Cómo pagar menos a Hacienda, casi 4.600 euros de ahorro en la Renta de 2020

Realizar aportaciones a los planes de pensiones, abrir una cuenta ahorro vivienda o rehabilitar un inmueble son algunas de las opciones más conocidas a las que puede acogerse el contribuyente para ahorrar un buen pellizco de dinero en su próxima declaración. Sin embargo, conviene recordar que a estos productos de inversión y ahorro más tradicionales, se suman otros probablemente menos conocidos, pero útiles también para ganarse un “pico”, como la posibilidad de afiliarse a un partido político, realizar donativos a entidades sin ánimo de lucro y abrir una cuenta ahorro-empresas. ¿A qué estás esperando?

Hay que aclarar que las mayores ventajas fiscales beneficiarán más a los contribuyentes con más ingresos y patrimonios, tal y como destacan desde el cuerpo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Y recuerdan que para este año 2020 aumenta la desgravación de los donativos para hacer frente a la pandemia.

Por ejemplo, mientras que las personas con rendimientos anuales inferiores a los 21.000 euros podrán abaratar su factura en un poco más de 1.600 euros, este ahorro escalaría hasta los casi 76.500 euros para quienes perciben ingresos superiores a los 600.000 euros al año.

Ahorro posible por tramos de ingresos

(*) En estos tramos de renta, el Ahorro total máximo señalado queda limitado con la Cuota resultante de la autoliquidación que representa la carga media del IRPF de cada uno de dichos tramos

(1) Aumento medio ponderado del ahorro fiscal, según nivel de ingresos, invirtiendo hasta los límites máximos deducibles desde los importes medios declarados

(2) El ahorro fiscal máximo que un ciudadano puede lograr se calcula según la renta disponible de la base declarada menos el consumo medio, si bien limitado al importe de la cuota resultante de la autoliquidación del IRPF

(3) Inversión necesaria para alcanzar el ahorro medio estimado en el IRPF-

Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) a partir de los importes deducidos en el IRPF 2018

Decálogo de consejos fiscales para antes de fin de año

Los propios Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) cuentan los trucos para ahorrar a la hora de conseguir una declaración de la renta que salga a devolver, es decir, a nuestro favor. Para ello, han elaborado un decálogo de Consejos Fiscales para poner en práctica antes de las doce campanadas que marcarán el inicio de un nuevo año, pero también de un nuevo ejercicio fiscal. Antes de que lleguen los cuartos y las campanadas, es momento de tener en cuenta estos consejos.

1. Planes de pensiones

Dice el refranero popular que “A juventud ociosa, vejez trabajosa”. Aunque muchos no tienen más remedio que vivir al día, éste podría ser un buen momento para recordar que aportar todo lo que se pueda al plan de pensiones, no sólo le garantizará la paz en su retiro, sino también un ahorro en su declaración de la renta.

Habitualmente, en los últimos meses del año conviene hacer aportaciones a los planes de pensiones o a los planes de previsión asegurados a efectos de conseguir un ahorro fiscal en la declaración de la Renta del próximo año.

Sin embargo, este año será el último en que se podrá reducir la base imponible del IRPF hasta los 8.000 euros, siempre que estas aportaciones no superen el 30% de los rendimientos del trabajo y actividades económicas, porque el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 prevé reducir este límite a 2.000 euros manteniéndose el límite porcentual del 30%.

Por ello, en caso de que se tenga previsto realizar este tipo de aportaciones es preferible no demorarlas a 2021, puesto que si se aportan a partir de enero el límite será ya de 2.000 euros.

Asimismo, también reducen la base imponible hasta 2.500 euros las aportaciones a planes de pensiones del cónyuge realizadas por el contribuyente cuando aquél perciba rendimientos del trabajo o actividades económicas inferiores a 8.000 euros. Como en 2021, el límite de la aportación se reducirá a 1.000 euros, también puede ser conveniente adelantar estas aportaciones antes de que finalice el año.

Como el Proyecto de Presupuestos también establece un incremento de dos puntos porcentuales de los tipos impositivos para bases liquidables generales (salarios, beneficios de autónomos o rentas de alquiler) superiores a 300.000 euros, este año será el último en que sea más rentable fiscalmente la realización de aportaciones para contribuyentes con ingresos muy elevados.

En cualquier caso, la ventaja fiscal de los Planes de Pensiones se refleja en la base general del Impuesto, no en la del ahorro, por lo que Gestha recuerda que invertir en este mes otros 6.233 euros de media para alcanzar el límite de estas aportaciones garantiza un ahorro fiscal medio de unos 1.870 euros adicionales, variando este ahorro adicional según la cuantía de los ingresos y la comunidad autónoma de residencia.

