Claves para alquilar un apartamento estas vacaciones sin caer en ningún fraude

NOTICIA de de Javi Navarro

El alquiler de un apartamento para pasar las vacaciones tiene muchas diferencias respecto a la estancia en un hotel. ¿Por ejemplo? La libertad de horarios, el uso de la casa al completo, mayor comodidad, es como estar “en casa”… Sin embargo, algo a tener en cuenta es la forma en la que se realiza la contratación del alquiler, generalmente a particulares. Y es que con Internet cada vez hay más los fraudes en los alquileres de las viviendas para periodos vacacionales, algo similar a lo que ocurre con los fraudes en la venta de coches. En algunos casos el piso no se ajusta a la realidad y en el peor de los casos el inmueble ofertado ni siquiera existe.

Consejos

Por ello, es necesario tener mucha precaución. Destacamos estos cuatro consejos básicos para evitar posibles fraudes:

– desconfiar siempre de los precios extremadamente bajos

– comprobar que el arrendador es el dueño de la casa

– pedir siempre toda la información posible sobre los datos del propietario (número de teléfono, DNI, dirección…)

– evitar el pago del importe total o señal por adelantado mediante transferencia bancaria sin antes haber visto el inmueble

Además, lo más recomendable es establecer con el propietario un vínculo no solo telefónico, sino también vía email y mediante la firma de un pequeño contrato. De no ser posible, habría que ponerse en manos de un profesional de confianza que actúe de intermediario, como una inmobiliaria. En todo caso, el consumidor siempre deberá contar con las garantías suficientes para que, en caso de fraude, pueda reclamar.

Los datos ponen de manifiesto cambios en el panorama inmobiliario y en el sector del turismo como consecuencia de la inestabilidad económica que están permitiendo que los precios de los apartamentos de vacaciones desciendan de precio, motivado entre otros factores por el aumento de la oferta. Otro motivo más es que cada vez son más los propietarios que han comenzado a alquilar su segunda vivienda de playa, por lo que la oferta de inmuebles se incrementa cada vez más.

1. El anuncio y el anunciante

– consulte el número de personas que han alquilado previamente ese alojamiento. Un elevado número de arrendatarios es buena señal de seguridad. Lee las opiniones de los anteriores inquilinos sobre el alojamiento o solicita al anunciante referencias.

– en ocasiones el anunciante no es el propietario del alojamiento pero gestiona el alquiler del mismo en representación de éste, dicha representación tendrá que ser demostrada.

– si se trata de una agencia solicítales sus datos completos (dirección, teléfono fijo, sitio Web, etc.).

– desconfía de los anunciantes que no te proporcionan un numero de teléfono fijo perfectamente identificable donde puedas localizarlos.

– si tienes dudas puedes investigar a través de buscadores con los datos que te ha facilitado el anunciante.

– recuerda que hay dominios más fiables que otros. Cualquiera puede abrir una cuenta de yahoo, hotmail, gmail…

2. El pago

– no se aconseja pagar por adelantado la cuantía total, ya que muchos anunciantes exigen dicho pago como medio de garantía y para estar seguros del interés de alquilar de los usuarios durante el periodo de tiempo establecido. En caso de que se lo exijan, hay que asegurarse de la legalidad de la propiedad antes de realizar el pago de la fianza.

– cuando los anunciantes y los propietarios te exijan el pago a través de servicios como Western Union, MoneyGram, Bidpay y otros similares asegúrate de haber comprobado la conformidad y legalidad del resto de aspectos de la contratación.

– antes de realizar una transferencia bancaria asegúrate de que el anunciante ofrece las garantías suficientes.

-se tendrá mayor seguridad si el anunciante acepta tarjetas de crédito porque los bancos disponen de medidas de seguridad y controlan quienes pueden aceptar tarjetas de crédito y el pago con tarjeta de crédito ofrece ciertas ventajas que no dan otras formas de pago.

–Se recuerda que es obligatoria la entrega de recibo y se recomienda a los consumidores solicitarlo siempre.

