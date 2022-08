Vivienda

Cómo saber si la casa que quieres comprar está libre de cargas

¿Cómo saber si una casa tiene alguna deuda pendiente? Si estás pensando en adquirir una nueva vivienda, es necesario hacer una serie de comprobaciones previas para evitar futuros problemas. Por ello, antes de dar el paso definitivo, te recomendamos que consultes algunos documentos y solicites los certificados correspondientes al vendedor y a la administración para asegurarte de que una casa no tiene deudas pendientes.

En esta guía te explicamos cómo saber si una casa tiene cargas. No confundir esta consulta con otra similar que sirve para saber si la casa que quieres comprar es ilegal.

Qué son las cargas de una vivienda

Las cargas de una vivienda son las deudas asociadas al domicilio que tiene que sufragar el comprador o dueño de la vivienda. Si la casa cambia de propietario porque se produce una operación de compraventa, todas estas cargas y deudas pasan al nuevo dueño, quien tiene que correr con los gastos.

Motivo por el que es fundamental revisar este dato antes de firmar un contrato de compra de una vivienda. De lo contrario, lo que a priori supone uno de los momentos de mayor entusiasmo y emoción por adquirir un nuevo hogar, puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza.

Tipos de cargas que puede tener una vivienda

Las viviendas pueden tener cargas de distintos tipos. Las más habituales son las siguientes:

Cargas hipotecarias

Cargas de embargo o ejecución de la vivienda

Cargas tributarias

Cargas de la comunidad de vecinos

Cómo saber si una casa tiene cargas antes de comprarla

Dependiendo del tipo de carga asociado a la vivienda, el proceso para comprobarlo varía. A continuación puedes consultar cuáles son los pasos a seguir en función del tipo de cargas que quieras consultar.

Cómo saber si una casa tiene cargas de hipoteca o embargo

Para averiguar si una vivienda tiene alguna carga relacionada con la hipoteca o si tiene una ejecución de embargo, hay que solicitar una nota simple en el Registro de la Propiedad.

Todas las deudas asociadas a un inmueble relativas a hipotecas, ejecuciones o embargos deben estar registradas de manera pública en este archivo. Si quieres realizar este trámite, en esta guía puedes consultar cómo pedir una nota simple en el Registro de la Propiedad. Papel que además de ofrecerte información sobre las posibles deudas de la vivienda, también señala quién es el propietario de la vivienda.

En el caso de que la vivienda tenga algún tipo de carga hipotecaria, el comprador puede solicitar al vendedor que salde los pagos antes de formalizar la operación. Aunque es importante tener en cuenta que el actual propietario no tiene por qué aceptar, puesto que es posible vender una casa aunque tenga cargas. En el caso de que no quiera hacerse cargo de las deudas antes de vender, debe ser el comprador el que evalúe la situación para decidir si le compensa o no firmar la compraventa de esa vivienda.

Cómo saber si una vivienda tiene cargas tributarias

Las cargas tributarias hacen referencia a las deudas que pueda tener la vivienda relacionadas con el impago de impuestos como el IBI o el IRPF. En este caso, para averiguar si la casa tiene cargas de este tipo, hay que solicitar los justificantes del recibo al dueño de la casa del último año. Consultar estos documentos oficiales es la única manera que verifica que una casa está al corriente de pagos con Hacienda.

Cómo saber si una casa tiene cargas vecinales

En el caso de que la vivienda que quieras comprar se encuentre en un bloque de pisos, debes asegurarte de que no hay deudas pendientes con la comunidad. Para saber si la casa tiene algún tipo de deuda relacionada con la comunidad de vecinos, hay que solicitar un certificado de comunidad. En este documento queda registrado si la vivienda está al día de las cuotas de la comunidad, derramas o de otros pagos vecinales. El certificado de comunidad es un papel que puede solicitarse tanto al dueño de la vivienda, como al presidente de la comunidad de vecinos.

