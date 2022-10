Cómo sellar el paro en Madrid

Trabajos

La renovación de la demanda de empleo, gestión conocida como sellar el paro, es un trámite que puede realizarse por diferentes vías. Y que sirve para que las personas que se han quedado sin trabajo y quieran pedir el paro, acrediten que son demandantes de empleo.

La renovación de la demanda debe hacerse en unas fechas específicas, que suele ser cada tres meses. Para conocer el día exacto en el que caduca la demanda, hay que consultarlo en la tarjeta del paro, tanto por internet, como en papel. A continuación puedes consultar los pasos a seguir para sellar el paro en Madrid y las vías diferentes que hay para hacerlo.

Cómo renovar la demanda de empleo en Madrid

La renovación de la demanda de empleo en Madrid puede hacerse por dos vías:

Por internet, a través de la sede electrónica de la Comunidad de Madrid. Aunque para realizar la gestión telemática es necesario contar con identificación digital. De manera presencial, a través de cualquiera de las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid.

Sellar el paro en Madrid por internet

El procedimiento para renovar la demanda de empleo por internet es muy sencillo, aunque para hacerlo hay que ajustarse a unos requisitos específicos.

Cada comunidad autónoma tiene una web específica habilitada para este trámite y en el caso de la Comunidad de Madrid, hay que acceder a la página del servicio de empleo. Después, localizar entre todas las opciones la pestaña específica que permite renovar la demanda de empleo.

En la parte superior de esta página aparece el enlace directo para solicitar la demanda de empleo si es la primera vez que pides la tarjeta, aunque si ya la tienes y solo quieres renovarla, debes acceder a la sección específica de la renovación. Aunque en el caso de Madrid no hay una pestaña directa sobre la renovación de la demanda, sino que este trámite, tal y como indican en la web, debe hacerse mediante la Oficina Virtual de Empleo.

En concreto, la web señala que para hacer cualquier gestión en la demanda es necesario estar registrado en esta plataforma. Si no tienes registro ni cuenta, este es el primer paso que hay que hacer. En esta otra información puedes consultar los pasos para registrarte en la Oficina Virtual de Empleo de Madrid y del resto de comunidades autónomas.

Por otra parte, si ya estás registrado, solamente hay que pulsar el botón rojo que dice ‘Oficina Virtual de empleo’. Al hacerlo, aparece una nueva pantalla, como la que ves en la siguiente imagen, para que puedas identificarte o registrarte en esta plataforma y así acceder al catálogo de trámites disponibles.

Para formalizar la renovación por internet es necesario que el solicitante tenga alguna de las siguientes identificaciones digitales:

Alguna de las siguientes firmas electrónicas, como el certificado digital o el DNI electrónico.

Acceder mediante datos de contraste, al usar el identificador de demanda y un dato específico que hay que introducir en las casillas correspondientes.

Una vez dentro de la Oficina Virtual, en la página de inicio aparece un mensaje en el que se indica el tiempo restante para la fecha de renovación de la demanda. Y junto a este dato, un botón que da acceso directo a la renovación.

A continuación, el último paso para renovar la demanda es introducir los datos personales y de identidad. Y listo. Tarjeta del paro renovada y vigente por un nuevo periodo de 3 meses.

Puedes iniciar el trámite directamente desde aquí.

Sellar el paro en Madrid de manera presencial

Aquellos usuarios que no tienen acceso a internet o que necesitan ayuda para realizar la gestión, pueden acudir a las oficinas. Los empleados de la administración ayudarán a los solicitantes que quieran hacer la renovación para que el trámite no suponga ningún impedimento ni conlleve la imposición de sanciones por no renovar la demanda de empleo. En estos casos, te recomendamos que consultes cuáles son los horarios para renovar la demanda de empleo en las oficinas de Madrid.

Para sellar el paro en las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid hay que presentar el DNI y dentro de la franja horaria en la que se realizan los trámites rápidos, entre las 8:30 de la mañana y las 14:30 horas del mediodía.

