

8 euros/m2 al mes | variación mensual del 2,1 % | variación anual del 2,7 % Zamora: 7,8 euros/m2 al mes | variación mensual del 0,6 % | variación anual del 9,3 %

Qué refleja este ranking de alquiler barato en España

La fotografía del mercado deja una idea clara. El alquiler sigue subiendo en España y la media nacional permanece en máximos, pero todavía existen capitales de provincia donde arrendar vivienda cuesta bastante menos que en el conjunto del país. El problema es que muchas de esas ciudades también están empezando a encarecerse, y varias ya se sitúan en su techo histórico.

Por eso, aunque Zamora, Lugo, Cuenca, Cáceres, Ourense o Badajoz sigan figurando entre las capitales más asequibles para alquilar, el informe también muestra que esa ventaja se está estrechando poco a poco.