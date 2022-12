Trabajos

Qué es un ERE y cómo afecta a los trabajadores

“En mi empresa han anunciado un ERE, ¿en qué consiste?” Los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) son un mecanismo a los que se pueden acoger las empresas que se encuentra en una situación de crisis económica y financiera. Es una vía rápida para reducir la plantilla y, como consecuencia, los gastos empresariales.

Para qué sirve un ERE

Los ERE están pensados para resolver los contratos de trabajo de forma masiva como consecuencia de una serie de causas, fundamentalmente de carácter económico, en un período de 90 días.

Cuándo una empresa puede hacer un ERE

Para justificar el ERE es preciso que esta medida tenga como objetivo superar una situación negativa o garantizar la viabilidad futura de la empresa. En cuanto a las causas que permiten a una empresa hacer un ERE, destacan las de carácter económico, las técnicas, las organizativas y de producción.

A cuántos trabajadores afecta un ERE

Para poder considerarse tal, un ERE debe afectar a:

Al menos 10 trabajadores en empresas de menos de 100 trabajadores.

Al menos el 10 % de trabajadores en empresas que ocupen entre 100 y 300.

Al menos a 30 trabajadores en empresas que ocupen a 300 o más trabajadores.

Si implica el cierre de la empresa, a más de 5 trabajadores.

Procedimiento para hacer un ERE y situación del trabajador

La realización de un ERE por parte de las empresas es un procedimiento que implica varios pasos:

El inicio del ERE comienza con una solicitud que el empresario debe hacer ante la autoridad laboral competente, al mismo tiempo se abre un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores, ante los que debe acreditar las causas del ERE. Después, la autoridad laboral debe comprobar que se reúnen los requisitos establecidos en la legislación, entre los que se encuentran el informe que realiza la Inspección de Trabajo y Seguridad Social analizando las causas. La resolución de la autoridad laboral puede ser estimar o desestimar el ERE. Suelen rechazarse los que no estén bien fundados, pero es habitual que se dicte una resolución favorable al ERE si la empresa y los representantes de los trabajadores han llegado a un acuerdo. Los trabajadores incluidos en el ERE recibirán como indemnización, como mínimo, 20 días por año de servicio (máximo de 12 mensualidades). Si se ha acordado con la empresa, la cantidad puede ser mayor. A veces se pacta un calendario de pagos. Si quieres saber más sobre ello, en esta otra información puedes consultar ejemplos sobre cómo calcular la indemnización al ser despedido. La ejecución del ERE se realiza comunicando el despido al trabajador mediante la correspondiente carta, entregando las cantidades de saldo y liquidación (con el pago del finiquito), notificando los despidos al servicio público de empleo (INEM), y entregando al trabajador el certificado de empresa para que, como en cualquier otro despido, pueda gestionar su prestación por desempleo en el plazo de los quince días hábiles siguientes. En caso de incumplimiento de algunos de las aspectos pactados, los empleados disponen de un año para reclamarlo ante la jurisdicción social.

Mi empresa va a incluirme en un ERE temporal. ¿Qué supone esto?

Se trata de una situación distinta. Un tipo especial de ERE es la suspensión del contrato de trabajo. De hecho, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo, más de la mitad de los ERE son de este tipo.

Esto sucede cuando las mismas causas que pueden dar lugar a un ERE hacen necesaria una reducción en el número de horas de trabajo de manera temporal. Este expediente es impulsado por el empresario, el período de consultas se reduce a la mitad (quince días naturales como mínimo), debe acreditar su decisión y, en el caso de que sea aprobado por la autoridad laboral, no dará lugar a ningún tipo de cantidad indemnizatoria, ya que no se pierde el trabajo, sino que se produce una pérdida de retribución de carácter temporal que será compensada a través del sistema de prestación por desempleo. Ese período, que se considera asimilado al alta, seguirá computando para la futura pensión y las otras prestaciones de la Seguridad Social, y seguirá cotizando por la misma base que antes.

¿Qué pasa si mi empresa ha planteado un procedimiento concursal?

Si una empresa plantea un procedimiento concursal, deberá realizar unos trámites similares al ERE (solicitar el proceso, justificarlo, etc.), pero en vez de la autoridad laboral, es el juez de lo mercantil quien tiene competencia para decidir en estos casos.

Cuando una empresa entra en fase de concurso suelen nombrarse lo que se denominan administradores concursales, es a ellos a quienes compete la negociación del ERE: un ERE concursal puede iniciarse a instancias de la administración concursal, el deudor (la empresa) o los representantes legales de los trabajadores. El ERE concursal sigue los mismos trámites que un ERE convencional en lo que respecta a indemnizaciones, informes de justificación y viabilidad, etc.

Las cuestiones individuales que planteen los trabajadores afectados (sobre indemnizaciones, principalmente), se resolverán por el procedimiento del incidente concursal, presentándolo ante el Juzgado Mercantil que conozca de este procedimiento, y la sentencia que recaiga podrá ser recurrida mediante recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia que corresponda.

Ahora bien, mientras no se tramite el ERE, los trabajadores formalmente no están despedidos y, por tanto, no cobran prestación por desempleo, así que tendrán que seguir en su puesto. Pero las dificultades de la empresa pueden traducirse en que no lleguen a cobrar sus salarios puntualmente y queden a expensas de lo que negocien los administradores concursales con los representantes de los trabajadores. La cobertura de la Seguridad Social sí se mantiene, por ejemplo, en caso de baja por enfermedad.

