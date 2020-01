Sabías Que... Si te has propuesto apuntarte al gimnasio, sigue estos consejos para no perder dinero en vez de kilos

Es uno de los objetivos de cada año. Después de todos los excesos navideños son muchos los que deciden cambiar su estilo de vida por uno más sano, por lo que los primeros días del año suele incrementarse el número de inscripciones en los gimnasios y comprar material para hacer deporte, sobre todo si tenemos en cuenta que la mitad de los españoles quiere adelgazar.

La Asociación General de Consumidores, ASGECO Confederación, recomienda a los consumidores que antes de apuntarse al gimnasio tengan muy claro la continuidad que le van a dar, pues en gran parte de ellos existen contratos de permanencia, los cuales se deberán cumplir, de no ser así se perderá el dinero de las cuotas restantes aun no habiendo sido disfrutadas.

Otro punto muy importante a la hora de apuntarse a un gimnasio es buscarlo cerca del domicilio o de la oficina.

Son muchos los gimnasios que tan solo ofrecen la posibilidad de abonar las cuotas mediante cobro mensual por tarjeta de crédito. ASGECO Confederación desaconseja esta práctica, pues ante cualquier conflicto o cargos indebidos, no se puede devolver el cobro mientras que con los recibos bancarios si se puede.

Es muy importante antes de firmar cualquier contrato leerlo exhaustivamente, pues podrían incorporar clausulas abusivas, al igual que gastos que previamente no se han comunicado al consumidor como pueden ser clases, taquillas, etc.

También es muy importante que trato le van a dar a los datos de carácter personal del consumidor.

Finalmente, ASGECO Confederación aconseja acudir a establecimientos que realizan un examen médico previo al nuevo cliente para conocer cuál es su estado físico y que cuentan con profesionales acreditados que guíen a los usuarios. Estos exámenes pueden ser muy básicos, por lo que los usuarios sedentarios o con problemas de salud deberían consultar con su médico de cabecera antes de inscribirse.

La promesa de ‘este año me apunto al gimnasio’ convierte a enero en el mes con más nuevos deportistas

Como cada año, Body Factory realiza un informe que analiza la evolución de sus centros en cuanto a número de socios, nuevas matrículas y frecuencia de asistencia de los socios en cada uno de ellos. Las conclusiones del estudio desvelan que durante enero aumenta el número de matriculaciones un 15%.

Este mes de enero y el de septiembre son los dos meses que registran más altas nuevas de socios en sus centros. Sobre las disciplinas más solicitadas en enero, el mes de vuelta a la rutina y recuperación de los excesos navideños, destacan las actividades TRX, ciclo indoor y entrenamientos personales.

Enero, época de gimnasios para un sector que mueve 800 millones frenado por los modelos low cost

El low cost también ha llegado a los gimnasios. La caída del número de usuarios y la intensa rivalidad en precio motivarán un nuevo descenso del mercado de gimnasios.

Este contexto está motivando un aumento de la concentración sectorial, con el cierre de pequeños gimnasios y la expansión de algunas de las principales empresas, entre las que sobresalen las cadenas de bajo coste. Las diez primeras compañías concentran un tercio del negocio, según las conclusiones del estudio Sectores publicado por DBK, empresa especializada en la elaboración de estudios de análisis sectorial y de la competencia, coincidiendo con el mes de enero y las proposiciones del año nuevo, como hacer más deporte.

Según DBK, el volumen de negocio de los gimnasios privados se situará en torno a los 800 millones de euros al cierre de 2012 con un descenso de alrededor del 7,5% respecto a 2011, frente a la caída del 6% de los dos años anteriores. En 2013, por su parte, el mercado continuará reduciéndose, aunque previsiblemente ya con una tendencia de cierta moderación. Así, se estima una caída en el entorno del 4%, haciendo que el volumen de negocio se sitúe en unos 765 millones de euros.

De este modo, se prolongará la tendencia descendente del mercado, en un escenario de mantenimiento de la elevada tasa de desempleo y deterioro del consumo de los hogares, factores que explican la caída del número de usuarios. Aunque las actividades deportivas continúan mostrando un gran auge, se aprecia un desplazamiento de la práctica hacia espacios al aire libre o en instalaciones públicas.

