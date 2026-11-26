El precio del alquiler puede comerse tu subida de sueldo: lo que debes valorar antes de cambiar de trabajo

NOTICIA de Añadir como fuente preferida de Javi Navarro

Aceptar un trabajo en el que te paguen 500 euros más al mes puede parecer una buena oportunidad para mejorar tu situación económica. Sin embargo, si ese empleo implica cambiar de ciudad y pagar 600 euros más de alquiler, la subida salarial puede terminar saliéndote cara. Cobrar más dinero no siempre significa tener un mayor poder adquisitivo ni disfrutar de una mejor calidad de vida.

El encarecimiento de la vivienda en grandes ciudades como Madrid y Barcelona está introduciendo un nuevo condicionante en las decisiones profesionales de los trabajadores españoles. Así lo advierte Hays, compañía especializada en selección de personal y recursos humanos, que señala que el coste de establecerse en determinadas localidades puede neutralizar el atractivo salarial de algunas ofertas de empleo.

El precio del alquiler, los gastos de transporte y el dinero que queda disponible después de afrontar los gastos cotidianos son factores que los profesionales deben valorar antes de aceptar un nuevo puesto que implique cambiar de residencia.

Cuando cobrar un sueldo más alto no significa vivir mejor

Durante años, una oferta de empleo con una remuneración superior o mayores responsabilidades profesionales se ha considerado una oportunidad para progresar laboralmente. Sin embargo, cuando aceptar ese puesto implica trasladarse a una ciudad con un coste de vida más elevado, las ventajas económicas pueden reducirse o incluso desaparecer.

«Una oferta puede presentar un paso adelante en la carrera profesional y, sin embargo, no traducirse en una mejora en la vida cotidiana», explica Silvia Pina, directora de Perm Recruitment en Hays España.

La experta en selección de personal resume este cambio de prioridades con una pregunta que deberían hacerse los trabajadores antes de aceptar una nueva oferta de empleo: «La pregunta ya no es únicamente cuánto voy a ganar, sino qué vida me permite ese sueldo».

En este sentido, rechazar una oportunidad profesional porque económicamente no resulta viable no tiene por qué interpretarse como una renuncia a progresar.

«Rechazar una oportunidad por este motivo no implica necesariamente falta de ambición, sino una decisión meditada sobre cómo construir una trayectoria profesional sostenible», añade Pina.

Cómo el precio del alquiler puede comerse una subida de sueldo: un ejemplo con números

Para entender cómo influye el coste de la vivienda en el poder adquisitivo de los trabajadores, imaginemos el caso de un profesional que cobra 1.800 euros netos al mes y recibe una oferta para trabajar en otra ciudad con un sueldo de 2.300 euros netos mensuales.

En principio, aceptar el nuevo empleo supone una mejora salarial de 500 euros al mes. Sin embargo, si el precio del alquiler y los desplazamientos también aumentan, el resultado económico puede ser muy diferente.

Concepto mensual Trabajo actual Nuevo trabajo Sueldo neto 1.800 € 2.300 € Alquiler de la vivienda 600 € 1.200 € Gastos de transporte 100 € 150 € Dinero disponible después de estos gastos 1.100 € 950 €

En este ejemplo hipotético, de elaboración propia, el trabajador consigue una subida salarial del 27,8 %, pero dispone de 150 euros menos cada mes después de pagar el alquiler y el transporte.

Si ambas remuneraciones se perciben durante 12 mensualidades, esto significa que, a pesar de cobrar 6.000 euros netos más al año, el trabajador dispone de 1.800 euros menos anuales después de afrontar estos dos gastos.

Además, mientras que antes destinaba aproximadamente un tercio de su sueldo al pago del alquiler, con el nuevo empleo tendría que dedicar más de la mitad de su salario neto a la vivienda.

Para mantener el mismo margen económico mensual después de pagar el alquiler y el transporte, este trabajador necesitaría cobrar al menos 2.450 euros netos al mes en su nuevo empleo, siempre que el resto de sus gastos no varíe.

Qué gastos debes calcular antes de aceptar un trabajo en otra ciudad

Antes de decidir si merece la pena cambiar de trabajo y de residencia, conviene comparar las condiciones económicas del empleo actual con las del nuevo puesto. No basta con conocer el incremento del salario bruto anual que ofrece la empresa.

