Últimos días de las ‘Súper Rebajas’ de Diglo Servicer: quedan más de 32 pisos y casas por menos de 200.000 euros

El portal inmobiliario Diglo Servicer, filial del Grupo Banco Santander, da los últimos coletazos de su campaña de “Súper Rebajas” con descuentos de hasta un 70%, ofreciendo más de 32 inmuebles para vivir —casas y pisos— por menos de 200.000 euros. La campaña finaliza el 31 de agosto de 2025 y representa una oportunidad única para inversores y compradores que buscan acceso a propiedades bancarias con precios altamente competitivos.

La oferta incluye además de viviendas, garajes, oficinas, naves y locales comerciales, con precios que comienzan desde tan solo 10.000 euros y un límite máximo establecido en 200.000 euros para esta selección especial.

El brazo inmobiliario del Santander

Diglo Servicer es el portal inmobiliario del Grupo Banco Santander con amplia oferta de inmuebles en venta y condiciones exclusivas de financiación. La compañía, que logró un beneficio de 3 millones de euros en 2023, se ha consolidado como uno de los principales servicers del mercado español.

El modelo de negocio de Diglo se basa en la gestión y comercialización de activos inmobiliarios procedentes de adjudicaciones bancarias del Banco Santander, lo que le permite ofrecer precios significativamente inferiores a los del mercado convencional.

Composición de la Oferta Actual

Distribución por Tipologías:

Por tipologías, predominan las plazas de garaje y los locales comerciales, con un 33% del total, seguidos de viviendas residenciales que representan el núcleo de la campaña de superrebajas.

Rango de Precios:

Precio mínimo: Desde 10.000 euros

Desde 10.000 euros Precio máximo del segmento: Hasta 200.000 euros

Hasta 200.000 euros Descuentos aplicados: Hasta el 70%

Ejemplos Destacados de Propiedades en Oferta

Aplicando un filtro en el buscador de la web, podemos encontrar 32 casas y pisos por debajo de 200.000 euros.

1. Viviendas en Madrid

Diglo Servicer cuenta con 4 casas y pisos en venta en Madrid, incluyendo propiedades que se benefician de los descuentos de la campaña actual.

2. Oferta nacional diversificada

La compañía mantiene 54 casas y pisos en venta a nivel nacional, distribuidos estratégicamente por diferentes comunidades autónomas.

3. Locales comerciales y oficinas

Una amplia selección de locales comerciales, oficinas y naves industriales completan la oferta, especialmente atractiva para inversores empresariales.

4. Plazas de garaje

Representando un tercio de la oferta total, las plazas de garaje constituyen una oportunidad de inversión con baja barrera de entrada y potencial de rentabilidad por alquiler.

Análisis de oportunidades por segmento de comprador

Inversores institucionales y particulares

Los descuentos de hasta el 70% representan una oportunidad excepcional para carteras de inversión, especialmente en el segmento de locales comerciales y oficinas.

Compradores de primera vivienda

Las condiciones de financiación exclusivas del Banco Santander facilitan el acceso a la vivienda para compradores con recursos limitados.

Emprendedores y pequeñas empresas

La amplia oferta de locales comerciales y oficinas con descuentos significativos presenta oportunidades para establecimientos empresariales a precios muy competitivos.

Contexto del mercado de servicers inmobiliarios

El mercado de servicers inmobiliarios en España ha experimentado un crecimiento sostenido, con Diglo posicionándose como uno de los actores más relevantes. La compañía ha cerrado operaciones significativas, incluyendo la venta de dos complejos residenciales en Pamplona y Segovia por 29,7 millones de euros, demostrando su capacidad de gestión de activos de gran volumen. También te dejamos más servicers inmobiliarios de bancos.

Condiciones especiales de financiación

Una de las ventajas competitivas más destacadas de Diglo Servicer son las condiciones exclusivas de financiación ofrecidas por el Banco Santander, que facilitan significativamente el proceso de compra y reducen las barreras financieras para los compradores.

Proceso de compra

