Por qué podrías perder dinero si confirmas el borrador de la Renta el primer día

NOTICIA de de Jessica Pascual

Descargar y confirmar el borrador de la Renta el primer día es una de las opciones al alcance de los contribuyentes para saldar las cuentas con Hacienda cuanto antes. Y, en el caso de que la Renta salga a devolver, recibir el ingreso de los primeros.

Sin embargo, presentar la declaración de forma rápida y sin prestar atención a los detalles puede tener algunas consecuencias que acaben perjudicando a los contribuyentes. En este sentido, los técnicos de Hacienda de Gestha explican no recomiendan a los ciudadanos confirmar el borrador de la Renta el primer día sin revisar el documento. Principalmente, porque hay una serie de deducciones y partidas que no aparecen detalladas por defecto y que pueden hacer que el resultado de la Renta no sea el más favorable posible.

Por qué no es recomendable confirmar el borrador el primer día

Los técnicos de Hacienda de Gestha explican que la mayoría de los ciudadanos confirman de manera precipitada el borrador tras descargarlo del servicio Renta Web. No obstante, recomiendan repasar el documento para incluir algunas partidas y posibles deducciones, ayudas públicas recibidas o rentas de alquileres para que el resultado sea el más favorable para el contribuyente. ¿Pero, qué partidas o deducciones no aparecen reflejadas en el borrador? ¿Cuáles son los datos a revisar para que el resultado de la Renta salga negativo?

Los técnicos de Hacienda de Gestha hacen un análisis acerca de todos los datos a revisar y a incluir de forma específica en el borrador antes de confirmarlo.

Deducciones por obras de mejora energética

En primer lugar, detallan que las deducciones estatales de tipo temporal por obras de eficiencia energética no están incluidas en la declaración. Las mejoras y reformas que es posible hacer en una vivienda para reducir hasta 17.500 euros en la Renta no se incluyen por defecto en el borrador.

Esta es una ventaja fiscal que los contribuyentes deben incorporar de forma manual en el borrador y beneficiarse así de la deducción. Para ello, es fundamental presentar el certificado de eficiencia energética posterior a las obras.

Deducciones por donativos

Otra de las deducciones que no se incluyen de manera automática en el borrador son las específicas por donativos. Los técnicos explican que el borrador calcula estas deducciones solamente si la entidad beneficiaria ha enviado de forma correcta los datos.

En el caso de que no sea así, el contribuyente podrá modificar el borrador si cuenta con la certificación expedida por la entidad. Hay que tener en cuenta que la deducción es del 80 % en los primeros 150 euros y del 25 % en el resto del importe.

Deducciones autonómicas

Los técnicos de Gestha explican que el borrador no incluye la mayor parte de las deducciones que pueden aplicar los contribuyentes en las Comunidades Autónomas y que, en muchos casos, son desconocidas hasta por los contribuyentes. Motivo por el que los técnicos recomiendan repasar en el Manual de la Renta las deducciones aprobadas por cada Comunidad Autónoma.

Este grupo de gastos deducibles en la declaración de la Renta varía en cada autonomía y es fundamental conocerlos para conseguir el resultado más favorable en las cuentas.

Compraventa de viviendas

Otro de los datos a revisar tiene que ver con las compras o ventas de inmuebles. En este caso, los técnicos recuerdan l aimportancia de verificar que el borrador no incluya inmuebles que ya se hayan vendido o que consten como adquiridos.

Sobre la situación civil y familiar

Para aprovecharse de las ventajas fiscales, los técnicos de Hacienda recomiendan a los contribuyentes modificar el borrador siempre que cambie la situación civil o familiar. Ya sea por matrimonio, nacimiento o adopción de los hijos.

Sobre ayudas y subvenciones

Los técnicos también recomiendan a los contribuyentes que comprueben si en el borrador constan las ayudas o subvenciones recibidas de las diferentes administraciones y que no estén expresamente exentas. O rectificar el borrador incluyéndolas.