La estadística del IRPF muestra que esta ventaja es utilizada, por la mitad de los declarantes que ingresan más de 60.000 euros, cuyo ahorro les supone el 45% de la aportación al Plan de Pensiones, variando este porcentaje según la Comunidad Autónoma de residencia. Es más, a igualdad de importes invertidos en planes de pensiones, la ventaja fiscal para las rentas mayores es casi el doble que para las rentas medias.

Qué contribuyentes sacan partido a su plan de pensiones:



En cualquier caso, si en 2020 le llegó la jubilación o sufrió una discapacidad, Gestha advierte de los peligros de rescatar el Plan de Pensiones en forma de capital, puesto que actualmente no se mantienen la reducción del 40% en este tipo de rescate, salvo en relación a las aportaciones anteriores a 31 de diciembre de 2006, por lo que recomiendan analizar su tributación para ver qué le conviene. En caso de no haber reducción, la tributación siempre será inferior rescatando el plan en forma de renta.

También señalan que excepcionalmente fue posible rescatar los derechos consolidados de los planes de pensiones, planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social, durante un plazo de seis meses desde el 14 de marzo de 2020, en situaciones de desempleo consecuencia de un ERTE y cese de actividad de autónomos que se produjeran como consecuencia del COVID-19, con el límite de los salarios o ingresos netos dejados de percibir. Si bien a estos reembolsos se les aplica la regla general y se consideran rentas del trabajo.

2. Deducción por la adquisición de la primera vivienda

Aquellos que compraron su vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013 o realizaron algún pago para su construcción seguirán disfrutando de su derecho a la desgravación, siempre y cuando hayan tenido deducciones por dicha vivienda en 2012 o años anteriores.

De este modo, estos contribuyentes pueden deducirse hasta el 15% de las cantidades invertidas, con un límite de inversión de 9.040 euros. Teniendo en cuenta este techo, puede resultar interesante realizar un pago adicional -de 4.806 euros de media- para amortizar la hipoteca antes de que finalice el año para reducir la factura fiscal en 721 euros.

Eso sí, en el País Vasco, que tiene su propio IRPF, podrán seguir con su deducción, incluidas las viviendas adquiridas después del 1 de enero de 2013; así la deducción en esta comunidad es del 18% con el límite anual de 1.530 euros (el 20% en municipios de Álava de menos de 4.000 habitantes con límite de 1.836 euros), y en el caso de jóvenes hasta 30 años y familias numerosas el 23% con el límite máximo de 1.955 euros (el 25% en municipios de Álava de menos de 4.000 habitantes con límite de 2.346 euros).

En Navarra, donde los contribuyentes también cuentan con su propio IRPF, se ha suprimido la deducción del 15% a partir de 1 de enero de 2018, manteniéndose para las inversiones anteriores a dicha fecha la deducción del 20 o 23 o 35% de la adquisición de vivienda libre de precio limitado o protegida según la composición familiar y calificación de la vivienda adquirida, y con una base máxima de deducción de 7.000 euros anuales en declaración individual o 15.000 euros en conjunta.

3. Neutralizar la tributación de las ganancias por la venta de una vivienda habitual

Ante todo, ¡enhorabuena si ha logrado quitar el cartel de “se vende”! y recuerde que, si ha vendido su casa este año, debe tributarla por ganancias o pérdidas de carácter patrimonial.

Para quienes vendieran su casa este año, las ganancias obtenidas tributarán en la próxima declaración de la Renta, en función de su cuantía, entre el 19% y el 23%, en las Diputaciones del País Vasco entre el 20% y el 25%, y en Navarra entre el 20% y el 26%. No obstante, si se reinvierte total o parcialmente el importe en otra vivienda de carácter habitual será posible neutralizar este pago.

A efectos de la tributación de las ganancias patrimoniales, Gestha recalca que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales establece un nuevo tipo para el caso de bases liquidables del ahorro superiores a 200.000 euros y que ascenderá a un 26%.

4. Mayores de 65 años

Están exentas las ganancias obtenidas por la venta de la vivienda habitual por los contribuyentes mayores de 65 años o por personas dependientes severos o de grandes dependientes. En Navarra se condiciona la exención de la ganancia a que su disposición sirva para asistir las necesidades económicas de la vejez y de la dependencia, y en País Vasco se limita solo a los mayores de 65 años por los primeros 400.000 euros de ganancia. Y en estos últimos territorios forales para una única trasmisión.

