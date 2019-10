Coches

Segunda Mano Estafas en la compra y venta de coches con las que te puedes encontrar

El phishing (ciberdelito con el objetivo de sustraer información personal, contraseñas o dinero) es la principal causa de denuncias en España. Hoy en día está de moda una nueva rama de phishing: el phishing-car cuando en el ciberdelito el gancho es un coche con un precio chollo que parece mentira que lo tenga… Esta práctica es llevada a cabo, en muchos de los casos, por redes criminales profesionales y bien organizadas. Las consecuencias de ser víctima de este tipo de delitos son tanto la pérdida de dinero, como del coche.

Cómo te pueden estafar al vender tu coche

Cuando somos el vendedor creemos tener el control total de la situación. Pero, somos susceptibles de caer en algún tipo de engaño. Todos los timos tienen algún elemento que debería hacernos sospechar: un contacto desde el extranjero, falta de información del vendedor, formas de pago poco convencionales…

El timo del cheque

Un posible comprador se pone en contacto con nosotros. El comprador, que suele ser extranjero (esto debería ser un primer elemento de sospecha), propone como método de pago el envío de un cheque. Cuando este llega, el valor del mismo no se corresponde con el precio; la cantidad es superior. El supuesto comprador se da cuenta del error y nos pide que ingresemos la diferencia.

Una vez hecha y cuando el banco comprueba el cheque (no puede hacerlo al momento), nos damos cuenta de que no tiene fondos.

Mandar la documentación del coche

Un posible comprador se pondrá en contacto con nosotros para solicitarnos la documentación del coche con el fin de comprobar que los datos que hemos facilitado sean reales. El contacto será vía email y pedirá que el enviemos los papeles que solicita de la misma manera.

Una vez enviados no volveremos a tener noticias suyas. Sin embargo, nuestra documentación habrá sido copiada y se usará para documentar coches robados y usarse en otros engaños.

Nunca debemos enviar los papeles de nuestro coche vía email. Las comprobaciones han de hacerse en persona.

Transferencia

El supuesto comprador envía una orden de transferencia o una confirmación de la misma, generalmente de un banco extranjero como el Bank of Essex. Evidentemente la transferencia nunca se ha realizado y la orden es falsa.

Dinero negro

Este timo se da principalmente en coches de alta gama. El comprador nos ofrecerá una suma elevada de dinero en mano, libre de impuestos y sin necesidad de declarar. Realizará una transferencia totalmente legal por valor de la mitad del coche aproximadamente. La otra mitad la entregará en mano. Una vez se haya llevado el vehículo y al comprobar el vendedor el dinero, se dará cuenta de que son billetes falsos. El resultado es un coche de lujo a mitad de precio.

Estafa nigeriana

El supuesto comprador contactará diciendo que le interesa el coche, pero vive en el extranjero. Probablemente pida más fotos, datos e incluso documentación para comprobar que está todo en orden con el coche (y hacernos confiar y creer que es un interés real).

A la hora de realizar el pago dirá que, al ser una transferencia desde el extranjero, su banco le cobra una comisión de entre 400€ y 600€ por el total del dinero. Se ofrecerá a hacerse cargo de la mitad, pero nos pedirá que la otra mitad corra de nuestra cuenta.

Si accedemos a enviarle esa otra mitad, no volveremos a saber nada más de él ni del pago.

El sobre vacío

Un supuesto comprador se pondrá en contacto con nosotros con la intención de comprarnos el coche. Nos insinuará que quiere hacer el pago por medio de transferencia. A la hora de realizar el pago, introducirá un sobre vacío en un cajero, pero indicará que ha ingresado la cantidad acordada. Al llegar al encuentro cara a cara para firmar el contrato, nos dirá que ha realizado el pago y podremos comprobar que el ingreso figura en nuestra cuenta. No será hasta varios días después, cuando el banco compruebe el sobre, que se destapará el engaño.

Cómo vender de forma segura

Son muchos los posibles timos de los que podemos ser víctimas, pero, la mayoría tienen ciertos elementos comunes que podemos tratar de identificar. También debemos investigar al supuesto comprador antes de cerrar ningún trato. Internet es una fuente inagotable de información. Es casi imposible que una persona no tenga rastro digital. Siempre hay que comprobar la identidad del comprador.

Venta por Internet

No hay que fiarse de ningún email que llega ofreciendo servicios de mediación, ni aunque nos lleguen de una web conocida de compraventa de coches o de la propia web en la que tenemos publicado el anuncio.

Estas empresas no ofrecen este tipo de servicio, ni al comprar ni al vender vehículos. Si nos llega un mensaje de este tipo, lo más prudente es desconfiar y eliminar.

Cuidado con los emails del extranjero

Los emails del extranjero son otro motivo de sospecha. Especialmente si dicen querer comprar el vehículo sin verlo ni saber más datos sobre él. Otro signo de sospecha es ver un email mal redactado, mal traducido o con expresiones que no son propias de nuestro idioma. Estos emails suelen tener como origen algún país africano.