Nunca hay que pagar por adelantado el apartamento de vacaciones

Los intentos de estafa en webs de anuncios clasificados son reales. Y el principal motivo suele ser engañarte y quedarse con tu dinero. Así que una de las claves para detectar que algo no va bien se produce cuando los supuestos propietarios ponen pegas y excusas para enseñar el apartamento argumentando que se encuentran en un lugar distinto al de su ubicación y que les resulta imposible desplazarse para mostrarlo. Con esta excusa, que cada vez se usa más para estos timos, proponen que el abono se realice antes del periodo vacacional, solicitando una parte o la totalidad del importe del alquiler. Nunca es recomendable pagar por adelantado sin verificar que el arrendador es el propietario del inmueble.

El método de pago que propone el supuesto propietario consiste en una transferencia o el envío de una remesa de dinero directamente al que se identifica como propietario o a la supuesta cuenta de una empresa de mensajería, asegurando que ésta se encargará de entregar las llaves del inmueble y el contrato de alquiler inmediatamente después de la transacción.

Sin embargo, la empresa que mencionan no ofrece dicho servicio ni los anunciantes son propietarios de la vivienda, siendo los propios estafadores los que recibirían directamente las cantidades exigidas.

En este tipo de timo, normalmente el precio anunciado es un chollo y apenas se ofrece como medio de contacto un correo electrónico. También hay casos de precios acordes al mercado y que facilitan teléfonos móviles como medio de comunicación.

Siempre, para evitar estos fraudes, hay que verificar que el arrendador es el dueño del piso a través de los registros de la propiedad, aunque si se envía dinero, debe garantizarse que el destinatario es el auténtico propietario para evitar casos de suplantación de identidad.

Aunque lo más recomendable es no pagar nada por adelantado sin haber entrado en el inmueble, es evidente que esta práctica es habitual, especialmente en alquileres de vacaciones. En cualquier caso hay que destacar que realizar el envío de remesas de dinero es más peligroso que una transferencia bancaria, ya que generalmente las entidades financieras permiten revocarlas en un determinado plazo.

3. Sugerencias de contratación

– No en todos los casos se da la firma de un contrato escrito, puede realizarse también de forma verbal.

– si contactas por teléfono fijo o móvil, procura guardar todos los mensajes recibidos y enviados, así como el número de teléfono.

– una medida de seguridad es solicitar al anunciante que te remita por fax y en un sólo folio la fotocopia de su DNI por ambas caras, un recibo del último IBI o nota simple de la última inscripción registral del alojamiento.

– pide a quien te oferte el apartamento que, si es posible, te envíe un breve compromiso de contrato o cualquier documento mediante el cual se pueda acreditar ese compromiso de alquiler.

– En el caso de realizar un contrato escrito revísalo cuidadosamente y si no está convencido deje que lo mire un profesional, para evitar cláusulas que pudieran ser abusivas.

– a igualdad de condiciones entre dos apartamentos elija aquel en el que la agencia esté adherida al arbitraje de consumo.

– entregue la señal mínima posible.

– al firmar recuerde que en el contrato escrito debe figurar toda la información sobre la vivienda, la duración de la estancia, el precio convenido y las condiciones de pago. Igual información que se debe facilitar al consumidor cuando se trate de un contrato verbal.

4. En el apartamento

– repase la vivienda con el arrendador, o persona que éste designe, o empleado de la agencia para verificar su estado, incluido el de los electrodomésticos.

– el alojamiento, mobiliario, instalaciones y equipo del mismo debe ser entregado en las debidas condiciones de limpieza.

– Se recomienda la elaboración de un inventario de enseres, así como comprobar que están todos y su estado.

-si posteriormente encontrara algún desperfecto debe comunicárselo enseguida al propietario para evitar cualquier responsabilidad.

– No nos pueden cobrar ni el suministro de agua , ni el de energía eléctrica ni el servicio de recogida de basura… esos gastos correrán por cuenta del propietario.

5. La vuelta a casa

– si usted considera que ha sido vulnerado alguno de sus derechos presente una reclamación por escrito, preferiblemente en el lugar de vacaciones y recuerde que los folletos publicitarios, facturas, contrato y demás documentos son necesarios como prueba ante una posible denuncia o reclamación.

– si ha sido víctima de un fraude debe presentar una denuncia en la comisaría de Policía Nacional o cuartel de la Guardia Civil más próximos a tu domicilio, explicando lo sucedido y aportando las comunicaciones y datos que se poseen relacionados con el presunto estafador.

Aquí te dejamos más recomendaciones sobre cómo denunciar después de unas vacaciones para el olvido.