Entre los principales aspectos que conviene valorar se encuentran:

El sueldo neto anual. Cuánto dinero recibirás realmente después de descontar los impuestos y las cotizaciones, teniendo en cuenta el número de pagas.

Cuánto dinero recibirás realmente después de descontar los impuestos y las cotizaciones, teniendo en cuenta el número de pagas. El precio de la vivienda. Cuánto tendrás que pagar de alquiler o hipoteca en la nueva localidad y qué diferencia existe respecto a tu residencia actual.

Cuánto tendrás que pagar de alquiler o hipoteca en la nueva localidad y qué diferencia existe respecto a tu residencia actual. Los gastos de transporte. El coste de utilizar el coche particular o el transporte público para acudir al trabajo.

El coste de utilizar el coche particular o el transporte público para acudir al trabajo. Los gastos cotidianos. Alimentación, suministros de la vivienda y otros desembolsos habituales del hogar.

Alimentación, suministros de la vivienda y otros desembolsos habituales del hogar. Los gastos iniciales del traslado. La mudanza, la fianza del alquiler y otros desembolsos necesarios para instalarte en la nueva ciudad.

La mudanza, la fianza del alquiler y otros desembolsos necesarios para instalarte en la nueva ciudad. Las condiciones de teletrabajo. Cuántos días tendrás que acudir presencialmente a la empresa y si existe libertad para elegir el lugar de residencia.

Cuántos días tendrás que acudir presencialmente a la empresa y si existe libertad para elegir el lugar de residencia. La calidad de vida y las oportunidades profesionales. El tiempo invertido en desplazamientos, la conciliación familiar, la formación y las posibilidades de crecimiento dentro de la empresa.

Una forma sencilla de calcular cuánto tendría que aumentar tu sueldo para que el cambio de trabajo no suponga una pérdida económica consiste en sumar al salario neto actual el incremento de los gastos mensuales que tendrás que asumir en el nuevo destino.

El precio de la vivienda en Madrid y Barcelona puede restar atractivo a las ofertas de trabajo

Las grandes ciudades continúan concentrando numerosas oportunidades de empleo y desarrollo profesional. Sin embargo, según Hays, el atractivo de determinados puestos puede verse limitado cuando la remuneración no compensa el coste de instalarse en ellas.

No es un problema nuevo. Ya en 2024, el Banco de España advirtió de las consecuencias que tienen las dificultades de acceso a la vivienda sobre el mercado laboral.

El organismo señaló que los problemas para comprar o alquilar una vivienda dificultan la incorporación de trabajadores a las áreas con mayor actividad productiva, reducen la movilidad laboral — especialmente entre los jóvenes — y pueden generar pérdidas de productividad para las empresas y de bienestar para los empleados.

También limitan las oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional de quienes no pueden trasladarse a las localidades en las que se encuentran determinados puestos de trabajo.

Uno de cada tres funcionarios ha rechazado o aplazado una plaza o un ascenso por el precio de la vivienda

Las dificultades económicas para cambiar de residencia no afectan únicamente a los trabajadores de empresas privadas. También están condicionando las decisiones profesionales de los empleados públicos.

Según el estudio ‘Perspectiva y Retos del Empleado Público en España’, elaborado por Supera Oposiciones y publicado en julio de 2026, el 31,5 % de los funcionarios ha rechazado o aplazado una plaza o un ascenso por no poder asumir el precio de la vivienda en su destino.

Además, el 43,5 % de los empleados públicos encuestados únicamente aceptaría un traslado si recibe una subida salarial o un incentivo económico que compense el mayor coste de vida.

Estas circunstancias muestran que la posibilidad de progresar profesionalmente también está condicionada por la capacidad económica de los trabajadores para instalarse en el lugar donde deben desarrollar su actividad.

Las profesiones que permiten trabajar desde ciudades con una vivienda más asequible

La presión del mercado inmobiliario está llevando a algunos profesionales a valorar alternativas laborales fuera de las grandes capitales, aunque las posibilidades de elegir dónde vivir dependen en buena medida del sector en el que trabajan.

