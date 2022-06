Trabajos

SEPE y Paro

Cómo solicitar la vida laboral por SMS

NOTICIA de de Jessica Pascual

Solicitar la vida laboral por SMS es uno de las gestiones más rápidas y fáciles que puedes hacer para obtener este documento. Además, no es necesario tener ningún tipo de identificación digital, sino que basta con iniciar la gestión desde el nuevo portal de la Tesorería General de la Seguridad Social, Importass. Sí. Así de sencillas son las gestiones que tienes que hacer para obtener tu informe de la vida laboral.

Pedir la vida laboral por SMS

Es la opción más sencilla y rápida para solicitar el informe de vida laboral. Como único requisito, debes asegurarte de que la Tesorería General de la Seguridad Social tiene tu número de móvil actualizado. En el caso de no ser así, aquí te explicamos cómo registrar tu número de móvil en la Seguridad Social. Puedes iniciar el trámite desde Importass, el nuevo portal de la TGSS. Aunque si no quieres hacer más trámites, siempre puedes solicitar vida laboral por teléfono.

En esta página principal tienes que buscar la pestaña que dice ‘Vida laboral e informes’. Puedes localizarla en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Al pulsar sobre este enlace, se abre una nueva pantalla con diferentes trámites y opciones. En este caso, tienes que seleccionar el recuadro que dice ‘informe de tu vida laboral’.

A continuación aparece una nueva página en la que hay un botón azul que dice ‘Consultar vida laboral’.

Una vez aquí, puedes ver en la pantalla las distintas posibilidades que hay para pedir este informe por internet, como por ejemplo la opción de pedir la vida laboral con certificado digital. Aunque en este caso, seleccionamos la opción ‘Vía SMS’.

Al seleccionar esta opción, se abre una nueva pantalla como la que ves a continuación en la que hay que introducir el DNI, el número de teléfono y la fecha de nacimiento.

Tras introducir estos datos, la Tesorería General de la Seguridad Social va a enviarte un código por mensaje de texto a tu teléfono. Tienes que introducir esta clave en el recuadro que te aparece en pantalla y darle al botón ‘Entrar’.

Si has introducido bien el código, la web te va a redirigir a la página principal de la TGSS. Puedes comprobar que estás identificado en la parte superior derecha de la web, donde podrás ver tu nombre.

Ya puedes consultar tu informe de vida laboral en esta misma pantalla. Como puedes ver en esta imagen, al principio aparece un pequeño resumen de los días que has cotizado en total. Si te desplazas hacia abajo con el ratón, puedes ver los días que has trabajado en cada una de las empresas en las que has estado dado de alta.

Al final de la pantalla, puedes pulsar el botón ‘Descargar vida laboral’. Al hacerlo, vas a obtener el informe completo en formato PDF.

