Cómo conquistar a una chica

Puede ser algo intimidante, pero si realmente te gusta esa chica, es momento de acercarse e invitarla a salir. Déjate de Tinders y acércate sin miedo, sé decidido. Ligar con chicas es complicado, pero cuando tu intención es conquistarla para una relación a largo plazo, es muy importante mantener la confianza en ti mismo y ser honesto. Las chicas, por lo general, valoran a los chicos sinceros y de buena fe, por lo que debes generar atracción y despertar su interés en ti. ¿Cómo? Aunque no existen reglas en este aspecto ni trucos infalibles, te ofrecemos una serie de consejos para conquistar a una chica.

Consejos para dejar a un lado la timidez

Evalúa su lenguaje corporal

Todas las personas manifestamos, de algún modo, nuestras emociones a través del cuerpo. Si prestas suficiente atención, seguro verás alguna señal de interés o de desinterés en esa chica que te gusta. Por ejemplo, si busca tocarte el brazo cuando cuentas un chiste o si te mira de forma sutil con mucha frecuencia, puede significar que tienes posibilidades de éxito.

Trata de tener momentos a solas con ella

Puedes, por ejemplo, tener una conversación mientras caminas con ella a clase, o también intentar sentarte a su lado en el salón. De todos modos, debes ser comedido y no ahogarla con tu presencia constante.

Conversa con ella e interésate por sus asuntos

Debes mirarla a los ojos y realmente prestar atención a lo que te dice. Quizás puedas sacar información para un regalo o una invitación que la sorprenda. También es muy útil entablar amistad con las amigas, de manera que tengas aliadas que puedan darte datos o convencerla de que te dé una oportunidad.

Hazla regalos y obséquiala con detalles

Puedes averiguar algún dulce o flor que le guste, y regalársela en algún momento que te parezca adecuado. Eso le permitirá saber que realmente te interesa.

Invítala a salir

Cuando ya estés seguro de que hay un interés de su parte, invítala a salir sin presiones. Debes ser educado y dulce. Asegúrate de que el plan sea algo que le atraiga. Así reducirás las posibilidades de que te rechace.

Estudia su lenguaje corporal durante la cita

Si notas que se aleja de ti, probablemente no esté tan interesada como parecía al principio. Trátala con amabilidad y no la fuerces a estar junto a ti.

Nunca la mires por debajo del cuello durante la cita

Esto es sumamente importante, porque si ella se da cuenta, puede pensar que tu interés es de otro tipo. Si no sabes mirar de forma sutil, es mejor que no lo hagas. Mantén la vista en los ojos y en la cara, de manera que sienta que hay respeto de tu parte.

Consejos para invitar a salir a una amiga

¿Cómo decirla que la quieres? Aunque parece algo sencillo, pues es algo tan simple como hacer la simple pregunta de ‘¿quieres salir conmigo?’, la verdad es que invitar a una chica a salir puede producir mucha ansiedad, sobre todo si es tu amiga. Eso ocurre porque piensas en las posibilidades de fracaso, en el qué dirán, en qué sucederá si dice que sí… En fin, se trata de un momento de tensión, sobre todo si ella te gusta mucho o si la ves como inalcanzable. Piensa en que de verdad la quieres y que no tienes por qué callar tus sentimientos. Y si la timidez ataca, es importante seguir algunos consejos que ayudarán a romper la barrera del miedo.

Consejos para invitar a tu amiga especial

Antes de preguntarla, debes formularte una serie de cuestiones, porque tal vez te esté lanzando señales de que ella lo quiere tanto como tú o, por el contrario, puedas apreciar cierto rechazo. Apreden cómo identificar estas señales:

1 Lo primero que hay que hacer es evaluar sus expresiones corporales y faciales

, para así descubrir algún indicio de interés como si fueras Sherlock Holmes. No siempre sucede así, pero cuando una chica te mira a los ojos y sonríe o, por ejemplo, cuando al observarla quita la mirada rápidamente, puede significar que le gustas. No hace falta darse cuenta de que todo está a tu favor y puedes saber perfectamente que te corresponderá. Adelante, díselo!

Si, por el contrario, notas algún gesto de desagrado cuando la miras, lo más probable es que le moleste tu atención. En ese caso, lo mejor es pensar que por mucho que nos guste y la queramos tal vez su sentimiento no sea recíproco.

2 Cuando ya hay una relación de amistad

, todo se complica, porque tal vez la forma de cómo te mire no dé muchas señales. Es frecuente que, durante una conversación, haya una mirada atenta, por lo que eso no debe interpretarse como una muestra de sentimientos. Si este es el caso, entonces hay que observar otras cosas, como por ejemplo si ella busca contacto corporal contigo cada vez que puede. Entonces hay altas posibilidades de que le gustes.

3 En caso de que ya le hayas hablado por primera vez o de que ya os conozcáis

, es importante cuidar algunos detalles. Uno de ellos es mirarla directamente a los ojos –no a otras partes del cuerpo que te puedan interesar– y seguir su conversación con interés. Las chicas valoran a quienes las escuchan y con quienes puedan mantener un diálogo fluido e inteligente. Olvídate de alardear o de hacerte el interesante, porque eso puede caer mal en la mayoría de las veces.

4 Otra cosa que a las chicas les gusta mucho es que les ofrezcan ayuda

. Por ejemplo, si no la conoces o no te la han presentado, aprovecha para ayudarla a cargar con la compra o un paquete pesado.

El momento

¿Cuál es el mejor momento? ¿Espera a un acontecimiento importante para ella? ¿De día, de noche? Por partes:

5 Debes prepararte para preguntarle si quiere salir contigo

. Lo mejor es hacerlo en persona y dejar de lado WhatsApps! u otro sistema de mensajería instantánea. Ese día, asegúrate de que te has bañado, que tienes rompa limpia y hueles bien. Recuerda que la presencia es importante para causar una buena impresión.

6 Cuando veas que está sola, empieza una conversación cualquiera

. Puedes saludarla de forma casual y hablar de cualquier cosa. No sobredimensiones el asunto: mantén la calma para que todo se sienta natural y espontáneo.

7 Cuando sientas que ya es el momento, pregúntala sin presiones

. Puedes decirla, por ejemplo, que has escuchado que cierta película es buena y que si le gustaría ir a verla contigo. O quizás puedes hacer algún otro plan que ya sepas que pueda atraerla en función de sus gustos. Pero es un punto a tu favor que ella note que lo haces con naturalidad, sin nervios, pero sin llegar a ser descuidado.

8 Si ella pregunta si se trata de una cita, debes decir que sí sin miedo

. A las chicas les gustan los hombres seguros de sí mismos.

9 Debes estar preparado para afrontar un posible rechazo

. Si dice que no, respóndela sin molestias. Puedes decirla que quizás en otra ocasión más adelante volverás a tratar de conquistarla. Si la respuesta es grosera contigo, lo mejor es abandonar, porque tampoco debes insistir con una persona que te hace daño.

