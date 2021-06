Coliving o cómo irte de casa para alquilar una habitación

Vivienda

¿Quieres irte de casa, pero no tienes los recursos suficientes para pagar la entrada de una vivienda o el pago del alquiler? Si esta es tu situación, en este artículo te presentamos una alternativa para que puedas independizarte y vivir nuevas experiencias. Nos referimos al coliving, o lo que es lo mismo, cómo irte de casa para alquilar una habitación y compartir los gastos y las áreas comunes de un edificio con otras personas.

Qué es el coliving

Este nuevo modelo de negocio consiste en alquilar una habitación a un precio más asequible que el del mercado libre y convivir con otras personas. Este modelo de alquiler se parece al de una residencia de estudiantes, pero con la diferencia de que en el coliving puedes vivir todo el tiempo que necesites.

A través de este modelo de negocio los residentes del coliving comparten zonas comunes como los espacios de ocio y gimnasios, salas de descanso y zonas de trabajo. La clave del éxito de este tipo de alquiler se basa en combinar la privacidad de una vivienda con las experiencias de vivir con amigos.

El coliving da respuesta a las necesidades de gran parte de la población que considera el alquiler como una alternativa a largo plazo, máxime cuando no se dispone de los recursos suficientes para hacer frente a otras formas de independizarse.

Quién puede acceder al coliving

Estos espacios suelen estar dirigidos a gente joven que tiene pocos recursos económicos, falta de ahorro e inestabilidad laboral, lo que les dificulta el acceso a otras fórmulas de vivienda. Y suelen ser personas que pueden teletrabajar, de esta forma le sacan el máximo partido a las zonas comunes y áreas de trabajo de los edificios.

En resumen, esta nueva tendencia permite a los más jóvenes irse de casa y compaginar la vida social, laboral y personal sin salir de casa.

El coliving es la fórmula ideal tanto para independizarte solo y hacer amistades en tu nueva vivienda o para iros unos cuantos amigos y empezar una nueva etapa compartiendo los mejores momentos.

