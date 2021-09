Vivienda

Cómo solicitar la prestación por hijo a cargo con discapacidad

La prestación por hijo a cargo con discapacidad es una ayuda económica dirigida a cubrir los gastos que se derivan de las responsabilidades familiares por cada hijo menor de 18 años que tenga una discapacidad de grado igual o superior al 33% o que sea mayor de edad con una discapacidad reconocida del 65%. En esta guía te detallamos todo lo que necesitas saber para solicitar la prestación por hijo a cargo con discapacidad así como los requisitos y las cuantías que corresponden en cada caso.

Quién puede pedir la ayuda

Las personas beneficiarias que tienen derecho a esta asignación económica son los progenitores o adoptantes que se ajusten a los siguientes requisitos:

Tengan residencia legal en España

Tengan a su cargo hijos menores en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción, siempre y cuando sean menores de 18 años con una discapacidad reconocida del 33% o mayores con un grado del 65% . En cualquiera de los casos para recibir la prestación es obligatorio acreditar la condición a través del certificado de discapacidad.

. En cualquiera de los casos para recibir la prestación es obligatorio acreditar la condición a través del certificado de discapacidad. No pueden tener derecho a prestaciones de esta misma naturaleza en otro régimen público de protección social.

Pueden solicitar esta ayuda también los huérfanos de padre y madre menores de 18 años con discapacidad superior al 33% o mayores de edad con una discapacidad del 65%.

menores de 18 años con discapacidad superior al 33% o mayores de edad con una discapacidad del 65%. Personas abandonadas por sus padres o adoptantes , siempre que no se encuentren en régimen de acogimiento familiar.

, siempre que no se encuentren en régimen de acogimiento familiar. Por el contrario, las familias que soliciten esta ayuda que tengan hijos con discapacidad reconocida superior al 33% no tienen que ajustarse a ningún límite de ingresos específico.

Cuantías

Las cuantías de la asignación económica depende de la circunstancia personal de cada solicitante:

Las personas que tengan hijos menores a cargo con una discapacidad igual o superior al 33% tienen derecho a recibir 1.000 euros anuales por hijo, es decir, un total de 83,33 euros al mes. En este caso no se exige ningún límite de ingresos al tener discapacidad. Las familias con hijos a cargo mayores de 18 años con una discapacidad igual o superior al 65% pueden recibir un total de 4.790,40 euros al año por cada hijo. Es decir, un total de 399,20 euros al mes. Las familias con hijos mayores de 18 años y con discapacidad igual o superior al 75% y que, como consecuencia, sufran pérdidas anatómicas o funcionales y necesitan la ayuda de otras personas para realizar las acciones vitales, podrán recibir un total de 7.185,60 euros al año por hijo, es decir, un total de 598,80 euros al mes.

El pago de esta ayuda se realiza de forma semestral para los menores de 18 años y mensual para los discapacitados mayores de 18 años.

Solicitud

Para solicitar la prestación por hijo a cargo con discapacidad debes descargar el documento para dicho trámite en la web de la Seguridad Social. En la página de la Seguridad Social puedes encontrar los diferentes modelos de solicitud que debes presentar en función de tus circunstancias personales.

Una vez completo, lo puedes presentar en cualquier Centro de Atención e Información de la propia Seguridad Social en tu localidad o ciudad correspondiente. A la hora de presentar tu solicitud debes acompañarla, de manera general, de la siguiente documentación:

DNI / NIE de solicitante y los respectivos beneficiarios

Si el solicitante es extranjero, el certificado de registro de la Unión o certificado de residencia la identificación

Certificado de empadronamiento

Libro de familia

Justificante de ingresos

En el caso de situaciones especiales, como en caso de divorcio o familia numerosa, se deberá aportarla documentación concreta que sirva como justificante.

La Seguridad Social dispone de un plazo máximo de 45 días para resolver esta prestación, tenido en cuenta desde el registro de la solicitud. En el caso de que pasado ese tiempo no se reciba respuesta, la solicitud se considerará como desestimada. Además, si durante el procedimiento se descubre que falta alguna documentación, esta se te pedirá en un plazo máximo de 10 días.

