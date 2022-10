Sabías Que...

Sociedad

Pifiarla stalkeando, el ghosting o tener una madre tiktoker, los verdaderos miedos de los jóvenes

NOTICIA de de Javi Navarro

La noche más terrorífica del año, la de Halloween el 31 de octubre, poco aterroriza a los jóvenes. Ni lugares abandonados ni los típicos monstruos que dan más miedo. Lo que de verdad asusta a la generación Z, a los zillenials, es liarla parda en las redes sociales. ¿Ejemplos? A continuación:

Dar al ‘Me gusta’ stalkeando

Sabemos que cotillear es el deporte nacional de este país y, con la llegada de Instagram, los detectives frustrados tienen todo en sus manos para averiguar hasta el grupo sanguíneo del influencer o persona que se siga. Sin embargo, un Me gusta desacertado husmeando a tu crush o a la ex de tu novio hace real tu pesadilla más horrible. Es un sentimiento en el que casi preferirás que te persiga el peor de los monstruos. Y ya, si el autor del delito ha sido tu madre ampliando esa foto que le estabas ensañando… te quieres morir.

El ‘Ghosting’

Hay algo que da mucho más miedo que los fantasmas, las brujas o los payasos: el doble check o mensajes no vistos del WhatsApp. Algo que si fuera un disfraz se llevaría el premio al más terrorífico. Aunque admitámoslo, todos hemos hecho lo de acabar con toda comunicación o mensaje sin dar señales ni ninguna advertencia de que ha pasado para pasar a ignorar a una persona por completo.

Liarla parda por WhatsApp

Aunque es un invento que nos ha facilitado la vida, también nos la complica cuando metemos la pata… hasta el fondo. Estas situaciones sí que se convierten en un auténtico pasaje del terror, oscuro y casi siempre sin salida. Si te preguntas cómo, llamar sin querer a alguien, mandar un sticker subido de tono por el grupo de la familia o borrar un mensaje solo para ti cuando lo has enviado equivocadamente, son solo algunas de las pifiadas más apocalípticas.

Que tu madre se haga tiktoker

A pesar de que TikTok es la red social por excelencia para los jóvenes, la generación del Baby Boom también ha encontrado su hueco disfrutando de los videos más aleatorios. La aplicación es muy divertida hasta que deslizando hacia arriba te encuentras un vídeo de tu madre, y para tu sorpresa se ha hecho viral. Lo cierto es que los padres tiktokers están de moda y eso, también, da mucho miedo.

Cagarla con el Autocorrector

Gracias al teclado predictivo hemos escrito, en muchas ocasiones, auténticas barbaridades. Aunque el uso urgente y veloz de esta herramienta nos ha dejado anécdotas muy divertidas, en ese momento preferiríamos volver a la comunicación con palomas mensajeras. No ejemplificaremos para no dañar sensibilidades, pero mejor que el destinatario no sea tu profesor, jefe o familiar, de lo contrario querrás desaparecer de este mundo.

Telepizza ha querido recopilar estos comportamientos de las nuevas generaciones que, aunque no sean monstruos, hacen temblar a cualquier zillenial, según esta encuesta. Y para que se compartan las historias de ghosting más terroríficas, la pizzería quiere premiar a quienes pidan por WhatsApp una pizza 2×1 con el regalo de dos bebidas Monster gratis.

Si quieres leer más noticias como Pifiarla stalkeando, el ghosting o tener una madre tiktoker, los verdaderos miedos de los jóvenes, te recomendamos que entres en la categoría de Sociedad.