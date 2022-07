Vivienda

Trámites

Cuándo hay que declarar en la Renta lo que vendemos de segunda mano

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Vendes objetos de segunda mano por internet? Si sueles deshacerte de las cosas que ya no usas para conseguir un ingreso extra, ten en cuenta este aviso de Hacienda para no tener problemas con el fisco. La Agencia Tributaria señala que estas operaciones tienen que incluirse en la renta y tributar por ellas siempre que se obtenga una ganancia frente a su precio original.

¿Todos los ingresos de ventas de segunda mano tienen que declararse?

No. No todos los ingresos obtenidos por estas operaciones tienen que declararse ni tienen que tributar por el IRPF. Por el contrario, puedes vender tantos objetos en Milanuncios, Vinted o Wallapop como quieras y no tener por qué declararlos. Solo hay que tributar por aquellas ventas por las que el usuario obtenga un beneficio.

Hasta cuánto puedo vender sin declarar a Hacienda

No existe un límite de dinero que puedas obtener de una venta que obligue a incluir la operación en la Renta. La explicación es mucho más sencilla. Solo tienen que incluirse en la declaración de la Renta las operaciones de compraventa de objetos de segunda mano por las que se obtenga un beneficio.

Se entiende por beneficio la diferencia de dinero obtenida entre lo que costó el objeto y por lo que se ha vendido. Y no el dinero total por el que se ha vendido el objeto.

Ejemplos

Un cliente compra un armario por 499 euros y lo pone a la venta por 399 euros. En este caso, no hay beneficio porque el cliente no ha cubierto los gastos de ese producto.

Sin embargo, si una persona compra unas zapatillas por 130 euros, pero no las usa y con el paso del tiempo se revalorizan y las vende por 180 euros en plataformas de segunda mano, obtendría 50 euros de beneficio y debe incluirlos en la Renta. A ojos de Hacienda, esta operación es una ganancia patrimonial y debe incluirse en la declaración.

Lo mismo puede ocurrir con piezas de coleccionista o por las monedas que han incrementado notablemente su valor, como las monedas de dos euros más valiosas o los billetes y monedas de pesetas más valiosos.

Cuánto hay que pagar por estas operaciones

La venta de objetos de segunda mano suele hacerse por un precio más bajo que el original por el que se compró. Motivo por el que, en la mayoría de los casos, no hay que tributar por ello. ¿Pero, qué ocurre si se vende por un precio superior y el usuario obtiene un beneficio neto?

La cantidad de impuestos a pagar depende de los beneficios obtenidos. Así, se aplica el siguiente límite: Tributar por el 19 % por Ganancias de hasta 6.000 euros o menos.

Ganancias de más de 1.000 euros al año

Para los usuarios que realizan este tipo de operaciones de manera habitual, Hacienda aplica otras normas. En este caso, el fisco toma como referencia el Salario Mínimo Interprofesional, fijado en 1.000 euros. La regla es la siguiente: Las personas que ingresen por esta vía más de 1.000 euros al año, tienen que darse de alta como autónomos porque se entiende que estos ingresos proceden de una actividad económica y no de una venta puntual.

Si quieres leer más noticias como Cuándo hay que declarar en la Renta lo que vendemos de segunda mano, te recomendamos que entres en la categoría de Trámites.