Recomendaciones para negociar un alquiler y dejar señal

Hemos consultado a los expertos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) para que nos den las claves a la hora de alquilar una casa de vacaciones, todo lo que hay que tener en cuenta antes de firmar el contrato, en el momento de entrega de las llaves o por si se producen problemas durante la estancia.

Comprobar el apartamento

Lo ideal es visitar antes el apartamento que quieres alquilar, para evitar muchos problemas. la clave está en cerciorarse antes de nada de que la vivienda se ajusta a lo prometido.

– Si no es posible visitar la vivienda o apartamento, que indudablemente es lo más aconsejable, pide al arrendador o a la agencia un dossier fotográfico en el que aparezcan las principales estancias, accesos y vistas, así como los servicios complementarios con los que cuenta: piscina, jardín, etc.

– Infórmate bien de su ubicación: comprueba la distancia real de la vivienda con los puntos de interés: playa, restaurantes, centro histórico, etc.

– Asegúrate del estado de conservación del mobiliario y electrodomésticos.

Negociar condiciones y firmar contrato

Una vez que has decidido que te interesa una vivienda en concreto, puedes negociar con el propietario o la inmobiliaria el precio y las condiciones.

Si llegas a un acuerdo, siempre debes firmar un contrato. Antes de firmarlo, revísalo, léelo detenidamente. En caso de duda consulta con tu organización de consumidores: nuestro servicio de asesoría está para ayudarte.

Para ayudarte a prevenir, te contamos los aspectos más delicados, a los que debes prestar atención: la señal, la fianza, el inventario de enseres…

La señal, por escrito

Es normal que el propietario o la agencia inmobiliaria pidan una señal para garantizar la reserva del piso en las fechas acordadas: esa suma será descontada del total a pagar por la estancia. La cifra que se establezca como señal puede representar entre el 20 y el 30% del precio acordado.

– Es importante hacer constar en el contrato el importe de la señal.

– Negocia la posibilidad de cancelar la reserva sin gastos en un plazo determinado en el caso de que haga la reserva con mucho tiempo de antelación. En caso de cancelación a última hora es habitual que el arrendador se quede con el importe de la señal como compensación.

– Para evitar conflictos y saber a qué atenerte, establece el momento a partir del cual la cancelación de la reserva implica la pérdida de la señal entregada.

– Pide un justificante del pago, y consérvalo siempre.

– Comprueba que la persona que firma en el recibí o es beneficiaria de la transferencia mediante la que paga la señal, es quien figura en el contrato como arrendador en calidad de propietario o mediador en caso de tratarse de una inmobiliaria.

Si te piden fianza

En alquileres de una o dos quincenas no siempre se exige una fianza para hacer frente a posibles daños que pudieran causar los inquilinos en la vivienda, pero a veces sí se hace. Si te piden fianza, pide que se detalle claramente el concepto y las condiciones de su aplicación, también se prevea su devolución.

El inventario y las llaves

También es habitual que en el contrato de alquiler se indique que se entrega el apartamento en perfecto estado de uso y mobiliario. A veces también se entrega un inventario en el que se detallan los muebles y enseres con los que el piso está equipado, así como el estado en que se encuentran.

No firmes el contrato ni el inventario antes de comprobarlo: si no formulas ninguna objeción, con tu firma estarás dando tu conformidad a lo que consta en ese inventario. Nuestro consejo es que, una vez en la casa, verifiques que lo que se indica en la lista está efectivamente en la vivienda, y compruebes el estado en el que se encuentra. En ese momento sí puedes firmar el inventario haciendo constar las deficiencias encontradas, si es que hay alguna, o dando tu conformidad. Tómate tu tiempo para hacerlo y evitarás problemas al finalizar la estancia.

Una vez de acuerdo, el inquilino tendrá que pagar lo pactado por el alquiler descontando la señal entregada, y el arrendador le entregará las llaves del apartamento.

Pide un teléfono de contacto para eventuales incidencias (como una avería, por ejemplo).

En caso de problemas

La forma de resolver los conflictos depende de cómo se haya contratado el servicio.

– Si has contratado directamente con el dueño, lo mejor es arreglar la cuestión de manera amistosa con él. Si no es posible, como lo que se ha firmado es un contrato entre particulares, el inquilino no tiene la consideración de consumidor, y si tiene que hacer alguna reclamación, tendrá que ser mediante demanda ante el juzgado de primera instancia de la localidad en la que se encuentre la vivienda.