Competencia por el precio: ofertas y descuentos

A corto plazo seguirá intensificándose la rivalidad en precio, generalizándose la realización de ofertas y descuentos, tanto en las matrículas de inscripción como en las cuotas periódicas, con el objetivo de captar nuevos clientes y de mantener los socios antiguos.

La apertura de gimnasios de bajo coste repercutirá también en una mayor presión a la baja sobre los precios.

Las actividades deportivas aportan cerca del 90% del volumen de negocio sectorial, procediendo el 10% restante de la prestación de servicios complementarios, como la venta de prendas y material deportivo o los servicios relacionados con la estética y la belleza, spa o restauración.

Estructura de la oferta

El número de gimnasios en funcionamiento en noviembre de 2012 era de 4.100, un 5% menos que a finales de 2011. No obstante, la apertura de centros por parte de algunas de las principales cadenas y la creación de redes de bajo coste compensó parcialmente la clausura de pequeños establecimientos independientes poco rentables.

Se aprecia un creciente grado de concentración sectorial, si bien la oferta sigue presentando una destacada atomización. La mitad de los establecimientos son de pequeño tamaño, con una superficie inferior a los 500 metros cuadrados.

Nuevos gimnasios

Sin embargo, el gran tamaño de algunos centros inaugurados en los últimos años en la periferia de las grandes ciudades ha motivado un crecimiento de la superficie media, que supera ya los 750 metros cuadrados por establecimiento.

Las cinco primeras cadenas de gimnasios alcanzaron en 2011 una cuota de mercado conjunta del 21,5%, en tanto que la participación de las diez primeras se situó en el 33%, cifra esta última que ha aumentado en seis puntos en dos años. Cataluña y Madrid reúnen conjuntamente el 35% del número total de gimnasios, situándose a continuación Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Gimnasios y academias de idiomas, lo que debes saber para que tus propósitos de Año Nuevo no caigan en saco roto

Entre los deseos de Navidad para hacer en el Año Nuevo todos nos proponemos:

Propósitos para el Año Nuevo

Total Hombre Mujer Hacer deporte 59% 61% 57% Adelgazar 34% 29% 39% Estudiar idiomas 26% 22% 30% Dejar de fumar 16,50% 17% 16% Encontrar pareja 10% 13% 7%

Así, hacer más deporte (incluso apuntarnos al gimnasio), adelgazar y quitarnos los kilitos que nos sobran y también aprender idiomas sin olvidarnos de otros clásicos como dejar de fumar o encontrar pareja, son los deseos, en orden de importancia, que tenemos para el Año Nuevo.

Aprender idiomas

De cara a los propósitos de Año Nuevo y analizando en primer lugar de las academias de idiomas y centros de enseñanza, hay que informarse bien primero qué incluye cada curso de idiomas y si se ajusta a nuestras necesidades, comparando entre varias academias. Una vez elegido el centro hay que recordar que las formas de pago pueden variar, como por ejemplo el pago de la matrícula y una mensualidad por adelantado al abono del curso completo por adelantado, bien al contado o bien financiado por una entidad bancaria a través de un préstamo vinculado.

Dependiendo de la forma de pago y de otras variables contractuales o de la publicidad, en caso de que el alumno no esté conforme con el curso contratado, podría o solo perder la última mensualidad abonada o todo el coste del curso, debiendo, si está financiado, seguir abonando las cuotas a la entidad que lo financió. Estos son algunos de los consejos que refresca la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), aunque ofrece muchos más antes de elegir un curso de inglés:

Si en el contrato que ofrece la academia hay una vinculación a un crédito determinado con una entidad bancaria, el consumidor no está obligado a aceptarlo, pudiendo gestionar la financiación por su cuenta. Si optamos por aceptar la opción que la academia nos propone debemos exigir una información clara y completa que incluya el plazo, el tipo de interés, las diversas comisiones… Es importante leer esa información con atención antes de firmar.

