Coches

Multas

Cuál es la multa por tener el carnet de conducir caducado

NOTICIA de de Jessica Pascual

Renovar el carnet de conducir es uno de los trámites obligatorios que deben hacer todos los conductores para evitar sanciones. Sin embargo, un pequeño despiste al no saber cuándo tienes que renovarlo y conducir con el permiso caducado conlleva la imposición de sanciones económicas. Y, sobre todo, la imposibilidad de conducir hasta que el permiso no se renueve.

Por otra parte, si lo que te preguntas es cual es la multa por tener el carnet caducado si no sueles conducir, la respuesta es que ninguna. Si tienes el permiso de circulación caducado, pero no te pones al volante de ningún vehículo, no pasa nada.

Sanciones económicas por conducir con el carnet ducado

Los periodos de renovación del permiso de conducir son bastante amplios. De hecho, desde que se consigue la primera licencia hasta que toca la primera renovación transcurren 10 años. Periodos que cambian con el paso del tiempo y, sobre todo, cada cuánto hay que renovar el carnet si tienes más de 65 años. Motivo por el que si no te lo recuerdan o no revisas estos datos de manera habitual, puede que no seas consciente de la fecha en la que tienes que renovarlo.

¿Pero, qué ocurre si un agente de tráfico te pide el carnet y lo tienes caducado? Malas noticias. Una de las primeras cuestiones a tener en cuenta es que no está permitido conducir con el carnet caducado. Aunque solo haya pasado un día. Es una práctica ilegal y, por ello, está regulado por ley y penado con multas y sanciones económicas.

La sanción económica por esta falta es de 200 euros, aunque no lleva asociada la pérdida de puntos del carnet. Además de esta penalización, el conductor no puede seguir circulando hasta que no renueve la validez del carnet de conducir.

Qué hacer si tengo el carnet caducado

Si te acabas de dar cuenta de que tienes el carnet caducado, no hay tiempo que perder. Lo primero que debes hacer es solicitar una cita previa para renovar el carnet en los centros médicos habilitados para superar el test psicotécnico y que así que Tráfico autorice y valide la renovación del permiso de conducir.

Por otra parte, si has mirado la fecha y quedan menos de 3 meses para que caduque, no esperes más. Puedes renovar el permiso con una anterioridad de 90 días antes de su fecha de caducidad sin que ello influya en la vigencia del mismo.

Si quieres leer más noticias como Cuál es la multa por tener el carnet de conducir caducado, te recomendamos que entres en la categoría de Multas.