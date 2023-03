Sabías Que...

Cómo hacer torrijas en la freidora de aire y durante cuánto tiempo

NOTICIA de Jessica Pascual

Solo con unas gotas de aceite, con menos calorías, sin renunciar al sabor, con una textura igual de jugosa y en menos de media hora. ¿Se puede preparar una ración de torrijas en la freidora de aire y que salgan buenísimas? Claro que sí.

En esta guía puedes consultar el proceso, por pasos, para preparar la receta más clásica de dulces de la Semana Santa de una forma saludable, sin apenas manchar nada y con 3 ingredientes básicos que seguro tienes en la despensa. Se trata de uno de los postres para hacer en la freidora de aire que puedes preparar más fáciles y ricos para sorprender a todos tus invitados.

Cuánto tiempo se tarda en hacer torrijas en la airfryer

Una de las grandes ventajas de esta receta es que si quieres preparar una tanda de torrijas para el postre, no tienes que invertir mucho tiempo en ello. Aunque el tiempo final dependerá del tamaño de la cesta de la freidora y el número de torrijas que quieras preparar.

El proceso total puede alargarse, como máximo por tanda, hasta la media hora. Tiempo en el que se incluye tanto la preparación previa de los ingredientes, como el cocinado de la torrija en la freidora. En concreto, el tiempo que la torrija debe cocinarse en la freidora es de 10 minutos por cada tanda.

Se trata de una receta muy rápida de hacer en la que la preparación de los ingredientes no tiene ninguna complicación. Aunque hay que tener en cuenta que esta receta no se prepara únicamente en la freidora de aire, sino que este es el último toque final del postre.

Lo primero que hay que hacer es aromatizar la leche, preparar el pan en porciones individuales y empapar la torrija. Después y, para cocinar la torrija, a la freidora de aire.

Qué programa poner para hacer torrijas en la freidora de aire

El único paso algo más complicado de preparar unas torrijas en la freidora de aire es que no existe ningún programa que sea específico para preparar este postre. Por tanto, la recomendación es que selecciones uno en el que la temperatura esté preconfigurada a una media de entre 180 y 200 grados.

Puedes ir seleccionando cada uno de los programas para ver la temperatura que alcanzan antes de decidirte. En algunas freidoras, hay programa de fritos, que suelen tener esta temperatura media y puede servirte.

Da igual el nombre del programa, pero es fundamental elegir bien la temperatura, porque de lo contrario, el resultado final de la torrija no será el esperado. En el caso de seleccionar una temperatura muy elevada, el pan no va a cocinarse bien y la textura quedará, en lugar de jugosa o esponjosa, dura y seca. Y, en el caso de poner una temperatura demasiado baja, tardará una eternidad en cocinarse y, además, no conseguirás el punto exacto de cocinado que deja el pan bien hecho, sin que resulte muy blando, pero jugoso.

Qué ingredientes se necesitan para hacer torrijas en la airfryer

Los ingredientes necesarios para preparar un par de raciones de torrijas, para sacar aproximadamente 20 unidades, son los siguientes:

20 rebanadas de pan duro, unas dos o tres barras enteras.

1 litro de leche

100 gramos de azúcar

1 rama de canela

Gotas de aceite de oliva

Huevo

Limón

Naranja

Agua de azahar

Cómo preparar torrijas en la freidora de aire

El proceso de elaboración de las torrijas comienza con uno de los pasos clave de la receta: Aromatizar la leche. Hay infinidad de formas e ingredientes con los que puedes hacerlo. Agua de azahar, azúcar o leche condensada, cáscaras de limón y naranja o canela y muchos más. La combinación de aromatizantes a elegir depende de las preferencias de cada cocinero y sus comensales.

Para que puedas tener algunas ideas, desde estas otras informaciones puedes consultar los ingredientes con los que aromatiza la leche Karlos Arguiñano y el truco para hacer las mejores torrijas caramelizadas sin freír. También puedes consultar el proceso de aromatizado de la leche en la receta clásica para preparar torrijas de leche.

Empapar bien el pan, la clave para que queden bien jugosas

Una vez tengas la leche aromatizada, el siguiente paso es empapar bien el pan. Este proceso es también muy importante para que la textura final de la torrija sea perfecto y no resulte difícil de comer. Más aún en esta receta, en la que la ausencia de la fritura con aceite puede dejar el resultado final algo más seco que en la receta tradicional.

Por tanto, no hay que escatimar con el empapado en esta receta y asegurarse de que el pan absorbe bien la leche por todos los lados. La parte superior, inferior y el medio. Puedes ayudarte con un cazo para verter la leche por encima de las torrijas y dejarlas un tiempo reposar en la bandeja con la leche sobrante para que pueda seguir absorbiéndola.

Mientras esperas a que termine de absorber la leche, puedes poner la freidora a precalentar. Lo siguiente que hay que hacer es pasar la torrija empapada por el huevo, para conseguir una textura jugosa a la par que crujiente una vez se cocine.

Por tanto, hay que batir un par de huevos y pasar cada una de las torrijas de forma individual por este recipiente para conseguir el rebozado. Según vayan saliendo las torrijas pasadas por huevo, hay que ponerlas en la bandeja de la freidora de aire.

Cómo colocar y cocinar las torrijas en la freidora de aire

El toque final de este postre corre a cargo de la freidora de aire. Y hay que tener algunos aspectos en cuenta para que el resultado sea de 10.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que en ningún caso hay que superponer, juntar o apelotonar las torrijas porque se estropeará el resultado final. Es fundamental colocar cada uno de los panes de forma separada en la cesta de la freidora, con suficiente espacio para que el calor pueda llegar a todas las partes del pan y se cocina por igual.

Antes de colocar las torrijas, lo recomendable es que coloques papel de horno en la base de la cesta para que la manipulación de cada uno de los panes sea mucho más fácil.

Una vez colocada la primera tanda de torrijas en la freidora, puedes echar unas gotas de aceite sobre el pan de forma opcional. Le aporta sabor y ese pequeño toque crujiente. En lugar de echar unas gotas, puedes coger una brocha de cocina y pintar el pan con poca cantidad de aceite para conseguir una capa fina de esta grasa saludable por todos los lados de la torrija.

Las torrijas deben cocinarse durante 10 minutos aproximadamente en la freidora. Aunque como el tiempo exacto para que no se pasen depende exclusivamente del tipo de freidora, programa, tiempo, marca y muchos otros factores, te recomendamos que abras el cesto de vez en cuando para ver cómo se están cocinando. Y que, a mitad del proceso, des la vuelta a las torrijas para que se cocinen de la misma manera por las dos partes.

Cuando estén listas, hay que sacarlas de la freidora y dejarlas reposar en una bandeja. Como toque final, puedes espolvorear un poco de azúcar o de otro edulcorante natural por encima. Un último paso. Para disfrutar del mejor sabor y punto de la torrija, no te dejes llevar por la tentación y deja que reposen en torno a una hora. La espera, aunque pueda resultar difícil por el agradable olor que desprenden, merecerá la pena.

