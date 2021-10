Sabías Que...

Salud

Cómo bajar la tensión arterial (o subirla)

NOTICIA de de Javi Navarro

¿Tienes los niveles de tensión arterial por encima o por debajo de la media? Tanto si padeces de hipertensión o tienes los niveles muy bajos, en esta guía te explicamos todo lo que puedes hacer para conseguir estabilizar los parámetros. Desde las comidas y bebidas que puedes tomar y los hábitos que tienes que seguir para bajar la tensión hasta cuáles son las mejores bebidas para subirla.

Cómo saber si tengo la tensión alta

Los indicadores medios en un tensiómetro que evidencian que tienes la tensión alta se encuentran en unos niveles superiores a 14-9. Por el contrario, no hay unos síntomas concretos derivados de la tensión alta. En algunas ocasiones estos niveles se producen por enfermedades y en otras ocasiones aparecen sin causa identificable. En cualquier caso, te damos unas pautas que puedes seguir para bajar la tensión y llevar un estilo de vida más saludable:

Si eres fumador y tienes la tensión alta, lo más recomendable es que intentes dejar el tabaco. Tanto fumar como la tensión alta son factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Además de reducir este riesgo, dejar de fumar tiene muchos beneficios.

También hay que reducir el consumo de alcohol porque la ingesta de estas bebidas aumenta la tensión arterial. Así que uno de los remedios más efectivos si tienes la tensión alta es evitar el alcohol.

Estar sometidos a altos niveles de estrés también puede provocar subidas de la tensión arterial. Por eso es fundamental aprender a relajarnos y a evitar la ansiedad y el estrés, tanto en el trabajo como en casa.

Si tienes la tensión alta y además sobrepeso, lo más recomendable es que te pongas a dieta para quitarte esos kilos de más y practicar deporte para comenzar a llevar un estilo de vida más saludable. Aunque hacer deporte no sólo está recomendado para personas con obesidad, sino para todas las que tengan niveles altos de tensión arterial. Porque esta práctica diaria nos ayuda a mantener la tensión estable.

Alimentos para bajar la tensión

En cuanto a la alimentación, hay unas pautas generales que van a ayudarte a reducir la tensión si las integras en tu día a día:

Evita el consumo de sodio . Es importante que no consumas alimentos que tengan altos niveles de sodio así como evitar y reducir el consumo de sal. Como hemos detallado en otros apartados, tanto la sopa como bebidas como el Aquarius tienen altos niveles de sodio que suben la tensión.

. Es importante que no consumas alimentos que tengan altos niveles de sodio así como evitar y reducir el consumo de sal. Como hemos detallado en otros apartados, tanto la sopa como bebidas como el Aquarius tienen altos niveles de sodio que suben la tensión. Elimina de tu dieta las grasas saturadas .

. Evita el consumo de azúcares y bollería.

Integra en tu dieta las legumbres, verduras, frutas y cereales integrales.

Consume alimentos ricos en potasio , como espinacas o el cardo, frutas como la sandía y el plátano y también tubérculos como la patata.

, como espinacas o el cardo, frutas como la sandía y el plátano y también tubérculos como la patata. Consume productos lácteos bajos en grasas.

Procura llevar una alimentación que sea baja en grasas animales . Sustituye las carnes rojas y embutidos por otros con menos grasa como el pavo y el pollo.

. Sustituye las carnes rojas y embutidos por otros con menos grasa como el pavo y el pollo. Evita los frutos secos salados y los fritos de bolsa.

Cómo subir la tensión

La tensión baja o hipotensión se debe fundamentalmente a que el cerebro y el corazón no están recibiendo sangre suficiente. El mejor modo de identificarla es, por supuesto, con un tensiómetro. Los mejores tensiómetros son los de brazo porque resultan más fiables que los de muñeca.

Si alguna vez te has medido la tensión con un tensiómetro y éste te da unos valores iguales o inferiores a 9-6, significará que tu tensión estará en niveles muy bajos. Muchas veces no es necesario recurrir a esta herramienta para descubrirlo, puesto que los síntomas serán más que evidentes:

Vértigos y mareos

Cansancio excesivo y falta de energía

Palidez

Náuseas

Visión borrosa

Desmayos

Cabeza pesada

Si tienes alguno de estos síntomas, casi con total seguridad estarás sufriendo una bajada de tensión. A continuación te damos algunos trucos para que tu presión arterial suba rápidamente. Existen muchos trucos para subir la tensión rápidamente. Tantos que podríamos establecer dos categorías fundamentales:

Alimentos y bebidas

Existen muchos alimentos que te ayudarán a subir tu presión arterial. Lo más importante es que estos sean ricos en sodio. Además, si quieres prevenir las bajadas de tensión, nuestra recomendación es ingerir hidratos de carbono a primera hora del día. Entre ellos, destacaríamos los cereales integrales o la avena, por ejemplo.

Bebidas

Hay algunos remedios caseros de máxima efectividad para subir la tensión, como tomar bebidas como el café, por ejemplo. Sin embargo, hay algunas que también se han hecho muy conocidas para conseguirlo:

Aquarius

El Aquarius es una bebida rica en sales minerales y sodio, dos elementos que te ayudarán a subir tu tensión y empezar a encontrarte mejor de manera casi instantánea. Igualmente, cualquier otra bebida isotónica podrá ayudarte en esto.

Coca Cola

¿La Coca Cola sube la tensión? La cafeína es otro de los elementos que más ayudan a subir la tensión arterial. Por ello, la Coca Cola se ha convertido en otro de los recursos más importantes ante un bajón de tensión repentino. Tómala a sorbos pequeños y empezarás a notar cómo te vas encontrando mejor.

