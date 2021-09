Vivienda

37 cosas inservibles que tienes en casa y que puedes tirar para ganar espacio

Acumular cosas en los cajones o en el fondo de los armarios es una práctica muy común. Y no eres consciente de todos los objetos y enseres que tienes guardados en casa hasta que te propones hacer una buena limpieza o tienes que realizar una mudanza. En cualquiera de los dos casos, empezarás a encontrarte con objetos de hace años que te traerán muchos recuerdos porque probablemente ya ni te acordabas de ellos. Pero también te encontrarás con cosas inútiles que hace años que no usas y que sólo estorban.

Es en este momento cuando debes plantearte qué hacer con todo ello, ¿tirarlo o guardarlo? Sabemos que es difícil desprenderte de un recuerdo de la infancia o de un regalo hecho por alguien especial. Por ello, en esta guía te ayudamos con esta lista de 37 cosas inservibles que seguramente tienes en casa y que debes tirar ya porque sólo te ocupan espacio y no te aportan nada. ¿Tu también tienes cables de minicadenas y equipos de DVD de hace mil años? Como último recurso, si te da pena tirarlo, siempre puedes vender las cosas viejas.

Además, para que sepas organizar mejor el espacio y aproveches cada rincón de tu casa, en esta otra guía te damos 10 trucos para que tengas la casa ordenada.

15 objetos que sobran en tu habitación

Desde el armario, el cajón de los zapatos hasta las estanterías, éstos son los 15 objetos que tienes en tu habitación y que sólo te quitan espacio:

El armario y los zapatos . Sólo con hacer limpieza de la ropa y los zapatos puedes ganar muchísimo espacio. Aunque sabemos que siempre hay que dejar unos ‘por si’ en el armario, como por ejemplo, pantalones que ahora no te valen, pero puede que con un par de kilos menos sí. Pero revisa toda la ropa que esté vieja y que no te guste y véndela. Y lo mismo con los zapatos. Te ayudará a liberar espacio y, si la donas, a ayudas a otras personas que lo necesiten

. Sólo con hacer limpieza de la ropa y los zapatos puedes ganar muchísimo espacio. Aunque sabemos que siempre hay que dejar unos ‘por si’ en el armario, como por ejemplo, pantalones que ahora no te valen, pero puede que con un par de kilos menos sí. Pero revisa toda la ropa que esté vieja y que no te guste y véndela. Y lo mismo con los zapatos. Te ayudará a liberar espacio y, si la donas, a ayudas a otras personas que lo necesiten Neceser y maquillaje . Haz una revisión de todos los productos, desde las sombras de ojos, el rimmel, los pintauñas y cualquier producto que belleza que tengas por casa para comprobar su estado. Tira todos los esmaltes o máscaras de pestañas secos y todos los utensilios viejos que ya no uses

. Haz una revisión de todos los productos, desde las sombras de ojos, el rimmel, los pintauñas y cualquier producto que belleza que tengas por casa para comprobar su estado. Tira todos los esmaltes o máscaras de pestañas secos y todos los utensilios viejos que ya no uses Gafas de sol viejas que ya no usas porque no te gustan o que estén rotas

que ya no usas porque no te gustan o que estén rotas Bisutería vieja o rota . Si no estás dispuesto a pagar por arreglar joyas que están rotas o desgastadas, tíralas

. Si no estás dispuesto a pagar por arreglar joyas que están rotas o desgastadas, tíralas Deportivas o zapatos rotos y con la suela desgastada

Calcetines con tomates

Relojes que no funcionan y que tienes cogiendo polvo en un cajón de tu cuarto

y que tienes cogiendo polvo en un cajón de tu cuarto Gomas del pelo que están dadas de sí y ya no te agarran bien el pelo

y ya no te agarran bien el pelo Botes de perfumes vacíos . Si tienen un significado especial para ti guárdalos, pero si no, ¿para qué tenerlos?