Igualmente, las ganancias obtenidas por los mayores de 65 años por la venta de cualquier están exentas de tributación, siempre y cuando el importe total, hasta un límite máximo de 240.000 euros, se destine a constituir una renta vitalicia asegurada en un plazo de seis meses. En Navarra desde 2019 también se aplica, si bien en Guipúzcoa no existe esta exención. En Vizcaya y Álava mantienen el mismo régimen que en el territorio común.

Precisamente, a estos dos últimos puntos es a los que afecta el llamado “hachazo” fiscal inmobiliario, según recuerda Gestha. Y es que con la reforma fiscal estatal se suprimieron los coeficientes de corrección monetaria a partir de 2015, que corregían la depreciación monetaria actualizando el valor de adquisición. Sin embargo, en País Vasco se mantienen estos coeficientes.

Respecto a los llamados coeficientes de abatimiento, que permiten disminuir parte de las plusvalías en las ventas de bienes no relacionados con actividades económicas y adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994, se aplican sólo hasta un importe de 400.000 euros (en País Vasco y Navarra no existe límite) y a la parte proporcional de la ganancia obtenida hasta el 20 de enero de 2006 (en País Vasco y Navarra hasta el 31/12/2006) que puede quedar libre de tributación. Por tanto, los coeficientes de abatimiento siguen siendo aplicables en una buena parte de las transmisiones.

Estas medidas implican que cuando la compra se produjo hace unos años, sobre todo posteriores a 1995, y cuanto mayor sea la ganancia patrimonial, más interesante será procurar eximirla de tributación, siempre que se pueda encuadrar en alguno de los supuestos señalados.

5. Compensar las pérdidas con ganancias

Ser inversor en bolsa no sólo puede traer ganancias, sino también minusvalías. Por eso, Gestha avisa de que el final de año es un buen momento para hacer cuentas y compensar las pérdidas generadas por un fondo de inversión, acciones o derivados financieros con las ganancias patrimoniales obtenidas. Aquí es importante recordar que no se podrán adquirir esos mismos valores o similares en los dos meses posteriores a la venta.

Por otro lado, la reforma fiscal ha eliminado los compartimentos estancos para compensar rendimientos de capital mobiliario con ganancias y pérdidas patrimoniales, es decir, a partir de 2015 se permite que el saldo negativo de ganancias y pérdidas patrimoniales se compensen con el saldo positivo de los rendimientos del capital mobiliario y viceversa.

El porcentaje de compensación estatal y en Navarra será de un 25%. En el País Vasco se mantiene estanca la compensación de rentas de capital mobiliario y las ganancias y pérdidas patrimoniales, si bien los saldos positivos y negativos del capital mobiliario y del capital procedente de viviendas pueden ser compensados entre sí. De forma paralela, existe un régimen opcional de tributación, bien el que derive del cálculo de la ganancia patrimonial o bien un gravamen especial del 3% del valor de transmisión de valores hasta 10.000 euros en cada ejercicio para el conjunto de valores transmitidos.

Por tanto, si hubiese un rendimiento de capital mobiliario positivo sería recomendable estudiar la materialización de las pérdidas en venta de acciones y otros productos patrimoniales. Y si hubiera ganancias patrimoniales convendría compensarlas con el saldo negativo de rendimientos negativos de capital mobiliario.

6. Planificar la venta de acciones

Aunque muchos contribuyentes no están obligados de declarar, al tener rendimientos de trabajo inferiores a unos importes de 16.825 euros, también se requiere no sobrepasar ciertos límites de otras rentas distintas del trabajo, como:

– Rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidos a retención, con el límite conjunto de 1.600 euros anuales.

– Rentas inmobiliarias imputadas por inmuebles distintos de la vivienda habitual, rendimientos de letras del Tesoro y subvenciones para VPO o de precio tasado y ayudas públicas no exentas, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales.

– Pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros.

Por otra parte, los contribuyentes que prevean que sus rendimientos netos del trabajo serán inferiores a 16.825 euros (antes de 2019, 14.450 euros) deben vigilar, en la medida de lo posible, que no haya rentas de otro tipo, como por ejemplo ganancias patrimoniales por venta de acciones o rentas por alquileres de inmuebles, superiores a 6.500 euros puesto que en dicho caso perderían la reducción por rentas del trabajo de 5.565 euros para rentas del trabajo inferiores a 13.115 euros, reducción que disminuye conforme aumentan las rentas del trabajo hasta los 16.825 euros citados.

7. Eximir hasta 60.100 euros si se trabaja en el extranjero

Los técnicos recuerdan que los rendimientos que se han obtenido por los trabajos realizados para empresas radicadas en el extranjero están exentos de tributación con un límite máximo de 60.100 euros anuales, que se reduce hasta 30.000 euros en Navarra.