determinado con una entidad bancaria, el consumidor no está obligado a aceptarlo, pudiendo gestionar la financiación por su cuenta. Si optamos por aceptar la opción que la academia nos propone debemos exigir una información clara y completa que incluya el plazo, el tipo de interés, las diversas comisiones… Es importante leer esa información con atención antes de firmar. Es interesante conservar la publicida d que poseamos para exigir que se cumplan las condiciones que aparecen en ella y en el contrato que hayamos firmado. Si la academia incumple lo publicitado o contratado en su día el alumno podría cancelar el curso y la academia se haría cargo de los gastos que se puedan derivar de la cancelación del préstamo vinculado.

d que poseamos para exigir que se cumplan las condiciones que aparecen en ella y en el contrato que hayamos firmado. Si la academia incumple lo publicitado o contratado en su día el alumno podría cancelar el curso y la academia se haría cargo de los gastos que se puedan derivar de la cancelación del préstamo vinculado. Concretar por escrito las condiciones de las clases, duración del curso, horarios… y la homologación o reconocimiento del mismo por organismos oficiales.

Cómo elegir gimnasio

Si lo que nos hemos propuesto en año nuevo es ponernos en forma, antes de elegir el gimnasio hay que valorar algunas de sus características:

Es importante recibir información por escrito y guardarla para poder exigir su cumplimiento.

Es interesante visitarlo previamente para comprobar las instalaciones . La limpieza es fundamental, por lo que los vestuarios deben mantener una higiene adecuada.

. La limpieza es fundamental, por lo que los vestuarios deben mantener una higiene adecuada. Se debe preguntar por el grado de cualificación de los monitores . Existe un Título Nacional de Entrenador, aunque no todos los instructores tienen por qué tenerlo y está permitido.

. Existe un Título Nacional de Entrenador, aunque no todos los instructores tienen por qué tenerlo y está permitido. Es conveniente que existan especialistas en medicina deportiva , ya que los clientes nuevos deberían someterse a exámenes para adaptar los ejercicios a sus posibles lesiones o patologías.

, ya que los clientes nuevos deberían someterse a exámenes para adaptar los ejercicios a sus posibles lesiones o patologías. Comparar bien los precios y servicios que se incluyen: en algunos gimnasios se pagan meses por adelantado y en otros hay que pagar matrícula. Además, los precios pueden variar en función de las clases extra o de determinados servicios (masaje, sauna, spa…).

que se incluyen: en algunos gimnasios se pagan meses por adelantado y en otros hay que pagar matrícula. Además, los precios pueden variar en función de las clases extra o de determinados servicios (masaje, sauna, spa…). Como información adicional para tener en cuenta antes de elegir podemos preguntar si disponen de seguro de responsabilidad civil para el caso de accidentes, hurtos… derivados del uso de los servicios e instalaciones.

Tanto para el caso de las academias como para el de los gimnasios es también recomendable consultar si el establecimiento está adherido al arbitraje de consumo, algo que ayudará a solucionar un posible conflicto futuro de forma más rápida y eficaz.

¿Cuánto cuesta ir a un gimnasio? De media, 43 euros al mes

FACUA-consumidores en Acción ha realizado un estudio comparativo sobre los precios de 134 gimnasios en diecinueve ciudades de toda España. La cuota mensual de los gimnasios encuestados asciende a una media de 43,41 euros, que da acceso al usuario a las dependencias para la realización de ejercicios aeróbicos y musculación así como diferentes clases colectivas, más el uso de servicios como sauna o piscina en los establecimientos que cuentan con ellas.

Las tarifas mensuales más económicas son las de Cádiz, con un importe medio de 33,66 euros, Huelva, 35,00 euros, y A Coruña, 36,33 euros. Las más caras se han detectado en Madrid, una media de 56,45 euros, Bilbao, 53,31 euros, y Zaragoza, 51,93 euros. El precio medio en la ciudad con los gimnasios más caros supone un 68% más que en la que tiene los más económicos.

