Seguros Coche Penélope, la nueva marca de seguros baratos sólo para mujeres de Línea Directa

En España, más del 40% de los conductores son mujeres y sus prioridades a la hora de comprar y asegurar un coche son muy diferentes a las de los hombres. Por ello el Grupo Línea Directa ha creado Penélope Seguros, una nueva marca pensada por mujeres y dirigida fundamentalmente a ellas, con ventajas y beneficios únicos en los que las conductoras pueden encontrar todo lo que necesitan para conseguir un buen seguro y barato ajustado a sus necesidades.

Seguros de coche baratos para mujeres

Las conductoras aseguradas de Penélope podrán elegir libremente taller y disponer de servicios incluidos como Asistencia Jurídica, reparación in situ, o servicio de recogida y entrega a un precio entre un 20 y un 25% más barato que la media de precios que existen en el mercado.

Por encima de las estadísticas, las mujeres tienen necesidades distintas a la hora de elegir el seguro. Las mujeres demandan coberturas y productos que les aporten tranquilidad y seguridad pero, sobre todo, que les hagan la vida más fácil, especialmente en todo aquello relacionado con la asistencia en carretera, las reparaciones in situ, los talleres y las coberturas específicas.

Más prácticas, eligen coches pequeños

Asimismo, las diferencias entre hombres y mujeres en materia de coches son evidentes en algunos aspectos. Uno de ellos es la elección del vehículo. Las mujeres se decantan por lo práctico y lo cómodo y suelen elegir modelos pequeños o medianos. Por su parte, los hombres se fijan en factores como la potencia, la imagen o el tamaño, por lo que adquieren vehículos más grandes y de gama más alta.

Según datos de la DGT, alrededor del 40% de los conductores de España son mujeres. Sin embargo, debido a la incorporación más tardía de la mujer al volante, durante muchos años se mantuvo el tópico de que las mujeres conducían peor que los hombres, pero los hechos y las cifras contradicen esa idea: solamente el 10% de las personas a las que retiraron el carné el año pasado eran conductoras.

Línea Directa Penélope

“Penélope Seguros es la primera marca aseguradora pensada por y para mujeres -afirma Francisco Valencia, Director de Gobierno Corporativo del Grupo Línea Directa Seguros-, ya que en su diseño no sólo hemos tenido en cuenta la opinión de más de 500 conductoras, sino también la de las propias empleadas, que suponen las dos terceras partes de la plantilla y que conocen de primera mano las necesidades de las conductoras españolas. Penélope Seguros nace, pues, de la necesidad de satisfacer las demandas de las mujeres conductoras, por eso tiene una comunicación potente y un marketing diferenciado dirigido a ellas, pero lo puede contratar cualquier conductor, con independencia de su sexo”.

Novedad: seguro contra robo del bolso

Como principal novedad, el producto cubre el robo del bolso del interior del coche, el complemento femenino por excelencia que tiene la importante misión de ser un aliado incondicional, capaz de solucionar cualquier eventualidad a lo largo del día. Este “salvavidas” femenino contiene desde las llaves, el móvil y el maquillaje, hasta medicinas, fotos y recuerdos de los seres más queridos. No en vano el 78% de las españolas confiesa ser incapaz de permanecer un solo día sin él. Para ellas, Penélope Seguros ha creado una cobertura especial con una indemnización de hasta 200 euros que incluye la gestión de baja de las tarjetas de crédito. Y entre otras novedades:

– Asistencia en carretera a embarazadas. En caso de indisposición por el embarazo, Penélope Seguros se encarga de llevar a la asegurada y a su coche hasta un centro médico o hasta su domicilio, si así lo prefiere.

– Car Agenda. Con este nuevo servicio, la marca quiere ayudar a las conductoras a ganar tiempo, gestionando la agenda de revisiones de su coche.

– A la hora de reparar el coche, las aseguradas no sólo podrán elegir libremente el taller donde ir, sino que también tendrán a su disposición la red de talleres colaboradores de Penélope Seguros, que se comprometen a entregar el coche lavado y aspirado.

– Asistencia Jurídica sobre temas tan diversos como la legislación laboral, fiscal o civil; la reparación del vehículo in situ siempre que sea posible y servicios como recogida y entrega del vehículo, grúa urgente (asistencia en carretera Línea Directa sin límite de kilómetros) y vehículos de sustitución, entre otros.

