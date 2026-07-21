Tres de cada cuatro trabajadores se plantean cambiar de empleo después de las vacaciones

NOTICIA de Síguenos de Javi Navarro

Las vacaciones no solo sirven para descansar. Para muchos profesionales también representan el momento de hacer balance de su situación laboral y decidir si ha llegado la hora de buscar un nuevo empleo. Según una encuesta de Hays, firma especializada en selección y soluciones de recursos humanos, el 73% de los trabajadores afirma estar buscando trabajo o planteándose un cambio profesional tras el verano, mientras que la conciliación entre la vida personal y laboral se consolida como el principal motivo para dar ese paso.

Lejos de tratarse de una decisión impulsiva, los expertos apuntan a que el periodo estival ofrece el tiempo y la distancia necesarios para reflexionar sobre el desarrollo profesional, las oportunidades de crecimiento o el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Así lo pone de manifiesto una encuesta elaborada por Hays, compañía especializada en selección y soluciones de recursos humanos, cuyos resultados muestran que solo un 8% de los profesionales asegura sentirse plenamente satisfecho con su puesto de trabajo actual.

La encuesta refleja, además, que un 14% de los trabajadores no está buscando empleo activamente, aunque reconoce mantenerse abierto a nuevas oportunidades laborales.

Las vacaciones ayudan a tomar una decisión que muchos llevan meses aplazando

Desde Hays explican que el verano actúa como un momento de reflexión para numerosos profesionales que, durante el resto del año, apenas encuentran tiempo para analizar su situación laboral.

La directora de Perm Recruitment de Hays España, Silvia Pina, explica que “el verano no provoca por sí mismo la decisión de cambiar de empleo, pero sí ofrece el tiempo y la distancia necesarios para que algunas inquietudes se hagan más evidentes”.

Según la experta, las vacaciones permiten analizar con mayor perspectiva aspectos que durante el día a día quedan relegados por la rutina, como las posibilidades reales de desarrollo, el reconocimiento recibido, el equilibrio entre la vida personal y profesional o la carga de trabajo asumida.

La conciliación ya es el principal motivo para buscar otro empleo

Aunque la retribución económica continúa siendo un factor importante a la hora de aceptar un nuevo puesto, el estudio de Hays pone de manifiesto un cambio en las prioridades de los trabajadores.

Preguntados por el principal motivo que les llevaría a cambiar de empleo tras las vacaciones:

El 43% señala la conciliación entre la vida personal y profesional.

señala la conciliación entre la vida personal y profesional. El 33% prioriza las oportunidades de crecimiento profesional.

prioriza las oportunidades de crecimiento profesional. El 13% sitúa en primer lugar el ambiente laboral.

sitúa en primer lugar el ambiente laboral. El 9% destaca el liderazgo dentro de la empresa.

Para Silvia Pina, estos resultados demuestran que la decisión de abandonar una empresa rara vez responde a una única causa. La directora de Perm Recruitment de Hays señala que “lo más habitual es que exista una acumulación progresiva de factores que, con el paso del tiempo, termina afectando al compromiso y la motivación de los profesionales”.

Las primeras señales de que un trabajador está pensando en marcharse

La compañía especializada en recursos humanos explica que muchas veces el cambio empieza a gestarse incluso antes de presentar una dimisión.

Tras las vacaciones es habitual que algunos profesionales regresen al trabajo con una sensación persistente de desmotivación, menor interés por proyectos que anteriormente resultaban estimulantes o una mayor predisposición a valorar ofertas externas.

Esa reflexión suele traducirse poco a poco en acciones concretas como:

Actualizar el currículum o el perfil profesional.

Ampliar la red de contactos.

Consultar nuevas ofertas de empleo.

Buscar información sobre salarios y tendencias del mercado laboral.

Según Hays, la vuelta al trabajo puede convertirse en el momento en el que una reflexión iniciada durante el verano termina materializándose en la búsqueda activa de nuevas oportunidades.

Las empresas también pueden aprovechar el verano para retener talento

El estudio no solo analiza el comportamiento de los profesionales. También identifica una oportunidad para las empresas que quieran reducir la rotación de sus equipos.

En este sentido, Silvia Pina considera que los trabajadores “buscan mucho más que una buena retribución económica”.

La experta añade que los profesionales desean “desarrollarse, sentirse escuchados y tener visibilidad sobre sus oportunidades de crecimiento, sus próximos retos y el impacto de su trabajo”.

Por ello, desde Hays defienden que las organizaciones que mantienen conversaciones abiertas con sus empleados y transforman esa escucha en acciones concretas estarán mejor preparadas para atraer y fidelizar talento a largo plazo.

La búsqueda de empleo sigue siendo una realidad para la mayoría de profesionales

Este comportamiento no responde únicamente al periodo estival.

Según la Guía Hays, el 64% de los profesionales en España ya se encuentra en búsqueda activa de empleo, un contexto que convierte los meses previos y posteriores al verano en una oportunidad para que las empresas conozcan mejor las expectativas de sus equipos y adapten sus políticas de desarrollo profesional.

Para Hays, la fidelización del talento no depende únicamente de las medidas que puedan adoptarse tras las vacaciones, sino de mantener durante todo el año una comunicación constante con los trabajadores, ofrecer oportunidades reales de crecimiento y responder a la evolución de sus necesidades profesionales.