Hays identifica tres ámbitos profesionales en los que el trabajo a distancia facilita la posibilidad de residir en localidades más asequibles sin renunciar a determinadas oportunidades laborales:

Tecnología.

Análisis de datos.

Marketing digital.

En otros sectores, como la industria, la ingeniería o la logística, la presencia de profesionales fuera de las grandes ciudades responde habitualmente a la ubicación de los centros productivos.

Por otra parte, existen actividades que requieren la presencia física del trabajador, como sucede en determinados puestos del ámbito sanitario. En estos casos, las dificultades para encontrar una vivienda asequible cerca del lugar de trabajo pueden convertirse en un obstáculo adicional para atraer y retener profesionales.

Por qué teletrabajar dos días a la semana no siempre permite vivir en una ciudad más barata

La posibilidad de trabajar desde casa no implica necesariamente que un empleado pueda elegir libremente su lugar de residencia.

Los modelos híbridos, que combinan jornadas de trabajo a distancia con varios días de asistencia presencial a la oficina, pueden seguir obligando a los trabajadores a vivir cerca de la sede de la empresa o a asumir desplazamientos frecuentes.

Por el contrario, los puestos completamente remotos ofrecen mayores posibilidades de movilidad geográfica cuando la empresa permite desarrollar la actividad desde otras localidades.

«La diferencia entre poder teletrabajar algunos días y tener flexibilidad geográfica es enorme. Para alguien que está pensando en mudarse, acudir tres días por semana a la oficina puede seguir obligándole a vivir cerca de la sede», explica Silvia Pina.

Por este motivo, desde Hays consideran que las políticas de flexibilidad deben contemplarse no solamente como una medida para favorecer la conciliación laboral y familiar, sino también como una herramienta para ampliar las posibilidades de contratación.

«Las empresas deben preguntarse hasta qué punto sus requisitos de presencialidad son realmente necesarios y si están limitando su capacidad para acceder a determinados perfiles», añade la experta.

El 93 % de las empresas tiene dificultades para encontrar profesionales cualificados

El coste de la vivienda también representa un desafío para las empresas que necesitan incorporar trabajadores especializados.

Según la Guía del Mercado Laboral 2026 de Hays, el 93 % de las empresas reconoce tener dificultades para encontrar profesionales cualificados. Aunque este porcentaje no hace referencia específicamente a los problemas de acceso a la vivienda o de movilidad geográfica, refleja las dificultades de contratación a las que se enfrentan las organizaciones.

Para facilitar la incorporación de trabajadores que necesitan cambiar de residencia, Hays identifica varias medidas que pueden contribuir a mejorar las estrategias de atracción de talento:

Ayudas económicas a la movilidad para compensar parte de los gastos derivados del traslado.

para compensar parte de los gastos derivados del traslado. Alojamiento temporal que facilite la instalación del trabajador en su nuevo destino.

que facilite la instalación del trabajador en su nuevo destino. Políticas de flexibilidad geográfica claras y previsibles que permitan al empleado conocer las condiciones de presencialidad antes de aceptar el puesto.

que permitan al empleado conocer las condiciones de presencialidad antes de aceptar el puesto. Condiciones salariales adecuadas que tengan en cuenta los costes asociados al cambio de residencia.

Una oportunidad para las empresas situadas en ciudades medianas

El encarecimiento de la vivienda en las grandes capitales también abre nuevas posibilidades para las compañías situadas en ciudades medianas o regiones con un coste de vida más asequible.

Según Hays, estas organizaciones pueden aprovechar su ubicación geográfica como un elemento de atracción de profesionales, siempre que ofrezcan proyectos competitivos, oportunidades de aprendizaje y posibilidades reales de crecimiento laboral.

«El reto para las empresas ya no es solo ofrecer una oportunidad atractiva, sino conseguir que aceptarla sea viable», señala Silvia Pina.

«La competitividad residirá en combinar salarios adecuados, flexibilidad real y oportunidades de crecimiento, sin obligar a los profesionales a elegir constantemente entre avanzar en su carrera y mantener su calidad de vida», concluye la directora de Perm Recruitment en Hays España.