Cómo afrontar la cuarentena junto a nuestras mascotas

El contagio masivo de coronavirus en nuestro país provoca muchas dudas. Porque está cambiando todo en nuestras vidas. Desde las acciones cotidianas más simples como ir a hacer la compra o la limitación de la libre circulación de personas. Pero, ¿y las mascotas? ¿Cómo podemos afrontar esta cuarentena junto a ellas? Los seres humanos, aunque nos resulte complicado, podemos pasar varios días encerrados en casa, pero nuestros animales no.

En este artículo te damos todas las claves y resolvemos todas las dudas acerca de cómo tratar a nuestras mascotas estos días. Si podemos sacarles a pasear, si podemos seguir jugando y acariciándoles, qué hacer si estamos contagiados, cómo conseguir su comida y todo lo que necesitas saber para que tu mascota siga con sus rutinas diarias sin que el coronavirus les afecte.



Nuestras mascotas no se contagian por coronavirus

Basta ya de bulos. Nuestras mascotas no pueden contagiarse por Covid-19. Esta aclaración debe ser lo más importante que tenemos que tener en cuenta y que debemos transmitir a todas las personas que tengan animales en casa. El miedo o la falsa preocupación de que un perro o un gato puedan contagiarnos puede provocar un abandono masivo de mascotas. Y sería en vano. Está probado científicamente que a día de hoy las mascotas no se contagian ni transmiten el Covid-19.

Repetimos: No hay prueba ni evidencia ninguna de que las mascotas o cualquier animal doméstico puedan llegar a infectarse ni que puedan ser una fuente de infección de este virus. Lo que sí aclaran los expertos es que por el momento no hay evidencia de contagio ni de fuente de infección, pero al ser algo completamente nuevo la información y los hallazgos se irán publicando según se vayan conociendo.

¿Qué es el coronavirus canino?

Ahora bien, sí existe una afección denominada ‘coronavirus canino‘, pero que no tiene nada que ver con el virus que actualmente ya tienen miles de personas en España.

El coronavirus canino es una enfermedad de tipo viral que afecta a mascotas, pero es del intestino. Es decir, que nada tiene que ver con el Covid-19. Es una enfermedad que afecta a perros. Aunque el sector más vulnerable son los cachorros de corta edad.

En la actualidad existen en el mercado vacunas contra este tipo de coronavirus canino. Pero no sirve de nada ponerle esta vacuna a nuestras mascotas, porque no tiene ningún efecto ni está autorizada para la protección de las enfermedades de infecciones respiratorias como el Covid-19.

El coronavirus canino es un tipo de virus entérico y el Covid-19 es un virus respiratorio.

Ambas modalidades son diferentes y necesitan por tanto, tratamientos diferentes. Por este motivo vacunar a los animales con la vacuna del coronavirus canino no va a servir de nada.

Los animales no son portadores ni pueden contagiarse del Covid-19, así que no hay por qué preocuparse ni hay que buscar medicinas para ellos, solo tener en cuenta unas medidas extras de higiene que exponemos a continuación.

¿Debo ponerle mascarilla a mi perro?

No, les causa estrés y no está demostrado que puedan contagiarse. Profesionales sanitarios de la Organización Mundial de la Salud y expertos de diferentes campos sanitarios alertan de que no hay evidencias por ahora de que las mascotas puedan sufrir o contagiar el virus. Existe un coronavirus canino como ya hemos explicado, pero no es Covid-19.

Desde la Real Sociedad Canina (RSCE) advierten de la importancia de continuar conviviendo con nuestra mascota bajo absoluta normalidad, a no ser que el animal enferme o que haya personas en casa contagiadas de coronavirus.

Sí que recomienda no obstante que en las casas se aumente la higiene después de tocarles y acariciarles. Sobre todo aconsejan no tocarnos los ojos o la nariz como forma de precaución.

¿Puedo pasear al perro?

Sí, se puede pasear al perro. Son animales y tienen que hacer sus necesidades. Pero ojo, el paseo a nuestras mascotas no puede convertirse en la excusa para permanecer nosotros en la calle. Los paseos que le damos a nuestras mascotas son momentos en los que deben salir a hacer sus necesidades.

Fuera del Estado de Alarma, los paseos son momentos de ocio, para jugar con ellos, para que se socialice con otros animales, pero en la situación de cuarentena en la que vivimos, los paseos deben ser los justos para que los animales hagan sus necesidades. No seguir estas indicaciones dará lugar a multas por incumplir los paseos permitidos con perros.