Eso sí, Gestha aclara que se podrá aplicar esta exención siempre y cuando en el territorio en el que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a la del IRPF y no se trate de un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. Además, esta exención solo está destinada a desplazamientos temporales, puesto que si el contribuyente es residente en otro país ya no tributaría en España.

8. Solidaridad en tiempos de pandemia

En mayo de 2020 el Gobierno aprobó un aumento de la desgravación de los donativos con efectos de 1 de enero de 2020, hasta el 80% de los primeros 150 euros donados y un 35% del resto de sus aportaciones, que aumenta al 40% si la cantidad donada a una misma ONG no ha disminuido encada uno de los tres últimos años.

Las donaciones al Tesoro Público realizadas para la financiación exclusiva de los gastos derivados de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 gozarán de este régimen de tipos incrementados, lo que supondrá un 80% para los primeros 150 euros y un 35% para el resto.

Además, siguen exentas las ganancias patrimoniales generadas si se donan bienes. En el caso de que las donaciones se destinen a la realización y desarrollo de actividades y programas prioritarios de mecenazgo, los porcentajes anteriores se elevan en cinco puntos porcentuales.

De ahí que, en esta recta final del año, Gestha recomiende a los contribuyentes que soliciten el certificado con sus datos identificativos, fecha e importe donado a entidades solidarias.

También es posible deducir un 10% por donativos a otras fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública no acogidas a la Ley 49/2002.

En el País Vasco, la deducción es del 30% a las fundaciones o entidades acogidas a las Normas Forales reguladoras del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Por su parte, en Navarra la deducción es del 25% a las entidades acogidas a la Ley Foral que regula el régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, donde se admiten las donaciones que los padres realicen a las “cooperativas de enseñanza de los centros concertados” en las que estudien sus hijos.

9. Ideología

Asimismo, las cuotas de afiliación y las aportaciones a partidos políticos pueden reportar al contribuyente algún beneficio adicional en la medida que suponen una deducción del 20% (en Navarra es del 15%), limitada a una base máxima de 600 euros.

En País Vasco existe una deducción sin límite del 20% de las cuotas de afiliación y aportaciones a partidos políticos, salvo las cantidades aportadas obligatoriamente a su organización política por los cargos políticos de elección popular o de libre designación que hayan deducido el 25% de los rendimientos íntegros del citado puesto de trabajo si éstos representan la principal fuente de renta del contribuyente.

También en el País Vasco deducen el 20% las cuotas satisfechas a sindicatos de trabajadores, y en Navarra el 15% con un límite máximo de 600 euros anual.

En el resto del Estado, las cuotas sindicales y de colegios profesionales, obligatorios deducen de los rendimientos del trabajo hasta 500 euros, y los gastos de defensa jurídica de litigios en la relación laboral con el límite de 300 euros anuales.

10. Incentivos para los ‘ángeles’ de los emprendedores

En el conjunto del Estado español, un año más, los amigos y familiares de tercer grado del emprendedor que quiera constituir su propia empresa tienen una recompensa fiscal. La ley del IRPF estableció desde el 29 de septiembre de 2013 un incentivo a favor de los ‘business angels’ o personas interesadas en aportar capital para el inicio de una actividad, de modo que se puedan crear nuevas sociedades incorporando a su accionariado, dentro de los tres años desde su constitución, a estos inversores que deben mantener su participación entre tres y doce años.

La deducción para estas inversiones es de un 30% en la cuota estatal del IRPF de la inversión realizada al suscribir las acciones o participaciones de la sociedad, siendo la base máxima de la deducción de 60.000 euros anuales, limitada a una participación, junto con su cónyuge y familiares hasta el segundo grado incluido, nunca superior al 40% del capital de la entidad y cuyos fondos propios tampoco podrán superar los 400.000 euros al inicio del período de la entidad en que el inversor adquiera las acciones. Asimismo, se fija la exención total de la plusvalía al salir de la sociedad, siempre y cuando se reinvierta en otra entidad de nueva o reciente creación.

A día de hoy, esta deducción es la segunda más potente del IRPF, permitiendo deducir adicionalmente 1.157 euros de media a quien financie a una empresa reciente, aunque se precisa invertir otros 3.857 euros, lo que la convierte en la deducción más rentable de media en el IRPF, después de los planes de pensiones.

Este ahorro fiscal establecido por la Ley de Emprendedores a nivel estatal para los Business Angels es complementario al ahorro fiscal establecido por algunas Comunidades como Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid o Murcia. También Navarra o Vizcaya tienen medidas equivalentes.