. Si tienen un significado especial para ti guárdalos, pero si no, ¿para qué tenerlos? Libros que ya has leído . Aunque en este caso, puede que no sea tan fácil desprenderte de tu colección de lectura. Hay personas que una vez se han leído el libro ya no lo quieren para nada y otras que sienten nostalgia y quieren construir su propia librería con el paso de los años. En este caso, dependerá de tu afición por la lectura y los sentimientos que te hayan provocado esas historias.

. Aunque en este caso, puede que no sea tan fácil desprenderte de tu colección de lectura. Hay personas que una vez se han leído el libro ya no lo quieren para nada y otras que sienten nostalgia y quieren construir su propia librería con el paso de los años. En este caso, dependerá de tu afición por la lectura y los sentimientos que te hayan provocado esas historias. Bolígrafos o rotuladores gastados que ya no pintan . Si teletrabajas, aunque sea con el ordenador, seguro que necesitas tener algún bolígrafo a mano para tomar algún apunte. Asegúrate de tener un par de ellos con la tinta llena y olvídate de todo lo demás.

. Si teletrabajas, aunque sea con el ordenador, seguro que necesitas tener algún bolígrafo a mano para tomar algún apunte. Asegúrate de tener un par de ellos con la tinta llena y olvídate de todo lo demás. Bolsos viejos que ya no usas y que sólo ocupan espacio de tu habitación.

y que sólo ocupan espacio de tu habitación. Regalos que te han hecho , pero que no te gustan y que no vas a usar en la vida

, pero que no te gustan y que no vas a usar en la vida Apuntes y libros del instituto y la universidad . ¿Te da nostalgia? Puede que tengas todos estos recuerdos en una caja, pero ¿los vas a volver a leer o a usar?

. ¿Te da nostalgia? Puede que tengas todos estos recuerdos en una caja, pero ¿los vas a volver a leer o a usar? Tarjetas de fidelización antiguas que ya no te sirven o no usas

7 cosas que no debe darte pena tirar de tu cocina

La cocina es un cajón de sastre para muchos objetos de casa. El fondo de los armarios o algunos cajones son auténticos depósitos de cosas viejas que ya no sirven. Algunas de las más comunes son:

El cajón de medicamentos . Es uno de los cajones más típicos que hay en todas las cocinas de España. Pero, ¿hace cuánto que no lo revisas? Toca hacer limpieza y revisar todas las cajas para tirar las que estén caducadas. Seguro que rebajas el volumen de este armario de forma considerable.

. Es uno de los cajones más típicos que hay en todas las cocinas de España. Pero, ¿hace cuánto que no lo revisas? Toca hacer limpieza y revisar todas las cajas para tirar las que estén caducadas. Seguro que rebajas el volumen de este armario de forma considerable. Menaje de cocina viejo . Una sartén que ha perdido la capa antiadherente ya no sirve para nada. Deshazte de todos los objetos desgastados que hayan perdido calidad y quédate con los buenos.

. Una sartén que ha perdido la capa antiadherente ya no sirve para nada. Deshazte de todos los objetos desgastados que hayan perdido calidad y quédate con los buenos. Trapos viejos y estropeados . Es mejor tener un par de ellos o tres en buen estado que 20 medio rotos.

. Es mejor tener un par de ellos o tres en buen estado que 20 medio rotos. Tarros de cristal . ¿Eres de los que guarda absolutamente todos los botes de cristal de las conservas? Si tienes 50 botes en la cocina, es momento de hacer limpieza y quedarte con los que verdaderamente uses.

. ¿Eres de los que guarda absolutamente todos los botes de cristal de las conservas? Si tienes 50 botes en la cocina, es momento de hacer limpieza y quedarte con los que verdaderamente uses. Manteles . Si están viejos o no los usas, tíralos. Deja sólo los que utilices en el día a día y en ocasiones especiales, como por ejemplo en Navidad.