Sobre las veces que podemos sacar a pasear a los perros, desde el Gobierno no se ha establecido un límite mínimo ni máximo, pero se apela a la lógica y al sentido común. Lo habitual es que un animal salga tres veces al día.

Cómo pasear al perro en estado de alarma

Pautas a seguir para sacar al perro de paseo:

1. Según indican desde la Dirección General de Derechos Animales, los paseos a los perros deben hacerse en solitario. No puede haber más de una persona paseando a un perro y además se recomienda evitar los puntos de concentración de gente habituales.

2. En cuanto al momento del día para salir a pasear, se recomienda que se busquen horarios poco habituales, de menor afluencia de personas.

Del mismo modo que para hacer la compra, se pretende que se repartan los paseos de tal forma que no haya coincidencias masivas de personas en las zonas para sacar a los animales.

3. Evidentemente, y al igual que fuera del estado de alarma, debemos seguir llevando bolsas de plástico para recoger las heces y tirarlas a la basura. En cuanto a la orina, se recomienda llevar una botellita de agua con detergente para limpiar la zona una vez el perro ha hecho sus necesidades.

4. No hay estipulada una duración del paseo, pero recomiendan que no nos extendamos ni usemos este pretexto para permanecer nosotros en la calle. Cuando los perros hayan hecho sus necesidades, volvemos a casa.

Si tengo coronavirus, qué hago con mi mascota

A pesar de que no haya evidencias de que puedan contagiarse, lo mejor es que evites el contacto con tu mascota si estás contagiado por coronavirus.

La recomendación principal en estos casos es que tu mascota se vaya con alguien que pueda cuidarla de forma temporal. En ese caso el dueño deberá hacerse con nuevos cuencos para que la mascota coma y beba porque los de su casa pueden portar el virus.

Es conveniente también que el collar del animal junto con los juguetes se sometan a una desinfección o directamente los tiremos y compremos unos nuevos. De esta forma la persona encargada de cuidar de la mascota de forma temporal no tiene por qué preocuparse puesto que los animales no transmiten el virus.

En caso de no poder dejárselo a nadie y tener que convivir con nuestras mascotas, lo principal que debemos evitar si estamos infectados es:

1. Acariciarles

2. Tumbarnos junto a ellos

3. Besarlos

4. Compartir comida con ellos.

Debemos además mantener una higiene mucho más estricta. Lavarnos las manos cada vez que les toquemos y hacerlo siempre antes de comer. Además, como medida preventiva, si la persona tiene Covid-19 se recomienda que en presencia del animal llevemos puesta una mascarilla. Nosotros, las personas, no ellos. Poner una mascarilla a un gato o a un perro sólo va a estresarles.

¿Y si mi animal se pone malo?

En el supuesto en el que un animal se ponga enfermo y haya estado en contacto con personas contagiadas por coronavirus debemos ponernos en contacto con nuestro veterinario, aunque de forma telefónica. Debemos avisarle de la situación antes de presentarnos en la clínica y poder propagar el contagio de la enfermedad de la mascota.

¿Puedo ir a una clínica veterinaria?

Las clínicas veterinarias se consideran centros de salud pública, por tanto, tienen permiso para estar abiertos durante el Estado de Alarma. Aunque con dos recomendaciones básicas: Aplazar aquellos servicios que no sean estrictamente necesarios y trabajar a puerta cerrada. Los servicios que permanecen activos en las clínicas son tanto las urgencias como las consultas telemáticas.

Ante situaciones de emergencia en la que nuestra mascota enferme y haya que llevarle a una clínica, se recomienda que la atención a ese animal en concreto se realice fuera del horario habitual de consulta para así evitar la coincidencia con otras personas en una misma sala.

Aumento de abandonos de mascotas por el coronavirus

La Real Sociedad Canina alerta de un posible aumento de los abandonos de perros por el Covid-19 durante la cuarentena ante el temor de algunas personas a que sus mascotas les contagien el virus. En otros países que han sido especialmente atacados por el Covid-19, como China o Italia, los animales han sufrido las consecuencias de este pánico.

En China se llegaron a sacrificar perros lanzándoles por las ventanas, mientras que en el segundo varias organizaciones han denunciado que ya se han producido más de 2.000 abandonos.

