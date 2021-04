Vivienda

Cómo casarse ante notario y no pasar por el juzgado (Registro Civil)

¿Estás pensando en casarte pero no quieres esperar meses hasta que te llegue el turno en el juzgado? Si esta es tu situación, en este artículo te traemos una buena noticia. A partir del mes de mayo de 2021 todas las personas que quieran podrán casarse ante notario sin tener que esperar las largas colas para solicitar el expediente matrimonial en el Registro Civil porque este documento se podrá tramitar directamente con el notario.

Bodas ante notario

Desde 2015 y hasta ahora, todas las personas podían casarse ante notario, pero era necesario conseguir el expediente matrimonial en las oficinas del Registro Civil, es decir, en el juzgado, de forma previa. La nueva norma que entra en vigor a partir del 30 de abril modifica esta última parte y permite a los notarios elaborar el expediente matrimonial acortando los tiempos de espera para la celebración de la boda.

Esto no significa que sea obligatorio tramitar el expediente matrimonial ante notario. Con esta novedad se abre la posibilidad a que las personas que quieran casarse puedan iniciar el trámite en cualquiera de los dos organismos.

Qué es el expediente matrimonial

El expediente matrimonial es un documento a través del que queda constancia que las personas que van a contraer matrimonio se ajustan a los requisitos legales para celebrarlo y que no hay impedimentos. Es el paso previo obligatorio para poder celebrar una ceremonia de matrimonio.

Hasta el 30 de abril de 2021 era obligatorio solicitar este documento en el Registro Civil correspondiente de cualquiera de los dos cónyuges, pero a partir de esta fecha se puede solicitar también ante notario.

Documentación

Para poder casarse ante notario es necesario presentar los siguientes documentos:

DNI de las dos personas Certificado de nacimiento de los dos miembros Certificado de empadronamiento de los dos Expediente matrimonial Si alguno de los dos miembros ha estado casado con anterioridad, tendrá que presentar el certificado de matrimonio en el que conste el divorcio o que el matrimonio haya sido declarado nulo

Cuánto cuesta

El coste medio de una boda ante notario puede rondar los 200 euros y se desglosa de la siguiente forma:

Unos 30 euros fijos por documentos oficiales

Un importe variable según las condiciones específicas de la celebración

El desplazamiento de notario en caso de ser necesario

Cuánto tarda una boda ante notario

Los plazos de celebración de una boda ante notario con esta modificación se acortan porque se evitan las esperas de los juzgados para solicitar el expediente matrimonial que se puede alargar en torno a dos meses. De esta forma se realiza el trámite completo ante notario y se agiliza la gestión. El proceso completo puede durar unas dos semanas.

¿Me puede casar cualquier notario?

Sí. Las personas interesadas en celebrar una boda ante notario pueden elegir libremente el notario que quieren que tramite la gestión de la ceremonia.

Antes de la modificación que entra en vigor en mayo de 2021, todas las personas que querían casarse ante notario tenían que acudir al Registro Civil correspondiente a su domicilio para tramitar el expediente matrimonial, sin embargo, con esta modificación, se podrá elegir al notario que se prefiera para contraer matrimonio.

