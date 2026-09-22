Sareb ofrece alquileres sociales de 7 años que no superan el 30 % de los ingresos: quién puede acceder

NOTICIA de Añadir como fuente preferida de Javi Navarro

Las familias vulnerables que ya viven en una vivienda propiedad de Sareb pueden acceder a un contrato de alquiler social de siete años cuya renta no supere el 30 % de sus ingresos familiares. La compañía bonifica el precio del alquiler cuando acredita la situación de vulnerabilidad y vincula estos contratos a un programa de acompañamiento social que también puede incluir ayuda para encontrar trabajo.

Hay una condición fundamental: no se trata de una convocatoria abierta para que cualquier familia vulnerable pueda solicitar uno de estos pisos. El Programa de Alquiler Social con Acompañamiento está dirigido exclusivamente a familias que ya residen en viviendas propiedad de Sareb.

El programa beneficia actualmente a más de 30.000 personas en España y, según los datos difundidos por Sareb, más del 20 % de las familias beneficiarias ha mejorado su situación socioeconómica gracias al apoyo recibido a través de la vivienda y de sus gestores sociales.

Por tanto, quienes estén buscando ahora una vivienda social deben diferenciar este programa del procedimiento para acceder a otros inmuebles procedentes de Sareb. En esta otra información explicamos qué hay que hacer para acceder a una vivienda de alquiler social de Sareb cuando los inmuebles han sido cedidos o vendidos a las administraciones públicas.

Quién puede acceder a estos alquileres sociales de Sareb

El Programa de Alquiler Social con Acompañamiento está dirigido exclusivamente a familias que ya residen en viviendas propiedad de Sareb y que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Sareb puso en marcha este modelo para gestionar, entre otras situaciones, las de familias que se encontraban viviendo en sus inmuebles sin disponer de un título legal para ello.

El origen de estas situaciones está relacionado también con la propia creación de Sareb. Según explica la compañía, el 80 % de los activos que recibió en 2012 eran préstamos a promotores.

La transformación de las garantías asociadas a estos préstamos en inmuebles puede requerir un proceso judicial prolongado hasta que Sareb toma posesión de las viviendas. La compañía asegura que un porcentaje elevado de esos inmuebles llega a su propiedad estando ya habitado.

Es entonces cuando comienza el estudio de las personas que viven en ellos.

Sareb estudia la vulnerabilidad de las familias que viven en sus viviendas

El procedimiento forma parte de lo que Sareb denomina sistema dual de gestión de activos ocupados.

El primer paso consiste en identificar quién está viviendo en la vivienda. Para hacerlo, la compañía explica que sus equipos acuden a los inmuebles y contactan directamente con las familias.

Si no obtienen respuesta inicialmente, realizan nuevos intentos y tratan de establecer comunicación mediante distintas vías.

A partir de la información recopilada, Sareb realiza un análisis o scoring de vulnerabilidad siguiendo los criterios establecidos en el Fondo Social de Viviendas para determinar si los ocupantes pueden considerarse vulnerables.

Si queda acreditada esta situación y la familia colabora con los mediadores sociales, puede acceder al Programa de Alquiler Social con Acompañamiento.

Este mecanismo ya se encontraba funcionando en años anteriores. En esta otra información explicamos con más detalle qué es el Programa de Alquiler Social con Acompañamiento de Sareb y cómo se estudia la situación de las familias.

El alquiler nunca puede superar el 30 % de los ingresos familiares

Una vez acreditada la vulnerabilidad y cumplidos los requisitos del programa, Sareb bonifica el precio del alquiler para que la renta no supere en ningún caso el 30 % de los ingresos de la unidad familiar.

Esto significa que no existe una cantidad fija e idéntica para todos los beneficiarios.

El importe depende de los ingresos del hogar y la bonificación se adapta a su situación económica.

Por ejemplo, el límite del 30 % supondría un máximo de 240 euros mensuales para una familia con unos ingresos de 800 euros al mes o de 300 euros para otra que ingresase 1.000 euros. Son ejemplos obtenidos aplicando el porcentaje máximo establecido por Sareb, no cantidades fijas de sus contratos.

