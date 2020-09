Vivienda

Hipotecas Cómo vender mi casa para comprarme otra mejor

¿Te quieres ir del zulo en el que vives? Lo mejor que puedes hacer primero es venderlo para después comprarte una mejor con ese jardín deseado o con más espacio del que has tenido durante la cuarentena. En definitiva, para comprarte y vivir en un casa mejor. El hogar de tus sueños está a tu alcance si te sabes gestionar bien.

Si estás planteándote vender tu casa y comprarte otra mejor, ya sabes de qué va esto porque ya te has comprado una. Así que presta atención y ten cuidado con los trámites. Puedes verte endeudado sin darte cuenta. La clave para hacerlo bien es la organización y hacer las cosas en orden.

Cómo vender mi casa y comprar otra sin endeudarme

Si quieres vender tu piso, lo primero que tienes que saber es que el procedimiento de vender una casa para comprarte otra no es sencillo. Implica riesgos financieras y endeudamientos si no se hace bien.

>> Aquí te dejamos una serie de consejos para saber si te puedes endeudar.

Los principales riesgos a los que te enfrentas en este proceso es la venta de tu casa actual así como meterte en una nueva hipoteca.

El primer paso que hay que dar es tener asegurada la venta de la casa actual. Si te lanzas a meterte en una nueva hipoteca sin tener asegurada la venta de tu casa te verás endeudado de más y con el agua al cuello.

A la hora de vender tu casa tienes que tener en cuenta los siguientes aspectos que detallamos a continuación.

Cómo organizo la venta de mi casa

Vender una casa no es tan sencillo como puede parecer. Para que tu casa, de la que tú te quieres ir, resulte atractiva para otros, tienes que hacerle los arreglos y reformas suficientes para que alguien esté dispuesto a comprarla, debes reunir todos los papeles necesarios para proceder a la venta de forma legal y los documentos en regla.

A no ser de que conozcas a alguien que quiera comprarte la casa, puedes optar por un intermediario que te asesore y te ayude a ponerla a la venta, tanto para la tasación como para llevar a cabo buenas estrategias de venta y saber a qué tipo de compradores enfocarla.

¿Cuál es la situación del mercado inmobiliario?

Es importante que conozcas cuáles son los precios y los plazos de venta de tu barrio para hacerte una primera idea.

Además si la venta de la casa no es muy urgente te conviene mirar cuál va a ser la tendencia de venta en los próximos meses, por si es mejor que esperes un par de meses o tres para venderla o por si es mejor que la pongas ya en venta.

¿Tiene gastos vender mi casa?

Vender una vivienda no es gratis. Hay que afrontar los gastos de transacción. El vendedor debe hacer frente a los gastos de plusvalía estatal (IRPF) y municipal (IBI), cancelación de hipoteca y trámite de la gestoría para la cancelación de hipoteca (si los hubiese), certificado energético, así como el certificado de estar al corriente de los pagos de la comunidad.

Recabar toda la documentación necesaria para la compraventa. A la hora de formalizar el contrato de compraventa, el vendedor debe aportar, aparte de su DNI, el título de propiedad y la nota simple, el certificado de deuda pendiente, la célula de habitabilidad de la vivienda, los gastos comunitarios, los recibos de suministros del inmueble, el Certificado de Eficiencia Energética, la calificación urbanística y la Certificación de Inspección Técnica del Edificio (ITE).

Todos ellos son necesarios para realizar el contrato de arras con el futuro comprador. Posteriormente, se realizará la firma de la escritura pública de la vivienda ante notario, documento que, una vez se haya facilitado en el Registro de la Propiedad, certificará el cambio de titularidad.

¿Puedo vender mi casa si todavía estoy pagando la hipoteca?

Sí, pero tienes que tener cuidado con los plazos y procedimientos. Lo primero que tienes que hacer en caso de tener pendiente el pago de la hipoteca es vender la casa y cancelar la deuda. Una vez esto esté arreglado y hecho tendrás que solicitar un nuevo crédito para la nueva hipoteca. En caso de no haber vendido la casa hasta pero ya te has comprado la nueva tendrás que asumir el pago de las dos hipotecas hasta que vendas tu casa antigua.

Aunque también tienes la opción de contratar para estos casos la hipoteca puente que te permite cambiarte de una casa a otra sin haber vendido la casa donde vivías y sin necesidad de tener ahorros. Pero es una apuesta arriesgada si no consigues vender tu casa antigua.

¿Y si ya no tengo hipoteca?

En caso de vivir en una casa que ya has pagado y por tanto no tienes hipoteca puedes empezar por buscar a un comprador. Una vez tengas a una persona interesada en comprar tu casa, hay que apalabrar la entrega de llaves y venta definitiva de la vivienda. Si lo fijas para unos meses más tarde tendrás el suficiente plazo como para encontrar tu casa ideal y hacer las obras necesarias con los plazos de tiempo adecuados.

¿Me interesa vender mi casa con una inmobiliaria?

Vender o comprar una casa a través de un intermediario como puede ser una inmobiliaria tiene sus ventajas y sus inconvenientes.

Entre sus principales ventajas está que puedes acceder a una oferta enorme de inmuebles que te permite filtrar y hacer búsquedas muy específicas en función de tus preferencias.

Así podemos ahorrar tiempo en ir a ver muchísimas casas y perder días enteros sin sacar nada de provecho.

Aunque en algunas ocasiones las fotos que nos dan en los portales inmobiliarios no sirven de nada porque no ilustran la realidad y hay que perder el tiempo en ir a ver la casa.

En cuanto a las agencias inmobiliarias, debes tener cuidado. Se llevan una comisión de la operación, aunque son empresas especializadas que se dedican a hacer la búsqueda de tu casa ideal por ti. La comodidad en este caso, tienes que pagarla.

Si por ejemplo quieres comprar una casa con un banco como intermediario, como los pisos de bancos, tienes que saber que en algunas ocasiones te ofrecen la ventaja de conseguirlos a un precio más económicos, vivir a un menor precio como es el caso de los pisos del Sareb. Aunque los trámites burocráticos suelen ser más tediosos y la oferta es menor porque hay pocas viviendas y cuando salen a la venta se venden muy rápido.

Qué gastos tiene hacer una compraventa

La venta y la compra de inmuebles tienen una serie de impuestos, el principal es el de compraventa, pero también hay otros como el Impuesto a la Plusvalía Municipal, que depende del ayuntamiento y se calcula en función de la evolución del valor de la propiedad, gastos de la escritura, gastos de liquidación de hipoteca, gastos de los certificados, impuestos de transmisión de viviendas, de mudanza, etc.

¿Influye la venta de mi casa en el IRPF?

No tienes que pagar el impuesto de compraventa siempre que el dinero que recibas por la casa antigua se destine a la compra de la nueva.

Si la compra de la nueva casa es más barata que lo que te han dado por la vieja. solo se excluye de tributar la cantidad de dinero proporciona que se haya obtenido de beneficio.

¿Puedo vender mi casa si es VPO?

Si quieres vender la vivienda de protección oficial en la que vives tienes que saber que está sujeto a unas condiciones muy concretas. Para empezar si quieres venderla, tienes que haber residido mínimo 10 años en esa casa. El precio al que se va a poner a la venta va a depender de los años que hayas sido propietario y de la Comunidad Autónoma en la que te encuentres.