El gimnasio con la cuota mensual más cara de todos los encuestados se encuentra en Badajoz y cobra nada menos que 90,00 euros. El más económico es uno de los de Huelva, cuya mensualidad es de 25,00 euros. Las diferencias entre el establecimiento más barato y el más caro de los 134 incluidos en el estudio alcanzan así el 260%.

Las características de las instalaciones pueden influir considerablemente en los mayores o menores precios aplicados, aunque hay gimnasios con mejores prestaciones y precios más bajos que otros que tienen menos máquinas o actividades. También condicionan las tarifas la ciudad de la que se trate y el nivel de competencia que exista en la misma.

Uno de cada tres gimnasios encuestados (43 de los 134) cobra una cuota de inscripción, que oscila entre los 10 euros de sendos establecimientos de Huelva, Valencia y Jaén y los 150 euros de uno de Lleida.

Trimestre, semestre o año

Si en lugar de pagar la cuota mes a mes el usuario abona por adelantado un trimestre, un semestre o un año completo, puede ahorrarse una media del 11%. La cuota trimestral que arroja el estudio es de una media de 115,60 euros, mientras que la semestral supone 231,78 euros y la anual 461,48 euros.

Sólo el 44% de los gimnasios encuestados (59 de los 134) aplica descuentos por pagar varios meses por adelantado. De los que sí lo hacen, la reducción en el precio oscila entre el 5% de uno de los establecimientos de Córdoba hasta el 50% de un centro de Málaga.

Clases dirigidas



El 87% de los gimnasios (117) ofrece clases dirigidas. La más ofertada es el spinning, un entrenamiento aeróbico que se realiza con una bicicleta estática al ritmo de la música, incluida en el 68% de los centros encuestados (91).

En segundo lugar, el pilates, que se centra en el desarrollo de los músculos internos para mantener el equilibrio corporal y dar estabilidad y firmeza a la columna vertebral, es ofrecido en el 57% de los gimnasios (76).

Le sigue el GAP, una gimnasia de mantenimiento para poner firmes y endurecidos los glúteos, abdominales y piernas, que se da en el 49% de los establecimientos (65).

La cuarta clase más ofertada es el aerobic, un tipo de deporte aeróbico que se realiza al son de la música, incluida en el 43% de los gimnasios (58).

Las diecinueve ciudades donde FACUA ha realizado su estudio son A Coruña, Almería, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Lérida, Madrid, Málaga, Oviedo, Salamanca, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Valencia y Zaragoza.

Carencias regulatorias



FACUA reclama una regulación de este sector para garantizar una mayor calidad de los servicios prestados y el establecimiento de criterios más estrictos para la contratación de los monitores encargados del desarrollo de distintas actividades en los gimnasios.

La ausencia de evaluaciones médico-deportivas a los usuarios al inscribirse y la falta de una suficiente cualificación profesional del personal en buena parte de los gimnasios que existen en España deriva en un insuficiente o erróneo asesoramiento. Algo que puede resultar especialmente perjudicial para personas con determinados problemas de salud, advierte FACUA.

Antes de apuntarte a un gimnasio, revisa que no tengas cláusulas abusivas como la de permanencia

Apuntarse al gimnasio ocupa el primer lugar en las listas de propósitos que casi todos hacemos al comenzar el año y para el que es aconsejable estudiar diversas ofertas, informarse sobre los precios, los servicios y el cobro, así como la presencia de profesionales formados acreditados.

Debes extremar las precauciones a la hora de contratar un gimnasio ante la posibilidad de que se apliquen contratos de permanencia similares a los de la telefonía móvil y recuerda que existen otras alternativas a menudo más baratas, como pueden ser los clubs deportivos, las aplicaciones en smartphones, la práctica de ejercicio en casa, etc., pero en todos los casos se debe consultar con el médico de cabecera para definir qué tipo de ejercicio es aconsejable según nuestro estado de salud y modo de vida.

Lo primero es tener muy claro la continuidad que se va a dar al gimnasio, pues en gran parte de estos centros de deporte existen contratos de permanencia, los cuales se deberán cumplir; de no ser así se perderá el dinero de las cuotas restantes aun no habiendo sido disfrutadas.