Como señala el presidente de la RSCE, Julián Hernández, «no podemos utilizar esta situación de crisis sanitaria para abandonar a nuestros animales, sobre todo porque ellos no son los causantes de ella y tampoco foco de contagio. Es importante apelar a la responsabilidad individual y ser conscientes de que nuestros perros son nuestros mejores amigos, tanto para lo bueno como para lo malo. Si no podemos cuidarles por enfermedad, dejémosles al cargo de alguien sano, pero el abandono nunca es una opción y quien lo haga debe ser severamente multado».

Medidas de prevención e higiene de las mascotas

Son muchos los organismos expertos del ámbito de la salud y de los animales que afirman que no hay pruebas científicas de que los animales sean un punto de infección o puedan contagiarse por Covid-19. Entre estos organismos se encuentra la Dirección General de Derechos de los Animales, que es dependiente del Ministerio de Derechos sociales y Agenda 2030. Pero se recomienda aumentar la higiene:

1. Por ejemplo lavarse las manos después de tocarles porque a pesar de no poder contraer el virus, sí que son sujetos pasivos de otras partículas virales.

2. Otra medida es limpiar las almohadillas de las patas y la cola de perros y gatos con gel desinfectante después de haber estado en la calle como medida de prevención extra.

3. Lavarse las manos después de tocar al animal.

4. El hocico podemos limpiarlo también porque es la parte del cuerpo que mantiene también contacto directo con muchas zonas del exterior, pero mucho, mucho cuidado. El hocico es una parte muy sensible.

5. Evitar que nuestros animales mantengan un contacto directo con otros cuando los saquemos a pasear.

¿Qué puedo hacer si me he quedado sin comida de mi mascota?

Tranquilos. Las tiendas que venden alimento de animales domésticos permanecen abiertas. De esta forma estará permitido que salgamos de casa si vamos a comprar comida para nuestras mascotas.

Qué puedo hacer y qué no durante el Estado de Alarma con mis mascotas

En resumen, la Policía Nacional y la cuenta oficial de la Salud Pública nos advierten en estas imágenes de forma resumida lo que tenemos permitido hacer con nuestras mascotas y lo que no mientras dure este Estado de Alarma.

Por favor, RT Estas son las acciones permitidas durante el estado de alarma respecto a sacar a pasear perros y alimentación de otros animales#EsteVirusLoParamosUnidos #WeLoveAnimals #COVIDー19 pic.twitter.com/j3Jtjcs2KX — Policía Nacional (@policia) March 15, 2020

Cómo hacer más amena la cuarentena con nuestras mascotas

Tener mucho tiempo libre nos aburre a todos. Pero las personas que tienen mascota en casa tienen una pequeña ayuda para entretenerse mientras juegan con ellos o les enseñan nuevas técnicas de adiestramiento. Es el momento perfecto para intentar ganarnos más su confianza, conseguir que sean más obedientes, de jugar con ellos, y de pasar momentos completamente relajados juntos.

Por eso te explicamos cuáles son las mejores zonas para acariciar a nuestras mascotas.

Cómo y dónde acariciar a un gato

Los gatos son animales solitarios e independientes por naturaleza. Aunque hay excepciones, por norma general es difícil que un gato se pase una tarde contigo tumbado a diferencia de un perro.

Sin embargo según un estudio científico, para que un gato disfrute mientras le acariciamos, debemos tener en cuenta una serie de factores.

Para empezar debemos saber si el gato quiere que le acariciemos o no. Si está a su bola por casa y no se acerca a nosotros ya nos está dando una pista. Por el contrario, si viene hacia nosotros es que quiere caricias.

Otra de las pistas que tenemos que tener en cuenta es si el gato ronronea, mantiene la cola erguida y hace movimientos con las patas como si estuviera acolchando una almohada.

Las zonas con las que más disfrutan los gatos según diferentes estudios son: La base de las orejas, debajo de la barbilla y en la zona de los mofletes. Estos son datos generales, aunque cada gato es un mundo y a cada uno le gusta una cosa.

Cómo y dónde acariciar a un perro

Si a los gatos en ocasiones hay que pedirles que se acerquen a nosotros, en el caso de los perros sucede lo contrario.

Les encanta que le demos caricias. Aunque hay diferentes formas de acariciarle, dependiendo de si queremos jugar con ellos, les haremos unas caricias más animadas y movidas dándole palmaditas suaves e incitando al juego, mientras que si lo que queremos es relajarles, debemos darles masajes suaves, con los dedos y la palma de la mano.

Según estudios, los sitios donde los perros más disfrutan las caricias son en el pecho, en la base de la cola y en los hombros.

