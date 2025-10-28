Así son los pisos de banco más baratos del momento: desde 20.000 € y con hipoteca del Santander

NOTICIA de de Javi Navarro

Diglo, la inmobiliaria del Grupo Santander, mantiene en su web un catálogo de viviendas con grandes rebajas y financiación propia. Entre esas oportunidades hay pisos, dúplex y casas completas en varias provincias que se anuncian por menos de 43.000 euros, y en algunos casos desde apenas 20.000 euros. A continuación repasamos ejemplos reales publicados por Diglo Servicer. Si buscas piso barato de banco para vivir o invertir en alquiler, las provincias con más oportunidades por debajo de 43.000 euros son Asturias, León y Ciudad Real.

Estas viviendas —algunas listas para entrar a vivir con pequeñas mejoras y otras que necesitan reforma integral— pueden servir tanto para primera residencia como para inversión en zonas con demanda estable.

Si te interesa alguna de las viviendas destacadas, puedes consultar nuestra guía para comprar una vivienda en Diglo, donde explicamos paso a paso cómo reservar, qué papeles pide el banco y cómo funcionan las visitas.

Viviendas más baratas de Diglo: desde 20.000 hasta 30.000 euros

En este primer bloque se concentran las verdaderas gangas: viviendas anunciadas desde unos 20.000 euros. La mayoría están en Asturias y requieren obras, pero ofrecen mucha superficie por muy poco dinero.

Langreo (Asturias): dúplex por 20.000 euros

En Langreo (Asturias) se anuncia un dúplex en Calle Ciaño Santa Ana, con dos plantas y 3 habitaciones y 1 baño, por 20.000 euros tras rebaja. La ficha de Diglo indica que la vivienda tiene unos 88 m² construidos, bajando desde 24.000 €.

En este caso, la reforma es obligada, por lo que suele atraer a quien busca comprar barato para reformar y después vivir o alquilar.

Langreo (Asturias): vivienda de 120 m² por 25.000 euros

También en Langreo, en la zona de La Felguera, aparece una vivienda con unos 120 m² distribuida en planta baja y sótano, por 25.000 euros, con una rebaja superior al 40 % desde 42.500 €.

Aquí se paga casi a precio de trastero, aunque hay que contar con una reforma interior importante y revisar el estado estructural.

Soto del Barco (Asturias): casa de 107 m² por 30.000 euros

En Soto del Barco (Asturias) se ofrece una vivienda de 107 m² construidos (72 m² útiles aprox.) por 30.000 euros. La ficha advierte que está en ruinas y necesita reforma integral, pero el terreno y la edificación ya existen, lo que abarata la entrada frente a construir desde cero.

Estos tres ejemplos —20.000 €, 25.000 € y 30.000 €— muestran que aún se pueden comprar viviendas completas por el precio de un coche nuevo, normalmente fuera de las grandes ciudades.

Entre 30.000 y 40.000 euros: pisos listos para vivir (o casi)

Si elevamos el presupuesto a la franja de 38.000-40.000 euros, aparecen pisos más convencionales, con distribución estándar (salón, cocina, baño) y menos trabajo de reforma.

La Bañeza (León): piso reformable por 38.000 euros

Diglo anuncia un piso en Calle Severo Ochoa 10, La Bañeza (León) con 94 m² construidos, 2 dormitorios y 1 baño, por 38.000 euros. La descripción destaca el salón luminoso y balcón.

Esta tipología encaja mejor con quien busca mudarse tras pequeñas mejoras estéticas —pintura, cocina o baño— sin una rehabilitación estructural grande.

La Solana (Ciudad Real): piso de 98 m² por 40.000 euros

En La Solana (Ciudad Real) se vende un piso en Avenida de la Constitución con 98 m² construidos, 2 habitaciones y 1 baño, anunciado por 40.000 euros.

Este tipo de vivienda, ubicada en núcleo urbano manchego, suele interesar a quienes quieren entrar a vivir de inmediato o invertir en alquiler para trabajadores locales.

Pisos y dúplex hasta el límite de los 43.000 euros

En el tramo más alto del rango —alrededor de 43.000 euros— entran viviendas con extras como garaje o formato dúplex.

Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real): dúplex con garaje por 43.000 euros

En Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) se ofrece un dúplex en Calle Palencia, 35 con 90 m² construidos en dos plantas, garaje incluido y distribución de salón-comedor amplio, cocina independiente y zona de descanso en la planta superior. Su precio es de 43.000 euros.

Este tipo de activo es el que suele “volar” primero, porque se asemeja a una vivienda lista para entrar a vivir, con plaza de garaje y un precio todavía bajo.

Qué debes tener claro antes de comprar una vivienda barata de banco