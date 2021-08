Construir o rehabilitar una vivienda para hacerla más sostenible, ¿qué es mejor?

Vivienda

¿Tu casa se ha quedado antigua? ¿Estás pensando en cambiarla? Si quieres modernizarte y apostar por los sistemas que promueven la sostenibilidad y eficiencia de las construcciones actuales, quizá te hayas planteado la siguiente cuestión. ¿Qué es mejor, construir una vivienda nueva eficiente en un terreno o rehabilitar tu casa para hacerla más sostenible? Te adelantamos que la respuesta depende de muchos factores.

Así que si no sabes por qué modelo decidirte, si por rehabilitar tu vivienda para hacerla más sostenible o por construir una nueva que cumpla los estándares de eficiencia, desde Casacochecurro.com hemos hablado con los expertos de Sto, multinacional especializada en la construcción, para responder a las principales dudas que generan ambos modelos y las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.

¿Cuál de las dos opciones es más barata?

Ésta puede que sea una de las primeras preguntas que te plantees. Pero debes saber que no hay una respuesta única, puesto que la inversión económica que hay que hacer en ambos casos depende de muchísimos factores.

En cuanto a la rehabilitación de una vivienda, puede que a priori parezca que va a ser más barata, pero ello dependerá del tipo de reforma que quieras hacer. Si decides llevar a cabo una obra integral que incluya cambios estructurales, la modificación de la instalación eléctrica o la instalación de un sistema de aislamiento térmico de tu casa, el precio puede ascender hasta igualar o superar el de la construcción de una casa.

Por otra parte, en cuanto al precio de una vivienda nueva,también dependerá diferentes factores, como del tamaño, materiales y ubicación del terreno, entre otros aspectos.

En definitiva, no es posible determinar cuál de las dos modalidades es más económica o más cara, puesto que el precio final dependerá de cada caso particular y, por supuesto, de la empresa con la que el propietario contrate el servicio.

Rehabilitar una vivienda

Las principales ventajas e inconvenientes de rehabilitar una vivienda son:

Aporta valor a la vivienda y reduce el impacto en el medio ambiente

Rehabilitar una vivienda o un edificio aporta valor a la estructura arquitectónica y contribuye a la recuperación y mantenimiento del patrimonio existente. De esta forma, las viviendas más antiguas consiguen cumplir y adaptarse a las nuevas exigencias de calidad y eficiencia de la normativa actual.

Además, con la rehabilitación los propietarios contribuyen a reducir el impacto medioambiental que supone la obra y construcción de nuevas edificaciones en lo relativo a la producción de residuos o consumo energético.

Ayudas económicas

El Gobierno ha aprobado hasta tres tipos de ayudas diferentes para que los propietarios puedan para rehabilitar sus viviendas con el objetivo de convertirlas en casas más sostenibles. Las ayudas para rehabilitar una vivienda están gestionadas a nivel autonómico y su solicitud debe realizarse a través de los órganos específicos competentes.

Mejor ubicación

Las viviendas con varios años de antigüedad suelen tener una mejor ubicación que las de nueva construcción. Este tipo de construcciones suelen estar más próximas al centro de la ciudad o del pueblo o en pleno centro histórico, mientras que si quieres construir una casa, tendrás que buscar un terreno urbanizable que esté en venta, que probablemente estará más alejado del centro o, incluso, en las zonas de los alrededores.

Una ventaja extra de la rehabilitación de viviendas antiguas es que aumenta su valor de forma exponencial. Porque, como resultado, obtienes una vivienda con una ubicación extraordinaria y una gran eficiencia energética.

Flexibilidad en la reforma

Las viviendas que se sometan a la rehabilitación cuentan con un mayor grado de flexibilidad para buscar la sostenibilidad que los de nueva construcción, que deben ajustarse a unos manuales específicos sobre el ahorro en energía.

Plazos más cortos, pero sin fecha de fin de obra

Los plazos de la obra de una reforma suelen ser inferiores a los de construcción de una vivienda nueva. Aunque siempre pueden aparecer imprevistos que alarguen los plazos de la reforma.

Limitaciones en la reforma

La reforma de una vivienda no te permite tanta libertad de actuación como la construcción de una nueva. En este tipo de casas podrás encontrarte con paredes que no puedes tirar o instalaciones que no puedes cambiar. Además, no podrás valorar aspectos que contribuyan a la eficiencia como la orientación de la vivienda o la cantidad de ventanas e instalaciones generales.

Esto no quiere decir que no puedas hacer una reforma integral de tu vivienda, pero sí que te encontrarás con ciertas barreras en el diseño y estructura que tendrás que aceptar porque las instalaciones deben ajustarse a la normativa que marque la localidad en la que residas. Debes tener en cuenta que a mayor complicación o tamaño de la reforma, más tiempo y dinero vas a tener que invertir para llevarla a cabo.

Construir una casa eficiente

Si te decides por esta opción, presta atención a los pros y contras de esta alternativa:

Diseña a tu gusto

Una de las mayores ventajas de construir una vivienda nueva es que puedes empezar a diseñar desde cero. Ahora más que nunca, plantear todos los mínimos detalles para que la vivienda sea lo más eficiente posible, es primordial.

Por ello, poder decidir diferentes cuestiones como la orientación de la vivienda por si quieres instalar placas solares, la cantidad de luz natural que te entra o el sistema de calefacción contribuirán al ahorro de energía y a una mayor eficiencia.

Y además de la parte sostenible, construir una vivienda nueva te da la libertad de crear espacios que se adapten a tus necesidades y decidir cómo distribuirlos. Incluso puedes optar por nuevos modelos de viviendas, como por ejemplo las casas prefabricadas de hormigón y madera o por las casas prefabricadas con contenedores, que te permiten crear y construir una vivienda eficiente y sostenible.

Sellos y certificaciones de eficiencia

Construir una casa desde cero ofrece la posibilidad a los propietarios de conseguir sellos que certifiquen que su casa es eficiente, como por ejemplo las viviendas Passivhaus. Este tipo de sellos avalan que la construcción de la vivienda son sostenibles, lo que las revaloriza.

Fecha exacta de entrega

Aunque los plazos de entrega de la vivienda suelen ser más amplios que los de la rehabilitación, a través de la construcción puedes saber casi con total seguridad el día de la entrega de llaves.

Encontrar el terreno

Uno de los aspectos previos más complicados a la hora de construir una vivienda nueva es localizar un terreno. En este punto hay que tener en cuenta muchos factores, como por ejemplo que el espacio que te guste sea edificable, que tenga buena ubicación, la pendiente del terreno o la normativa urbanística, entre otros. Y decidir el tipo de financiación para construir una casa que más se ajuste a tus necesidades, como por ejemplo con las hipoteca autopromotor

Más exigencias sobre sostenibilidad

Los edificios de nueva construcción deben ajustarse al pie de la letra de todo lo que detalla el Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de Edificación. Todos los puntos que se incluyen en este documento son de obligado cumplimiento para las nuevas construcciones y tiene como objetivo priorizar y fomentar el ahorro de energía. Es decir, que a la hora de construir una vivienda tendrás que cumplir más exigencias en términos de ahorro y sostenibilidad que si rehabilitas la tuya.

