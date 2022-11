Sabías Que...

Cómo preparar una tortilla de patata en la freidora de aire y durante cuánto tiempo

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Preparar una tortilla de patata jugosa, sabrosa y que se deshaga en la boca con apenas unas gotas de aceite? Claro que sí. La cantidad de recetas que pueden prepararse en una freidora sin aceite son infinitas y sí, la clásica tortilla de patata también entra en este listado. Con o sin cebolla, más o menos deshecha y del tamaño que permita la capacidad del recipiente. En tan solo 45 minutos y con un programa de temperatura media, para cocinar a 180 grados.

A continuación te explicamos cómo preparar una tortilla de patata en una freidora de aire y durante cuánto tiempo hay que hacerlo. Para que apenas sin manchar la cocina y en pocos minutos puedas preparar la comida para irte un día de ruta por los pueblos de Segovia o de visita al Hayedo de la Tejera Negra.

Cuánto tiempo se tarda en preparar una tortilla de patata en la airfryer

Si quieres preparar una buena tortilla de patatas en una freidora sin aceite, solo vas a necesitar aproximadamente 45 o 50 minutos para hacerla. Pero tranquilos, porque del tiempo total del cocinado, la mayoría la freidora trabaja sola. En cuanto a la preparación, no llevará más de 10 minutos para cortar los ingredientes y batir el huevo. Es decir, que con tan solo 10 o 15 minutos de preparación, puedes tener lista en menos de una hora una estupenda tortilla de patatas. El resto de tiempo, aproximadamente 20 o 30 minutos son para cocinar la patata con la cebolla y otros 6 o 7 minutos para formar la tortilla.

Qué programa utilizar para hacer una tortilla de patata

En cuanto al programa que hay que usar en la freidora de aire para hacer una tortilla de patatas, variará en función del modelo que tengas en casa. En cualquier caso, debe ser un programa que alcance una temperatura de unos 180 grados, pero no más, para que no se quemen las patatas ni la cebolla.

Si tu freidora tiene algún programa de fritos, patatas o similar, empléalo. Y, si no, siempre puedes seleccionar otro que se ajuste a la temperatura indicada o configurarlo de forma manual.

Ingredientes para la elaboración

En cuanto a los ingredientes necesarios para preparar una tortilla de patata en la freidora de aire, es necesario tener los siguientes:

Patatas. En cuanto a la cantidad, depende directamente del tamaño de la cesta de la freidora de aire. Ten en cuenta que no va a ser posible hacer una tortilla enorme en una freidora pequeña. Por lo que debes calcular cuántas patatas cortadas caben en la cesta sin que se amontonen. Al igual que sucede con la receta para preparar castañas en la freidora de aire, lo ideal es que las patatas cortadas ocupan más o menos una capa y cubran la superficie de la cesta. Pero que no se amontonen, puesto que si no, las patatas no van a cocinarse por igual y algunas estarán duras y otras casi deshechas.

Huevos. La cantidad de huevos a echar para hacer una tortilla de patata depende del número de patatas, así como del tamaño de las mismas. Lo ideal es echar un huevo por patata (solo si te gusta jugosa) y, en el caso de que las patatas fueran muy grandes, más de un huevo por patata. Así, por ejemplo, si preparas una tortilla con cinco patatas de tamaño medio, la cantidad de huevos a echar puede ser de entre 5 y 6, dependiendo de cómo te guste el acabado de la tortilla.

Entre media y una cebolla. Si preparas una tortilla de patata grande y te gusta la cebolla, puedes echar una entera. Aunque si prefieres que solo tenga un ligero toque de sabor y la tortilla no va a ser muy grande, lo ideal es echar media.

Sal, al gusto.

Aceite de oliva, un chorrito para que las patatas y la cebolla se cocinen en la freidora.