Cuidado con los cheques

No es conveniente aceptar el pago mediante cheques. Pero, de hacerlo, jamás hay que aceptar un cheque por valor superior al acordado.

No hay que dar los papeles sin dinero

Nunca se dan los papeles antes de recibir el dinero acordado. Lo más conveniente sería gestionarlo a través de una jefatura de tráfico o una gestoría que se encargue de todo. Aun así, una cosa es segura: sin pago no hay papeles.

Hay que firmar un contrato de compraventa

Es conveniente firmar un contrato por ambas partes a la hora de realizar la compraventa. Si el pago es el metálico deberíamos comprobar la autenticidad de los billetes. Para ello existen varias formas de detectar los billetes falsos o los rotuladores de billetes falsos que detectan si son copias.

Existe la opción de comprar un rotulador especial para comprobar si un billete es falso. Esta opción no es cara y no es difícil encontrar este tipo de rotulador. El funcionamiento del mismo es sencillo: si el billete es falso la tinta reacciona y cambia de color. Si hacemos una marca en un billete verdadero, la tinta no cambiará de color, apenas será visible y terminará por desaparecer. Sin embargo, si marcamos un billete falso, la tinta cambiará de color, volviéndose de un color más intenso.

También existen detectores de billetes falsos

El detector de billetes falsos es un accesorio mucho más sofisticado, aunque sin ser complejo. Simplemente debemos introducir los billetes y la máquina nos dirá si son verdaderos o no. Existen de varios tipos, características y precios. Desde unos 35€, de luz ultravioleta, hasta los más caros que no solo dicen si el billete es verdadero o no, también cuentan el número de billetes, su valor y llegan a sumar el total de la cantidad.

Cómo te pueden estafar al comprar un coche

Comprar un coche por Internet es siempre motivo de alarma y tensión. Estamos hablando de dar dinero a un desconocido al que aún no hemos visto la cara. Por eso hay que extremar las precauciones.

Ingreso de confianza

El supuesto vendedor anuncia el coche por un precio bastante bajo, lo que llama la atención. Al interesarnos por el coche, el vendedor, que vive en el extranjero, se preocupa por que pueda estar siendo víctima de una estafa y nos pide que realicemos una transferencia como muestra de confianza. Si aceptamos el envío de ese pago, el supuesto vendedor retirará el dinero bajo un nombre falso y no volveremos a saber más de él.

La reserva

En este caso, el vendedor también anuncia un coche por un precio muy inferior al normal. De nuevo el vendedor reside en el extranjero y, cuando nos interesamos por su vehículo, nos pide que hagamos un ingreso en concepto de señal o reserva. Si aceptamos, no volveremos a saber nada más ni del dinero, ni del vehículo ni del vendedor. Al estar en el extranjero es casi imposible de recuperar.

Intermediario

En el caso de estar interesados en comprar un vehículo también nos puede llegar un email ofreciendo mediación. En ninguno de los casos, sea para comprar o para vender, debemos aceptar este tipo de servicios. Las páginas especializadas en compraventa no los ofrecen.

Coche robado

Al igual que en casos anteriores, el gancho es un coche con un precio muy bajo. En este caso habrá mucha prisa por venderlo y realizar los trámites que, generalmente, se realizarán a través de una gestoría. Al menos el cambio de nombre.

Al cabo de unos días llegará una notificación de la policía indicando que el vehículo es robado y lo retendrán hasta que se dictamine que ocurre con él. Para evitar esto, lo mejor es comprobar siempre en la DGT el estado de cada vehículo y fijarse en la numeración del chasis (que se vea bien y no parezca modificada). Y, sobre todo, sospechar de cualquier vendedor que tenga prisa por deshacerse de un vehículo.

Crédito sin pagar

El vendedor compra un coche mediante un crédito y en menos de 24 horas lo vende. Cuando tratamos de registrar nuestro nuevo vehículo no podemos, ya que ese coche está registrado con una deuda pendiente. El vendedor desaparece y, desde luego, no liquida la deuda.

Cómo comprar de forma segura

Para comprar sin ser víctimas de una estafa hay que hacer uso del sentido común y huir a la mínima señal de alarma.

No hay que fiarse de los anuncios estrella

Los anuncios estrella con una oferta ridículamente baja son timos. Siempre. No podemos fiarnos de un precio que es escandalosamente bajo y en el que es el comprador el único que se beneficiaría de la transacción.

No hay que enviar dinero por adelantado

No debemos pagar nada en concepto de reserva, señal o fianza. No hay que enviar dinero por adelantado. Ni hacerlo a través de empresas en las que no se puede rastrear como Western Union o MoneyGram.

Hay que examinar el coche

Los coches hay que verlos en persona. Comprobar el número de chasis, toda la documentación, revisar que se corresponda con lo que se anuncia y, si es posible o algo no parece estar bien, comprobarlo con tráfico.