De todos modos, en este caso conviene mencionar que si bien es muy útil para un bajón de tensión puntual, no conviene abusar de ella en el día a día, puesto que conseguirías el efecto contrario: la hipertensión.

Por supuesto, existen otros muchos alimentos y bebidas capaces de subir la presión. Entre ellos podemos destacar los siguientes:

Agua

También puede deberse a la deshidratación. Por ello, antes de nada trata de beber agua a sorbos pequeños para reponer tus niveles de hidratación en el cuerpo.

Sopa

Normalmente trata de evitarse por su alto contenido en sodio. Sin embargo, esto se convierte en su principal ventaja a la hora de subir la tensión.

Frutas

El alto nivel de vitaminas que contienen las frutas ayudan enormemente a la correcta circulación sanguínea. Así, si la tomas con regularidad evitarás sufrir más bajones de tensión.

Chocolate

Su alto contenido en cafeína y teobromina es garantía de éxito a la hora de subir la tensión. Así pues, si sufres un bajón de este tipo, tómate una onza y verás que te empiezas a encontrar mejor.

Ejercicios

Además de la comida, hay otros muchos trucos para subir la tensión. Entre ellos están los relacionados con el ejercicio y las posturas corporales, puesto que favorecen subir la tensión. Podemos destacar los siguientes:

Sentarse con la cabeza entre las piernas o acostare levantándolas

Estas dos posturas favorecen enormemente la subida de la tensión. Adóptalas y verás cómo te empiezas a encontrar mejor.

Aflójate la ropa

Si bien no es una postura corporal como tal, esto te permitirá respirar mejor y que la circulación sanguínea fluya.

Mueve los pies y manos

Si quieres evitar desmayos o incluso caídas, antes de ponerte de pie agita fuerte tus pies y manos. Con esto también conseguirás que fluya mejor tu circulación sanguínea.

Causas de la tensión baja

Cualquier persona puede sufrir una bajada de tensión, sobre todo en verano por el aumento del calor. Aunque no es la única causa que puede provocarla. Los expertos de DosFarma han elaborado una lista de las principales causas que pueden provocar una bajada de tensión.

Por genética . Las personas que más riesgo de sufrir hipotensión por causas genéticas son las mujeres y las personas más delgadas.

. Las personas que más riesgo de sufrir hipotensión por causas genéticas son las mujeres y las personas más delgadas. Pérdida de sangre . Si a causa de un accidente pierdes mucha sangre, la tensión arterial cae en picado.

. Si a causa de un accidente pierdes mucha sangre, la tensión arterial cae en picado. Levantarte rápido . Es otra de las causas que puede provocar una bajada de tensión. Se denomina hipotensión ortostática o postural y se produce cuando nos levantamos de golpe después de estar tumbados o sentados mucho rato. En estos casos lo más normal es sufrir un mareo, desorientación o visión borrosa durante unos segundos .

. Es otra de las causas que puede provocar una bajada de tensión. Se denomina hipotensión ortostática o postural y se produce cuando nos levantamos de golpe después de estar tumbados o sentados mucho rato. En estos casos lo más normal es sufrir un . La deshidratación también produce fuertes bajadas de tensión. Si no hay suficiente agua en el organismo, disminuye el volumen de sangre y, por tanto, la presión.

también produce fuertes bajadas de tensión. Si no hay suficiente agua en el organismo, disminuye el volumen de sangre y, por tanto, la presión. El consumo de alcohol favorece la deshidratación y, como consecuencia, una bajada en la presión arterial.

y, como consecuencia, una bajada en la presión arterial. Hacer comidas copiosas . Esto se debe a que después de comer la sangre se concentra en el aparato digestivo y, por tanto, se reduce la presión en el resto del cuerpo.

. Esto se debe a que después de comer la sangre se concentra en el aparato digestivo y, por tanto, se reduce la presión en el resto del cuerpo. A causa de infecciones en el cuerpo que afecten directamente a los niveles de presión arterial.

que afecten directamente a los niveles de presión arterial. Enfermedades como la insuficiencia cardiaca, diabetes, pericarditis hipotiroidismo o arritmias cardiacas favorecen la aparición de la hipotensión.

como la insuficiencia cardiaca, diabetes, pericarditis hipotiroidismo o arritmias cardiacas favorecen la aparición de la hipotensión. El consumo de algunos medicamentos también provocan variaciones en la presión arterial como los ansiolíticos o los diuréticos.

también provocan variaciones en la presión arterial como los ansiolíticos o los diuréticos. Durante el embarazo también es común sufrir bajadas de tensión porque el sistema circulatorio se expande y puede provocar una disminución en los niveles de tensión.

Recomendaciones para prevenir una bajada de tensión

Además de los alimentos y las bebidas que hemos detallado, debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones para evitar bajadas de tensión:

Levantarse despacio si has estado tumbado o sentado durante mucho tiempo.

Beber agua de forma frecuente, sobre todo en verano para evitar la deshidratación.

Comer varias veces al día, pero sin excederte. Es mejor comer poco varias veces que hacer dos comidas muy copiosas.

Hay alimentos que favorecen la subida de los niveles de tensión, como por ejemplo el jamón o las anchoas.

Evitar el consumo de alcohol

No practicar deporte intenso o actividades en las horas de mayor calor.

Por último, cabe destacar que, por supuesto, el ejercicio siempre será un aliado para mantener un buen estado de salud, puesto que el simple movimiento favorece los buenos niveles de presión sanguínea. Debes saber, además, que la tensión baja es sinónimo de retención de líquidos y que afecta más a las mujeres.

Cómo bajar la tensión arterial (o subirla) was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo bajar la tensión arterial (o subirla), te recomendamos que entres en la categoría de Salud.