. Si están viejos o no los usas, tíralos. Deja sólo los que utilices en el día a día y en ocasiones especiales, como por ejemplo en Navidad. Tuppers rotos o sin tapa . Si no puedes cerrarlo, no cumple su función principal y es momento de que lo tires para comprarte otro nuevo.

. Si no puedes cerrarlo, no cumple su función principal y es momento de que lo tires para comprarte otro nuevo. Pilas usadas. Asegúrate de llevarlas al contenedor adecuado para reciclarlas y no las acumules en casa.

15 cosas que tienes en el comedor que puedes tirar

Los muebles del comedor (cajones, armarios o estanterías) sirven para acumular objetos que puede que nunca uses, pero que están ahí. Algunos de ellos son:

Películas en DVD o VHS . Sí, son una reliquia y producen nostalgia, lo sabemos. Pero, ¿tienes un aparato de vídeo o de DVD para volver a verlas? Si la respuesta es no, debes saber que existen diferentes formas para transformar estos vídeos caseros que guardan recuerdos para que los vuelvas a ver en tu tele u ordenador. De esta forma, podrás mantener los recuerdos y ganar espacio deshaciéndote de estas cintas

. Sí, son una reliquia y producen nostalgia, lo sabemos. Pero, ¿tienes un aparato de vídeo o de DVD para volver a verlas? Si la respuesta es no, debes saber que existen diferentes formas para transformar estos vídeos caseros que guardan recuerdos para que los vuelvas a ver en tu tele u ordenador. De esta forma, podrás mantener los recuerdos y ganar espacio deshaciéndote de estas cintas Recibos y facturas . Es recomendable guardar durante cierto tiempo facturas o recibos de las compras por si tienes que devolverlas o tienes algún problema. Pero no es necesario que las guardes para siempre. Tener una factura de un ordenador que has comprado hace 7 años no te sirve para nada más que para ocupar espacio. Si quieres sacarle un mayor partido, puedes usar la cara que no esté escrita como papel en sucio para apuntes o para que tus hijos hagan dibujos

. Es recomendable guardar durante cierto tiempo facturas o recibos de las compras por si tienes que devolverlas o tienes algún problema. Pero no es necesario que las guardes para siempre. Tener una factura de un ordenador que has comprado hace 7 años no te sirve para nada más que para ocupar espacio. Si quieres sacarle un mayor partido, puedes usar la cara que no esté escrita como papel en sucio para apuntes o para que tus hijos hagan dibujos En cuanto a los tickets de los supermercados , no los acumules. Una buena salida es utilizar la cara trasera que está sin escribir como tu próxima lista de la compra. De esta forma evitas acumular estos papelitos por casa y los reutilizas contribuyendo al cuidado del medio ambiente

, no los acumules. Una buena salida es utilizar la cara trasera que está sin escribir como tu próxima lista de la compra. De esta forma evitas acumular estos papelitos por casa y los reutilizas contribuyendo al cuidado del medio ambiente Manuales e instrucciones . Abrir cajones y encontrarte unas instrucciones de una tele de hace 10 años es síntoma de que tu casa necesita una buena limpieza. Seguro que tienes un montón de manuales guardados que no has mirado nunca. Recíclalos y gana un espacio valioso en tu vivienda

. Abrir cajones y encontrarte unas instrucciones de una tele de hace 10 años es síntoma de que tu casa necesita una buena limpieza. Seguro que tienes un montón de manuales guardados que no has mirado nunca. Recíclalos y gana un espacio valioso en tu vivienda Móviles viejos . ¿Tienes un cajón con los móviles que te has comprado durante toda tu vida? Puede que te de nostalgia ver estos dispositivos y cómo ha evolucionado la tecnología, pero ya no te sirven para nada. Tenerlos guardados en un cajón sólo te ocupa espacio porque no vas a volver a utilizarlos y es tontería tenerlos guardados