Buscar y comparar

Es aconsejable en todos los casos consultar las tarifas de varios gimnasios y estudiar las ofertas que ofrecen, pues muchas veces a la larga no salen rentables. Otro punto muy importante a la hora de apuntarse a un gimnasio es buscarlo cerca del domicilio o del lugar de trabajo.

Son muchos los gimnasios que tan solo ofrecen la posibilidad de abonar las cuotas mediante el cobro mensual por tarjeta de crédito. ASGECO desaconseja esta práctica, pues ante cualquier conflicto o cargos indebidos no se puede devolver el cobro, mientras que con los recibos bancarios sí es posible.

Cláusulas abusivas

Es muy importante antes de firmar cualquier contrato leerlo exhaustivamente, pues podría incorporar cláusulas abusivas, al igual que gastos que previamente no se han comunicado al consumidor como pueden ser clases, taquillas, etc. También es muy importante que exista una cláusula de protección de datos en el contrato, donde se especifique claramente qué trato le va a dar la empresa a los datos de carácter personal del consumidor o consumidora.

También es aconsejable acudir a establecimientos que realizan un examen médico previo al nuevo cliente para conocer cuál es su estado físico y que cuentan con profesionales formados acreditados que guíen a los usuarios. Estos exámenes pueden ser muy básicos, por lo que los usuarios y usuarias más sedentarias o con problemas de salud deberían consultar con su médico de cabecera antes de inscribirse.

Coleccionables por entregas

Finalmente, el mes de enero también es el momento en el que muchas editoriales buscan el lanzamiento de colecciones por entregas. Por ello, CECU quiere recordar a los interesados en realizar alguna ellas algunas cuestiones que deben tener en cuenta:

Las ofertas de lanzamiento y las primeras entregas suelen ser muy baratas , pero las posteriores se encarecen significativamente, por lo que debemos informarnos del número total de entregas y del precio de las mismas. Si no se indica el número de entregas el consumidor puede dirigirse a la propia editorial o a la página web de la misma, donde podrá encontrar información sobre la colección que le interese: el contenido de la misma (para verificar si realmente le interesa), número de entregas, contenido, precio, etc.

, pero las posteriores se encarecen significativamente, por lo que debemos informarnos del número total de entregas y del precio de las mismas. Si no se indica el número de entregas el consumidor puede dirigirse a la propia editorial o a la página web de la misma, donde podrá encontrar información sobre la colección que le interese: el contenido de la misma (para verificar si realmente le interesa), número de entregas, contenido, precio, etc. En algunos casos, la colección se completa con fascículos especiales o extras (expositores, encuadernaciones, piezas especiales que incrementan el precio normal de los fascículos…) con lo que el coste total de la colección puede verse incrementado.

(expositores, encuadernaciones, piezas especiales que incrementan el precio normal de los fascículos…) con lo que el coste total de la colección puede verse incrementado. Igual de importante es conocer la periodicidad de las entregas para saber el tiempo que nos va a llevar completar la colección, ya que en algunos casos pueden ser años.

para saber el tiempo que nos va a llevar completar la colección, ya que en algunos casos pueden ser años. El usuario también debe analizar si, en algunos casos (como en las colecciones de libros o películas), puede resultar más económico adquirir la colección directamente y no por entregas.

Cómo conseguir que tus propósitos para el Año Nuevo se cumplan

Mejorar profesionalmente, sentirse mejor, perder peso, encontrar el amor, saber aprovechar mejor el tiempo, disfrutar más de la familia y tener mayor equilibrio entre trabajo y vida privada suelen ser algunos de los propósitos más comunes que todos nos hacemos al empezar el año.

Como cada año, millones de españoles se proponen iniciar algún cambio en sus vidas. Con los propósitos de año nuevo, todos buscamos un apoyo para ser más felices, pero ¿cómo asegurarnos de conseguirlos?

Cinco técnicas que debes seguir para convertir en éxitos los objetivos de Año Nuevo que te pongas

Y anotar los beneficios que nos comportará. Conocer los beneficios de la meta nos servirá para ver lo que obtendremos con su consecución.