– Si has contratado con una agencia inmobiliaria, deberás rellenar una hoja de reclamaciones e intentar solucionarlo a través de esta vía. Si tampoco se resuelve, no quedará más remedio que la demanda judicial.

En ambos casos es esencial hacerse y conservar el mayor número posible de pruebas documentales. Además del contrato, los emails enviados y recibidos, los folletos promocionales de la agencia inmobiliaria o turística si los hubiera, las fotografías (haz fotos del apartamento que te permitan probar en qué aspecto no cumple con lo que se había contratado). Pruebas como tiques de autobús o taxi sirven para demostrar que el apartamento no estaba en el emplazamiento descrito; si las deficiencias de la vivienda impedían almacenar alimentos o cocinar, procede guardar las facturas de restaurantes…

Estafadores que ‘alquilan’ apartamentos que no son suyos

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a dos personas autores de diversas estafas a través de Internet. Los investigadores han logrado esclarecer, hasta el momento, once delitos en ocho localidades españolas. La estafa consistía en la oferta de teléfonos móviles y alquileres de apartamentos para la temporada estival a través de diferentes páginas web dedicadas a la compra-venta entre particulares. Dichos teléfonos móviles ofertados nunca eran remitidos a los compradores, quienes ya habían abonado el precio de venta, y los apartamentos ofertados correspondían a tercereas personas ajenas y desconocedoras de las actividades del estafador.

Las investigaciones comenzaron en el mes de febrero, cuando un ciudadano de Cáceres denunció ser víctima de una estafa en la compra de un teléfono. Los agentes averiguaron que siguiendo el mismo procedimiento existían otras tantas estafas cometidas en las localidades de Madrid, Orense, Granollers, Valencia, Ibiza, Palma de Mallorca y Toledo. Según las gestiones realizadas, uno de los autores de los hechos era un ciudadano de nacionalidad italiana, de 32 años de edad, con antecedentes policiales y domiciliado en la localidad de Parla (Madrid).

Concluidas las investigaciones, los investigadores de la Brigada Provincial de la Comisaría de Cáceres, adscrita a la Jefatura Superior de Policía de Extremadura, se pusieron en contacto con la Comisaría de Parla, perteneciente a Jefatura Superior de Policía de Madrid, para solicitar la colaboración en la detención de esta persona. El individuo fue arrestado el pasado 16 de mayo, junto a su pareja, cuando se disponían a retirar el dinero ingresado procedente de las estafas cometidas, en una cuenta bancaria abierta a tal efecto.

Tras la instrucción del pertinente atestado, los detenidos pasaron a disposición judicial, quien decretó el ingreso en prisión del detenido.

Los timos más comunes a la hora de alquilar apartamento por Internet

Si no quieres ser víctima de una estafa cuando vayas a alquilar un apartamento de vacaciones por Internet, debes tener mucho cuidado. ¿El motivo? La Federación de Usuarios Consumidores Independientes, FUCI, alerta de la proliferación de timos y engaños a la hora de alquilar un apartamento turístico a través de Internet, como por ejemplo con timos y problemas sobre los metros anunciados (y reales) del apartamento, falta de higiene, mayor distancia a la playa que la anunciada, cobros no pactados de agua y luz…

Los principales problemas detectados por FUCI durante el pasado mes de junio y la primera quincena de julio son la existencia de apartamentos inexistentes (2%), de inferior categoría (18%) o de menor capacidad de lo publicitado (31%), falta de higiene (9%), mayor distancia a la playa (25%), electrodomésticos que no funcionan (8%) o cobros indebidos de los gastos de agua y luz 7%).

Contratar un apartamento de vacaciones tiene indudables ventajas porque sale más barato y permite “ahorrar” en la medida que es posible invitar a amigos o familiares a alojarse con nosotros, siempre que no se supere la ocupación prevista. Pero a veces se producen problemas. El principal motivo por el que los consumidores se quejan o tramitan reclamaciones sobre apartamentos alquilados es la falta de realidad entre entre el inmueble descrito en el anuncio y la dura realidad del apartamento, por no hablar de ubicaciones en primera línea de playa que acaban resultando en un paseo de media hora, el mobiliario y electrodomésticos en mal estado o la suciedad. Y, como te hemos explicado, mucho cuidado con el dinero y las señales que hay que dejar para hacer las reservas.