. ¿Tienes un cajón con los móviles que te has comprado durante toda tu vida? Puede que te de nostalgia ver estos dispositivos y cómo ha evolucionado la tecnología, pero ya no te sirven para nada. Tenerlos guardados en un cajón sólo te ocupa espacio porque no vas a volver a utilizarlos y es tontería tenerlos guardados Y al igual que los móviles, cualquier otro dispositivo como un DVD, una tablet vieja, un discman o un radiocasete . Es cierto que hay objetos tan antiguos que son auténticas reliquias. En este caso, si no vas a utilizarlo y el objeto se encuentra en buen estado, puedes intentar darle una salida y vendérselo a alguien que los coleccione. Y si no tienes pensado ponerlo en funcionamiento ni volver a usarlo, es momento de desprenderte de él. Pero siempre reciclando estos objetos, no los tires en cualquier cubo de basura

. Es cierto que hay objetos tan antiguos que son auténticas reliquias. En este caso, si no vas a utilizarlo y el objeto se encuentra en buen estado, puedes intentar darle una salida y vendérselo a alguien que los coleccione. Y si no tienes pensado ponerlo en funcionamiento ni volver a usarlo, es momento de desprenderte de él. Pero siempre reciclando estos objetos, no los tires en cualquier cubo de basura Y si hemos hecho referencia a los dispositivos viejos, no podemos dejar de mencionar a sus respectivos cables y cargadores . Van en el mismo paquete que en el caso anterior y lo mejor que puedes hacer es tirarlos ya

. Van en el mismo paquete que en el caso anterior y lo mejor que puedes hacer es tirarlos ya Bombillas fundidas que no vas a volver a usar

Revistas en papel, periódicos o propaganda . Aunque estemos en plena era digital, puede que tengas colecciones de revistas antiguas por casa. O que acumules de forma inconsciente la propaganda que te dejan en el buzón. En cualquier caso, si no tienen ningún significado especial para ti, deshazte de ellas, recíclalas y aprovecha ese hueco para guardar otras cosas que sí uses.

. Aunque estemos en plena era digital, puede que tengas colecciones de revistas antiguas por casa. O que acumules de forma inconsciente la propaganda que te dejan en el buzón. En cualquier caso, si no tienen ningún significado especial para ti, deshazte de ellas, recíclalas y aprovecha ese hueco para guardar otras cosas que sí uses. Y si por trabajo o estudios usas agendas de forma anual , no guardes las de años anteriores. Es muy común acumular todas estas libretas de forma inconsciente, pero lo pasado, pasado está y sólo están ocupando hueco de tus armarios.

, no guardes las de años anteriores. Es muy común acumular todas estas libretas de forma inconsciente, pero lo pasado, pasado está y sólo están ocupando hueco de tus armarios. Juegos de mesa a los que le falten piezas . Si no vas a poder jugar nunca con ellos, no sirve de nada que los guardes.

. Si no vas a poder jugar nunca con ellos, no sirve de nada que los guardes. Adornos de Navidad viejos . Si tienes una caja llena de adornos, pero siempre usas los mismos y los demás están cogiendo polvo en el fondo de la caja, ¿para qué guardarlos durante más tiempo?

. Si tienes una caja llena de adornos, pero siempre usas los mismos y los demás están cogiendo polvo en el fondo de la caja, ¿para qué guardarlos durante más tiempo? Llaves antiguas que ya ni te acuerdas qué puerta abren.

que ya ni te acuerdas qué puerta abren. Los típicos cupones de descuento que te dan en el metro y que guardas en tu bolso, pero que nunca has utilizado.

que te dan en el metro y que guardas en tu bolso, pero que nunca has utilizado. Paraguas rotos. Pocas cosas son tan inservibles como un paraguas roto. Guardarlo no va a hacer otra cosa más que ocupar espacio.

Ya habrás comprobado que hay un montón de cosas que tienes por casa ocupando espacio que no usas. Aunque si no estás dispuesto a desprenderte de tus recuerdos y objetos personales, pero tampoco tienes espacio en casa, siempre puedes alquilar un trastero y guardar aquellas cosas que no usas pero que no quieres tirar en él.

