Alertan del uso de IA para falsificar nóminas y conseguir pisos de alquiler

NOTICIA de de Javi Navarro

La Inteligencia Artificial ha abierto una nueva vía de fraude en el mercado de la vivienda. Alquiler Seguro alerta de que algunos candidatos están utilizando herramientas de IA para manipular nóminas, contratos, documentos personales e incluso cartas de recomendación con el objetivo de aparentar una solvencia económica que realmente no tienen y aumentar así sus posibilidades de acceder a una vivienda de alquiler. La compañía especializada en arrendamiento advierte de que estas técnicas son todavía desconocidas para muchos pequeños propietarios e intermediarios, lo que dificulta detectar el fraude antes de formalizar el contrato de alquiler.

“Hoy en día la probabilidad de que algunos inquilinos interesados en conseguir vivienda acudan al fraude para conseguir un mayor éxito en ese proceso de selección, acaba destapando una capacidad y solvencia económica ficticia”, explica David Caraballo, CEO de Alquiler Seguro.

La IA permite crear perfiles de solvencia ficticia

El avance de la Inteligencia Artificial ha facilitado la generación y modificación de documentación laboral, financiera y personal con un nivel de detalle cada vez más sofisticado. Según alerta Alquiler Seguro, esta tecnología puede utilizarse para construir perfiles aparentemente solventes que realmente no lo son.

El problema, explican desde la compañía, es que muchas de estas manipulaciones pueden pasar desapercibidas si únicamente se realiza una revisión superficial de la documentación o no se dispone de herramientas profesionales de verificación. “A través de la IA se consigue tanto confeccionar como manipular la documentación personal, laboral y financiera que sea necesaria para que el candidato inquilino consiga superar y vulnerar cualquier proceso de estudio de viabilidad”, señala David Caraballo.

El CEO de Alquiler Seguro detalla que estas técnicas no solo afectan a las nóminas o justificantes de ingresos. “También se puede simular una carta de recomendación de tu casero actual, incluso un contrato de alquiler sin que residas en esta modalidad”, añade.

El fraude puede detectarse cuando el contrato ya está firmado

Desde Alquiler Seguro advierten de que este escenario supone un reto especialmente importante para pequeños propietarios y mediadores que no cuentan con recursos técnicos especializados para analizar la autenticidad de la documentación presentada por los candidatos.

“Este escenario supone un desafío para propietarios y pequeños intermediarios, ya que en muchas ocasiones no disponen de los recursos técnicos ni de los conocimientos especializados para identificar estas prácticas”, explica David Caraballo.

La consecuencia, según alerta la empresa, es que en algunos casos el fraude no se descubre hasta fases avanzadas del proceso, cuando el contrato de arrendamiento ya ha sido firmado. Esto puede derivar posteriormente en situaciones de impago o conflictos legales relacionados con la vivienda alquilada.

Las herramientas que se utilizan para detectar fraudes en el alquiler

Ante el aumento de este tipo de prácticas, Alquiler Seguro asegura que ha reforzado sus sistemas de verificación y análisis de riesgo para detectar documentación manipulada o perfiles falsos. Entre las herramientas utilizadas por su departamento de riesgo destacan:

Validación de documentos de identidad.

Comprobación de teléfonos y direcciones de correo electrónico.

Análisis detallado de nóminas y cálculos salariales.

Verificación de la situación de empresas y autónomos.

Contraste de información con organismos públicos como la Seguridad Social o la Agencia Tributaria.

Consulta, con autorización del candidato, de información relacionada con el cumplimiento de obligaciones de pago mediante su entidad financiera.

“Alquiler Seguro permite a propietarios e intermediarios minimizar riesgos y garantizar procesos de selección de inquilinos más seguros, verificando la información en profundidad”, asegura David Caraballo.

La profesionalización del alquiler, cada vez más necesaria

La compañía considera que el avance de la tecnología está obligando al sector del alquiler a reforzar sus procesos de análisis y control para reducir riesgos tanto para propietarios como para inquilinos. En este contexto, Alquiler Seguro insiste en que la profesionalización de los procesos de selección y verificación resulta cada vez más importante para evitar fraudes vinculados al uso de Inteligencia Artificial y garantizar una mayor seguridad en el mercado del alquiler.