Pasos para hacer una tortilla

Los pasos específicos para preparar una tortilla de patatas en una freidora de aire son los siguientes:

Como recomendación, una de las mejores formas para preparar esta receta o cualquier otra y que no se te olvide ningún ingrediente es tenerlo todo preparado. Por ello, el primer paso es sacar todos los ingredientes en la cocina y tenerlos al alcance de la mano .

. Hecho esto, el siguiente paso es empezar a preparar los ingredientes. Para ello, pela las patatas y córtalas.

¿Cómo cortar las patatas? El corte de las patatas es diferente según la casa en la que se cocine. Hay quien las corta en láminas muy finas, mientras que otros prefieren hacer cortes más gruesos. En cuanto a la elección, depende de cada gusto personal.

Al hacer un corte fino la patata se cocina antes y es posible cortar la tortilla y ver los diferentes trozos de patata previamente cortados. Mientras que el corte grueso suele hacerse para dejar cocinando la patata más tiempo y que prácticamente se deshaga al cocinarlo. El resultado es distinto, puesto que en este último caso, al cortar la tortilla no es posible ver los trozos previamente cortados, sino que el aspecto se asemeja más a una especie de masa de patata. ¿El sabor? Si se siguen los pasos al pie de la letra y el resultado es una tortilla de diez, es idéntico.

A continuación, lava las patatas cortadas y mételas en la freidora de aire , echa un chorrito de aceite por encima y pon el programa de ‘fritos’ durante aproximadamente 20 o 30 minutos. Te recomendamos que las primeras veces abras la freidora y compruebes la evolución del cocinado de las patatas . Solo de esta manera puedes conseguir que el acabado de las patatas sea perfecto.

, echa un chorrito de aceite por encima y pon el programa de ‘fritos’ durante aproximadamente 20 o 30 minutos. Te recomendamos que las primeras veces . Solo de esta manera puedes conseguir que el acabado de las patatas sea perfecto. Una vez decidas qué corte prefieres para la tortilla y las tengas ya cocinando, lo siguiente que hay que hacer es cortar la cebolla. Para este paso, lo mismo que con las patatas. Hay quien prefiere trozos grandes de cebolla y quienes no quieren que apenas se note. El tamaño de los trozos dependerá de cada gusto.

Para que cortar la tortilla no te haga daño en los ojos y te pongas a llorar como una magdalena, un pequeño truco. Tras quitarle la capa de piel, mete la cebolla debajo del grifo y mójala. Con este simple gesto no volverás a sufrir ni a derramar una lágrima al cortar la cebolla.

A continuación, cuando le queden unos 10 minutos aproximadamente a las patatas, mete la cebolla en la freidora de aire para que se terminen de cocinar juntos estos dos ingredientes.

Y, por supuesto, si eres de los que no quiere ni ver la cebolla en la tortilla de patata, sáltate este paso y listo.

Durante el tiempo que se están cocinando las patatas ve removiéndolas con una cuchara o utensilio de silicona . El objetivo es que las patatas y la cebolla se cocinen por todos los lados por igual.

. El objetivo es que las patatas y la cebolla se cocinen por todos los lados por igual. Cuando le queden pocos minutos a las patatas y la cebolla, casca los huevos en un bol y bátelos . Echa la cantidad de sal que quieras en la tortilla al recipiente con los huevos batidos y muévelo un poco para que se distribuya bien.

. Echa la cantidad de sal que quieras en la tortilla al recipiente con los huevos batidos y muévelo un poco para que se distribuya bien. Saca la patata y la cebolla de la cesta y échalas en el recipiente con el huevo . Mezcla todo bien y mételo de nuevo a la freidora de aire.

. Mezcla todo bien y mételo de nuevo a la freidora de aire. Ahora, pon un programa a 130 grados aproximadamente durante 6 o 7 minutos. Si tu freidora no tiene este programa, configúralo de manera manual. Y listo, a disfrutar de esta deliciosa y jugosa tortilla de patatas sin apenas aceite.