Trazar un plan de acción concreto y específico Contesta estas preguntas básicas: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? Debe contener un calendario concreto.

Optar por una herramienta que nos ayude Por ejemplo, la agenda clásica de papel, el outlook, el sistema de agenda de nuestro smartphone, listas de tareas, etc.

Poner indicadores de avance revisables en periodos temporales Semana, mes, etc. que pueden ser cualitativos o cuantitativos, o preferiblemente una combinación de ambos.

Hacer rutinas de toma de conciencia periódica Por ejemplo, cada mañana dedicar dos minutos al levantarse a meditar sobre nuestro propósito y los beneficios que vamos a conseguir.

Estos son los cinco consejos que Rafael Adame, coach de TISOC, ha establecido para trazar y alcanzar tus objetivos para el año nuevo. Si te preguntas cómo conseguir los buenos propósitos con el comienzo del año, estas son las técnicas que puedes seguir.

Los expertos de TISOC Coaching señalan lo positivo que resulta fijarse propósitos y metas, pero no solo con motivo del Año Nuevo, sino a lo largo de todo el año. Las estadísticas evidencian que las personas que rigen su vida por metas a conseguir, son más resistentes a las enfermedades y gozan de una mayor esperanza de vida.

Realistas ante todo

No obstante, a la hora de establecer retos y objetivos, es conveniente dejarse guiar por el realismo; marcarse un gran número de esos objetivos no garantiza una mayor motivación y consecución de los mismos. Rafael Adame, Master Coach de TISOC Coaching apunta: «Es preferible hacerse pocos propósitos pero que sean sólidos; esa solidez consiste en una actitud clara hacia el compromiso y un plan de acción concreto que se resume en un simple paquete verbal: ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién?».

Una causa de frustración es proponernos retos que no podemos controlar por nosotros mismos. Solo los retos que puedan ser alcanzables representan una motivación; deben estar basados en lo que podamos controlar y ello se produce cuando depende de un cambio de actitud o una acción por nuestra parte.

Motivaciones reales, hacer lo que nos gusta

Para conseguir las metas fijadas para el nuevo año es elemental que el individuo busque su verdadera motivación, la motivación intrínseca que nace de su ser interno. Asimismo, para empezar debe saber si conseguir ese objetivo es importante o superficial y preguntarse cómo se va a sentir si no lo logra y si no hace nada por empezar a hacerlo realidad. Para los retos considerados inalcanzables por su envergadura, lo más recomendable es dividirlos en sub-objetivos más pequeños que ayuden a ir lográndolos paso a paso.

El miedo al fracaso impide que actuemos

Mikah de Waart, coach personal y profesional, señala que «solemos pensar en términos de éxito o de fracaso, entendiendo por éxito sólo la consecución de nuestros objetivos. Por miedo al fracaso no actuamos. Hay que salir de la zona de confort y dar pasos, avanzar de lo conocido a lo desconocido». El experto explica que «si sigues sin hacer nada, sin avanzar, cada día tu mundo se hará más y más pequeño, y en consonancia, tu ser, tu personalidad. Eso es fracasar. Para mí el éxito es seguir intentando. Si cada día intentas avanzar, crecerás como persona, en autoconfianza, en energía, en seguridad… Si consigues el objetivo o no, es un efecto secundario».

Sin embargo, la mayoría de los cambios que se proponen las personas no dan resultados. Uno de los principales factores que hace que los propósitos de nuevo año no se cumplan es pensar que no se tiene responsabilidad alguna en el hecho de que no se logren. El primer paso para alcanzar los retos es tomar conciencia de la responsabilidad de uno mismo.

Errores más comunes

Tras formar a más de 20.000 personas, Mikah de Waart afirma que hay cuatro razones principales por las que una persona no consigue los propósitos que se marca:

1. No fijar objetivos. Muchas veces vive la vida pero se olvida de fijarse un rumbo.

2. Tener un objetivo y no actuar para lograrlo.

3. Tener un objetivo y actuar, pero cuando aparece un pequeño inconveniente o problema abandona la meta.

4. La falta de motivación o de energía.