Los contratos de alquiler social duran siete años

Otro de los aspectos destacados del programa es la duración de los contratos.

Los contratos de alquiler social tienen una duración de siete años, según explica Sareb de acuerdo con la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Pero mantener la renta inicial durante esos siete años no significa que la familia vaya a pagar siempre exactamente la misma cantidad.

El precio se revisa cada año

Las bonificaciones concedidas por Sareb se revisan una vez al año.

El objetivo es adaptar la ayuda a la evolución económica de la unidad familiar. Si cambia su situación, la bonificación puede ajustarse teniendo en cuenta los nuevos ingresos.

De esta manera, el programa combina el alquiler social con el seguimiento de la situación económica del hogar.

El programa también ayuda a pedir el IMV, becas y otras ayudas

El alquiler bonificado es solamente una parte del programa.

Las familias que firman estos contratos pueden participar en un Programa de Acompañamiento mediante el que reciben asesoramiento para intentar superar la situación de riesgo de exclusión socioeconómica.

Entre las actuaciones que contempla se encuentra conectar a las familias con los Servicios Sociales públicos y asesorarlas para acceder a las ayudas públicas que puedan corresponderles.

Sareb menciona expresamente:

Ingreso Mínimo Vital (IMV) .

. Becas de estudios .

. Becas de comedor .

. Ayudas para pagar el alquiler .

. Bonos para suministros .

. Ayudas para alimentos.

El acompañamiento también contempla asesoramiento para gestionar la contratación de suministros básicos de la vivienda, como agua, electricidad y gas.

También hay un programa para ayudar a encontrar trabajo

Cuando dentro de la unidad familiar existen personas que se encuentran en edad y condiciones para trabajar, el acompañamiento puede extenderse al ámbito laboral.

Estas personas tienen acceso a un Programa de Inserción Laboral.

La ayuda contempla asesoramiento para preparar el currículum y la derivación a cursos de formación organizados por administraciones públicas y entidades del Tercer Sector.

Entre las organizaciones mencionadas por Sareb se encuentran Cáritas y Cruz Roja.

El objetivo es que el alquiler social no se limite a reducir temporalmente el gasto de vivienda, sino que vaya acompañado de medidas dirigidas a mejorar la situación económica de la familia.

Según los datos difundidos por Sareb, más del 20 % de las familias beneficiarias ha conseguido mejorar su situación socioeconómica mediante el apoyo recibido a través de la vivienda y los gestores sociales.

Qué ocurre si los ocupantes no son vulnerables

El sistema contempla también el supuesto contrario.

Si después del estudio Sareb determina que las personas que ocupan la vivienda no se encuentran en situación de vulnerabilidad, no se les ofrece el acceso al Programa de Alquiler Social con Acompañamiento.

Lo mismo ocurre, según explica la compañía, cuando los ocupantes no colaboran en el proceso de evaluación o no responden a los intentos de contacto.

En estos casos, Sareb continúa con el procedimiento para recuperar el inmueble.

Qué pasa con las viviendas que recupera Sareb

La recuperación del inmueble permite posteriormente destinarlo a la venta y contribuir al pago de la deuda de Sareb o avanzar en su transformación para incorporarlo al parque público de vivienda cuando cumple los requisitos establecidos.

Esta es precisamente una diferencia importante para quien esté buscando actualmente un alquiler social: el Programa de Alquiler Social con Acompañamiento no constituye una bolsa de viviendas vacías a la que pueda apuntarse cualquier solicitante.

Si una persona necesita una vivienda social y no reside ya en uno de estos inmuebles, debe acudir a las vías de acceso habilitadas por las administraciones correspondientes. En nuestra guía sobre qué es un alquiler social, sus requisitos y cómo solicitarlo explicamos las diferentes alternativas disponibles.

El Programa de Alquiler Social con Acompañamiento nació después de que en 2022 se incorporara al mandato económico de Sareb el principio de sostenibilidad y utilidad social. El modelo combina así el estudio de la vulnerabilidad, el alquiler bonificado y el acompañamiento de las familias con la gestión de los inmuebles propiedad de la compañía.