Hay que desconfiar de cualquiera que no te permita ver el coche, ya sea por encontrarse en el extranjero o por cualquier otro motivo. Tampoco debemos fiarnos de un comprador con el que no se puede hablar por teléfono.

Hay que tratar directamente con el vendedor

Debemos tratar siempre cara a cara con el vendedor. A ser posible, debemos realizar todas las gestiones en una jefatura de tráfico. Si optamos por una gestoría, hay que tener cuidado al elegirla. Actualmente el trámite del cambio de titular de vehículo se hace de forma instantánea a través de Tráfico, por eso evita gestorías que tardan en realizar los trámites demasiado tiempo y que permiten al estafador desaparecer.

Hay que pagar una vez se tienen los papeles

Al igual que no debemos entregar los papeles sin haber recibido el pago, no debemos pagar sin tener los papeles. Debe ser una operación casi simultánea. Sin pago no hay papeles y sin papeles no hay pago.

Cómo reconocer los anuncios estafa

Ser capaces de reconocer un anuncio de estafa nos ahorra tiempo y disgustos. Los anuncios que no son reales suelen tener cosas raras, elementos que nos hacen sospechar:

– Matrículas que no se corresponden con el país del anuncio. El coche está en Alemania, pero la matrícula es francesa.

– El fondo de las fotografías es distinto. Si estás haciendo fotos para anunciar un coche, las haces todas el mismo día, no en días y localizaciones diferentes.

– Elementos disonantes en la historia. Las mentiras son difíciles de mantener porque en algún momento se olvida lo que habíamos dicho antes y decimos algo que no se corresponde con lo anterior.

– Sin presencia en internet. Hoy en día es raro encontrar a alguien sin algún perfil en una red social del tipo que sea. Si está comprando o vendiendo un coche por internet, alguna otra huella digital habrá dejado.

– Si no se puede contactar con el vendedor o e comprador por teléfono, seguramente sea un engaño.

– Precios muy bajos o una oferta de dinero superior. Es un gancho para atraer a la gente a la estafa.

Timos en los empeños de coches

Los empeños de coches o prestamistas han ganado mucha presencia en los últimos años. En este tipo de negocios los timos están a la orden del día. Si recurrimos a una casa de empeños puede pasar que nos den entre el 50y el 70% del valor de nuestro vehículo y establezcan un plazo de recompra con un recargo de hasta el 20%. A esto se puede llegar a añadir un gasto de aparcamiento si dejásemos el vehículo en sus instalaciones. O que nos cobren un alquiler si seguimos usando nuestro vehículo hasta que, o bien se venda o lo recompremos.

Otro timo que nos puede ocurrir con servicios de este tipo es que contactemos con una empresa con la idea de vender nuestro coche, nos ofrezcan el 50-60% del valor de nuestro vehículo. Pasado un tiempo, nos digan que el coche no se puede vender por ese precio, sino uno mucho inferior. Al negarnos a aceptar ese precio, nos piden que devolvamos la cantidad íntegra. Como seremos incapaces de desembolsar ese dinero de golpe, se quedarán con el coche a un precio bastante bajo.

También hay timos en las motos

Las motos no están exentas de timos y estafas. Al igual que con los coches, comparten unos elementos comunes:

– La moto tiene un precio muy bajo.

– Nos contactan a través de email y el mensaje está mal redactado o en un español que no es correcto.

– Nos resulta imposible contactar por teléfono.

– La moto se encuentra en el extranjero y nos piden dinero para aduanas o cualquier otro gasto de gestión con urgencia.

Pero no todos los timos se dan en Internet. Uno de los más habituales es el de probar la moto. El posible comprador, al ser un encuentro cara a cara, no levantará sospechas. Irá bien vestido, educado y tendrá buen aspecto. Nos pedirá entonces probar la moto. Se irá a dar una vuelta y nunca más volverá.

Para evitar esto, lo mejor es, o bien acompañar al comprador o, si eso no es posible, pedirle algún objeto como garantía de que va a volver, por ejemplo, la documentación (DNI, pasaporte), las llaves, el teléfono, etc. Al tener un objeto que le pertenece y que es importante, nos aseguramos de que volverá, aunque solo sea para recuperarlo.

Qué hacer en caso de ser víctima de un timo o sospechar que intentan timarnos

Si, a pesar de todas las precauciones, acabamos cayendo en el timo o nos damos cuenta de que están tratando de hacerlo, es el momento de denunciar. Tendremos que acudir a la Policía o la Guardia Civil, identificarnos por medio del DNI, pasaporte o NIE y entregar todas las pruebas que nos sean posibles (conversaciones por Whatsapp, emails, mensajes a través de una aplicación o web de compraventa, etc.).

Es crucial que lo hagamos cuanto antes, ya que cuanto más tiempo pase, más difícil será localizar al timador.

Al tratarse de redes o individuos que operan desde Europa del este o África, es muy difícil recuperar tanto el dinero como el coche. Pero, nuestra denuncia puede ser crucial para relacionar esta acción con otras anteriores y puede ayudar a terminar con la red criminal responsable.

